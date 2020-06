BVG: Busse bekommen wegen Corona nun Glaskabinen

Berlin . Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) werden ihre Busse zum Schutz der Busfahrer über die Corona-Pandemie hinaus dauerhaft umrüsten. Dazu sollen künftig fest installierte Scheiben die Fahrer vom Fahrgastbereich abtrennen, wie das Landesunternehmen mitteilte. „Wir gehen davon aus, dass ein Großteil der Busse bis Ende des Jahres umgerüstet ist“, sagte BVG-Sprecherin Petra Nelken am Donnerstag.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie schützt der Verkehrsbetrieb seine Busfahrer mit Plastikfolien gegen Infektionen. Die Provisorien sehen nicht nur schlecht aus, sie sorgen auch dafür, dass Fahrgäste seit Monaten nicht mehr an der vorderen Tür einsteigen können. Auch der Kauf von Tickets ist seither im Bus unmöglich.

Handlungsbedarf sieht man bei der BVG deshalb schon seit einiger Zeit. Betriebsvorstand Rolf Erfurt hatte eine entsprechende Maßnahme bereits im Mai angekündigt. Nun rückt eine Umsetzung näher.

BVG: Derzeit ist ein Testbus in Aktion

Noch allerdings ist es nicht so weit, erklärte BVG-Sprecherin Nelken. „Wir testen derzeit einen Bus. Der wird über die verschiedenen Betriebshöfe herumgereicht, damit möglichst viele Fahrer damit gefahren sind.“ Ein Thema sei die Lichtspiegelungen der Scheibe insbesondere in den Nachtstunden. Das erste Urteil der meisten Busfahrer sei positiv ausgefallen. Optisch, so Nelken, sei die Lösung in jedem Fall überzeugend. „Es sieht nicht wie selbstgemacht aus.“

Zunächst sollen damit die zwölf Meter langen Eindeckerbusse ausgerüstet werden, die derzeit lediglich einen Einstieg hätten, so Nelken. Ausgespart würden von der Umrüstung lediglich ältere Exemplare, die in Kürze ohnehin aus dem Betrieb genommen würden. Neue Modelle sollten sofort mit Scheibe geliefert werden. „Wir bereiten uns darauf vor, dass künftig gekaufte Busse das direkt möglich machen.“

Für Fahrgäste bringt die Umrüstung noch einen weiteren Vorteil. Beim Ticketkauf im Bus kann künftig auch mit Karte bezahlt werden, erklärte die BVG-Sprecherin. Einen Mindestbetrag gebe es dafür nicht. Das Suchen nach Wechselgeldmünzen gehört damit der Vergangenheit an.