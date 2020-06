Mietendeckel: Deutsche Wohnen muss Tausende Mieten senken

Am Sonntag tritt der Berliner Mietendeckel in Kraft. AFPTV erklärt die Eckpunkte des neuen Gesetzes.

Die Deutsche Wohnen muss wegen des Berliner Mietendeckels im November Tausende Mieten in der Hauptstadt senken. Nach dem Gesetz sind dann Bestandsmieten zu reduzieren, die mehr als 20 Prozent über der zulässigen Obergrenze liegen. „Hiervon sind circa 30 Prozent unserer Berliner Mietverhältnisse betroffen“, sagte Vorstandsmitglied Lars Urbansky am Freitag.

Deutsche Wohnen: Mietausfälle von neun Millionen

Das Unternehmen rechnet in diesem Jahr mit Mietausfällen von neun Millionen Euro durch das Gesetz, im nächsten Jahr sind es 30 Millionen Euro. Bundesweit hatte der Konzern im vergangenen Jahr Mieteinnahmen in Höhe von 862 Millionen Euro.

116.000 von 160.000 Wohnungen des Konzerns liegen in Berlin. Eine Abkehr von ihrem wichtigsten Markt plant die Deutsche Wohnen nicht. „Wir werden hier auch in Zukunft weiterhin ein starkes Standbein haben“, sagte Vorstandschef Michael Zahn bei der Hauptversammlung. Bei Neubauprojekten stehen aber auch süddeutsche Städte wie München und Stuttgart im Blick.

Deutsche Wohnen steigt in den Dax auf

Derweil wurde bekannt, dass der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen in den Deutschen Aktienindex DAX aufrückt. Dort ersetzt der Konzern die Lufthansa. „Wir freuen uns sehr über den Aufstieg in den Leitindex des deutschen Aktienmarktes. Dies belegt unsere erfolgreiche Entwicklung in den vergangenen Jahren“, sagte Michael Zahn, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Wohnen SE, anlässlich der Aufnahme in den DAX.

In Berlin stand die Deutsche Wohnen zuletzt wegen der hohen Mieten in der Kritik. Es gab Proteste von Mieterinitiativen. Die Initiative „Deutsche Wohnen Co enteignen“ sammelte darüber hinaus mehr als 77.000 Unterschriften und nahm so die erste Hürde für ein Volksbegehren. Der Mann hinter der Initiative, Rouzbeh Taheri, sagte am Mittwoch, er habe den Aufstieg der Deutsche Wohnen in den Dax erwartet. „Wir stehen weiter für eine Vergesellschaftung der Immobilienbestände. Es macht uns keine Angst, uns jetzt mit einem Dax-Konzern anlegen zu müssen“, erklärte er.

