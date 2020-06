„27 Jahre für die Tilgung sind zu pessimistisch“

Karin Klingen. Präsidentin des Landesrechnungshofes, in ihrem Büro am Moabiter Spreebogen

Auch die Rechnungshofpräsidentin hält Schulden in der Krise für notwendig. Aber wir sollten sie nicht unsere Kinder tilgen lassen.

Berlin. Der Landesrechnungshof ist die letzte Instanz, wenn es darum geht, über den sparsamen Umgang des Senats und der Verwaltung mit Steuergeldern zu wachen. Karin Klingen ist seit 2018 Präsidentin der Behörde und versucht seitdem, die Rechnungsprüfer enger an die aktive Politik heranzuführen, um nicht nur im Nachhinein Versäumnisse und Verschwendungen anzuprangern. Auch deshalb ist sie oft im Abgeordnetenhaus anzutreffen, so auch am Donnerstag, als die rot-rot-grüne Koalition – bei Enthaltung der CDU – einen Nachtragshaushalt mit sechs Milliarden Euro Neuverschuldung beschloss.