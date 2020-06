„Bristol Berlin“: Das Beste im Westen

Das „Hotel Bristol Berlin“ in bester City-West-Lage am Kurfürstendamm

Urlaub in Berlin: Buchen Sie mit der Morgenpost Hotelaktion eine Auszeit in der eigenen Stadt

Das „Kempi“ am Kudamm, mehr muss man zu diesem Haus eigentlich nicht sagen. Auch als „Bristol Berlin“ atmet das Fünf-Sterne-Hotel an bester Charlottenburger Adresse noch den Glanz des wilden Westens. Immerhin waren hier auch schon Hildegard Knef und Sophia Loren zu Gast und mancher langjährige Mitarbeiter hat sicher die ein oder andere Anekdote parat, wenn sie nach dem Check-in ihren Begrüßungsdrink – Riesling Sekt oder eine alkoholfreie Alternative – genießen. „Ab der Türschwelle können unsere Gäste alle Sorgen um sich herum vergessen“, sagt General Manager Stefan Athmann, dafür sorgt er im Zweifelsfall sogar persönlich. Eine Auszeit in einem Hotel in der eigenen Stadt gönnt er sich regelmäßig mit seiner Frau und kann das Erlebnis deshalb aus erster Hand empfehlen. Das Schönste für ihn im Bristol? Die Lage! „Für mich die beste West-Berlins. Der Kudamm ist quasi unser Meerblick.“ Den können Sie dann auch beim Frühstück im Restaurant „Reinhard’s“ genießen. Der inkludierte Gutschein in Höhe von 20 Euro pro Tag kann ebenfalls dort, im „Bristol Grill“ oder im „Bristol Café“ eingelöst werden.

Bristol Berlin Kurfürstendamm 27, 10719 Berlin. Reservierung unter der Telefonnummer 030 8843 4704 oder per Mail an reservations@bristolberlin.com mit dem Stichwort „Morgenpost Hotelaktion“. Buchbar im Zeitraum vom 8. Juni bis zum 31. August. Eine Nacht 138 Euro, zwei Übernachtungen 249 Euro und sieben Übernachtungen 799 Euro. Jeweils gültig für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück.