Reichstags-Verhüllung: „Eine unglaubliche Anspannung“

Berlin. Rita Süssmuth (83) ließ als Präsidentin des deutschen Bundestags diesen 1994 über die Verhüllung des Reichstags abstimmen. Vorausgegangen war eine jahrelange kontroverse Debatte. Künstler Christo, der am vergangenen Pfingstsonntag starb, seine Frau Jeanne-Claude und auch Süssmuth hatten für das Projekt seit Jahrzehnten geworben. Trotzdem war bis zuletzt nicht sicher, ob der Bundestag zustimmen würde.

Frau Süssmuth, Christo sagte einmal in einem Interview, wenn Sie 1988 nicht zur Bundestagspräsidentin gewählt worden wären, hätte das Reichstags-Projekt nicht stattgefunden. War es so?

Ich glaube, das war nicht nur eine freundliche Aussage, sondern damit hatte er recht. Es war nicht nur einfach ein Projekt des Künstlers Christo auf der einen Seite und wir als Abgeordnete auf der anderen, sondern ein gemeinsames Engagement. Im Vorfeld hatte es so viele Schwierigkeiten gegeben, und daraus war auch eine persönliche Beziehung entstanden. Wir wussten beide: Würden wir diese Abstimmung nicht gewinnen, würde es lange dauern, bis es wieder eine Zeit geben würde, in der das Projekt möglich werden würde. Er hatte ja schon 23 Jahre dafür gekämpft.

Was machte den Zeitpunkt 1995 besonders?

Es war die Zeit nach der Wiedervereinigung. Der Umzug nach Berlin war schon beschlossen, doch der Reichstag sollte zunächst noch umgebaut werden, damit der Bundestag, der bis dahin in Bonn getagt hatte, dort einziehen konnte. Berlin, die Bundesrepublik, wandelten sich – in diese Zeit fiel die Verhüllung.

Wie haben Sie von den Plänen zur Verhüllung des Reichstags erfahren?

Ich erfuhr aus der Bundestagsverwaltung, dass es da diese Anfrage zu einem Projekt gab, für die man keine Möglichkeit zur Durchsetzung sah und dementsprechend ablehnte. Vor mir hatten sich schon viele Bundestagspräsidenten damit befasst, einige hatten freundliches Interesse gezeigt, andere gleich geantwortet, es sei für den Bundestag kein geeignetes Projekt.

Was hatte man damals dagegen?

Ein Teil der Bundestagsabgeordneten vertrat bis zum Schluss die Ansicht, einen Bundestag verhülle man nicht. Es sei abträglich, verringere seine sakrosankte Stellung. Ich fand aber, der Bundestag sei nicht sakrosankt. Es ging um etwas ganz anderes – nicht darum, etwas zu beschädigen, im Gegenteil. Die Verhüllung diente dazu, etwas zu enthüllen. Ein weiteres Gegenargument war bis zum Mauerfall, eine Verhüllung könne im Ostblock so verstanden werden, als habe die Bundesrepublik den Reichstag aufgegeben. Das war aber ja mit der Wiedervereinigung hinfällig.

Sie haben Christo schon Jahre zuvor das erste Mal getroffen.

Nachdem ich 1988 Bundestagspräsidentin wurde, wandten sich Christo und Jeanne Claude Anfang der 1990er-Jahre in einem persönlichen Brief aus New York an mich. Vermittelt hatte dies der Historiker Michael S. Cullen, der in Berlin lebt. Die beiden kamen dann im Februar 1992 zu einem persönlichen Gespräch zu mir. Das war die beharrliche Art von Christo – er hatte die Idee zur Reichstagsverhüllung ja schon, seit er Ende der 1950er-Jahre aus Bulgarien floh, und hat es danach bei jedem Bundestagspräsidenten und jeder Bundestagspräsidentin immer wieder versucht - nach Annemarie Renger war ich erst die zweite Frau im Amt.

Und dieser Besuch hat sie überzeugt?

Ich war begeistert. Ich kannte Christos Verhüllungen bis dahin nur aus Bildbänden, etwa die Verhüllung des Pont Neuf in Paris. Der Reichstag war aber viel ungewöhnlicher. Ein einzigartiges Projekt, das nicht nur das Verhältnis zwischen Politik und Kunst und Bürgerschaft und Politik sichtbar machte, sondern international weit darüber hinaus Strahlkraft hatte. Christo war eben ein internationaler Künstler, er war immer weltweit unterwegs, um seine Botschaften zu den Menschen zu bringen. Er hatte nicht nur Ideen, sondern Visionen.

Was war seine Vision?

Als ich hörte, mit welchem Team er arbeitete, dass er immer wieder als Botschafter für dieses Projekt entsendete, verstand ich, was er wollte. Es ging ihm nicht ums Verhüllen, sondern um das Enthüllen. Nicht um die Schönheit des Gebäudes, sondern vor allem um dessen Bedeutung. Er wollte, dass durch die Ver- und Enthüllung der Blick auf das Innere gerichtet wurde, auf das, was dort geschah. Er wollte enthüllen, was Demokratie und Parlamentarismus bedeuten.

Wofür wofür stand der Reichstag 1995?

Er stand und steht für die Überwindung der Naziherrschaft. Und trotz aller Streitigkeiten darüber, wie das Gebäude genutzt werden sollte, stand er für ein neues, demokratisches Deutschland, gerade wiedervereint. Er stand dafür, dass wir Deutschen zu unserer Vergangenheit stehen, aber auch eine bessere Zukunft wollen. Denn das war das Besondere – zu dieser Verhüllung gehörte ja nicht nur West-Deutschland, sondern das ganze Land. Und dazu kam: Es gehörte die ganze Welt dazu, weil Christo und Jeanne-Claude einfach so bekannt waren, dass die Menschen überall neugierig waren, etwas davon mitzubekommen. Man wollte daran teilnehmen. Es war, wenn Sie so wollen, die Beteiligung des weltweiten Souveräns an der Verhüllung.

Die Bundestagsabgeordneten hatten aber zunächst Schwierigkeiten mit dieser Idee.

Es war in der Tat bis zum Abend der Abstimmung schwierig – die Meinungen waren sehr geteilt. Am leichtesten war noch der Einwand zu widerlegen, man wolle kein Steuergeld für eine Verhüllung ausgeben. Christo wollte ja gar kein Geld. Er finanzierte seine Projekt allein durch den Verkauf seiner künstlerischen Arbeiten. Der Bundestag wurde allein nach seiner Zustimmung gefragt. Die politische Führung und einige Abgeordnete, auch aus der Fraktion, waren jedoch strikt dagegen. Sie hatten Bedenken, um die öffentliche Resonanz und erreichten, dass die Entscheidung nicht im Ältestenrat, sondern vom Plenum gefällt wurde. So erhofften sie sich bessere Chancen. Ich war skeptisch, was den Ausgang betraf.

Dabei war der Abstimmung am 25. Februar 1994 eine monatelange Überzeugungsarbeit der Künstler vorangegangen.

Ja, Christo und sein Team hatten mehr als 300 Bundestagsabgeordnete persönlich aufgesucht. Ich selbst überprüfte an Täfelchen über Monate immer wieder, wie viele Pro-Stimmen wir hatten. Trotzdem war am Abend vor der Abstimmung offen, ob es reichen würde. Sie können sich nicht vorstellen, wie ich die Nacht davor verbracht habe. Was würde ich Christo sagen, wenn wir scheiterten? Einem Team, das mehr als 20 Jahre für diesen Plan gearbeitet hatte? Christo saß während der Debatte mit seinem Team oben auf der Tribüne. Ich hatte den Vorsitz, es war eine unglaubliche Anspannung.

Und dann?

Als die Abstimmung dann mit 293 gegen 223 positiv ausging, war da ein tiefes Durchatmen bei mir und allen, die sich für die Verhüllung eingesetzt hatten. Es war ein glücklicher Augenblick unter sehr hoher emotionaler Beteiligung.

Warum war diese Entscheidung so wichtig?

Weil das Projekt gerade in dieser Phase des Umbruchs zeigte: Deutschlands ist ein offenes Land. Es beauftragt international anerkannte Künstler, die teilnehmen am Prozess der Veränderung durch die Wiedervereinigung, diese sichtbar machen. Für mich war auch das Vertrauen wichtig, das dem Team ausgesprochen wurde.

Und als dann das verhüllte Werk sahen?

Als ich das erste Mal am Reichstag stand und diesen schimmernden Stoff sah, wurde mir erst bewusst, welch gewaltiges Werk das war. Gleichzeitig zeigte es aber mit seinen Falten und Bewegungen auch etwas Zurückhaltendes und Einfühlsames, das einen einfach berühren musste. Für mich sind dies Symbole, die nicht nur im Moment, sondern auch später zum Einsatz kommen müssen. Immer wieder treffe ich auf Menschen, die zu solchen Erfahrungen eine besondere Beziehung haben. Ich war jedenfalls begeistert, und Begeisterung gehört zum Leben der Menschen. Sie verbindet und hält zusammen.

Es war eine besondere Stimmung?

Sie können sich nicht vorstellen, wie friedlich es war. Die Besucher saßen und lagen einfach auf der Wiese vor dem Reichstag, still, und schauten. Viele kamen nachts wieder, weil der silbrig schimmernde Stoff das Licht unterschiedlich reflektierte. Es war ein stilles Erlebnis, aber gleichzeitig dennoch voller Anerkennung und Begeisterung. Es ist wichtig, daran zu erinnern. So, wie sich die Jungen heute für die Umwelt einsetzen, schaute die Welt damals staunend auf Deutschland, das wiederum über diese Kunst und das Projekt staunte. Wie friedlich es ablief, sah man auch daran, dass es keinerlei Zerstörungen gab. Keine einzige Schnittstelle, niemand hat Tomaten geworfen oder sonst etwas initiiert. Die Menschen hatten vor diesem Projekt höchste Achtung, haben es anerkannt. Deswegen ist es mir so wichtig, dass wir immer wieder Ereignisse ermöglichen, bei denen wir gemeinsam erleben, was unsere menschliche Leistung mit Grenzüberschreitung und Grenzerfahrungen hervorrufen kann.

Die Verhüllung dauerte leider nur 14 Tage.

Christo wusste, was bestimmte Augenblicke, bestimmte Momente im Leben von Menschen bewirken können. Dass der Reichstag auch heute – ganz ohne Verhüllung – so viele Besucher anzieht, bedeutet eben auch, dass die Menschen verstanden haben, das dort etwas passiert, was für uns alle entscheidend ist. Christo hat mit seiner Verhüllung diese Botschaft verbreitet. Sie schaffte ein anderes Verhältnis zwischen den Menschen, abstrakter: zwischen Kunst und Politik.

Einige Kritiker haben später ihre Meinung geändert.

Ja, der heutige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zum Beispiel hat nach dem Tod Christos gerade noch einmal betont, was für ein Ausnahmekünstler Christo war und seine Dankbarkeit ausgedrückt, dass er uns an seiner Vision teilhaben ließ.

Sie selbst verband mit Christo seit der Verhüllung eine persönliche Freundschaft.

Wir entwickelten in diesem Prozess eine starke Verbundenheit. Als Christo sein Projekt in Bonn zum ersten Mal vorgestellt hatte, war Schäubles Antwort: ,Frau Süssmuth, jetzt haben Sie das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt, aber jetzt vergessen Sie es wieder.’ Da fällt man dann in den Keller und muss sehen, dass man wieder herauskommt.

Haben Sie von Christo etwas gelernt?

Ja, das sage ich auch der jungen Generation: Das Risiko zu scheitern gehört auch zu großen Vorhaben. Und zunächst sind es meist nur wenige Menschen, die zu einem stehen und einem Mut machen, weiterzumachen. Das habe ich in dieser Zeit erlebt.

Heute wird die Verhüllung mit dem „Sommermärchen“ 2006 verglichen, als die Fußball-Weltmeisterschaft die Menschen in Deutschland und der Welt friedlich verband. War es damals ähnlich?

Ja, denn es zeigte: Es gab in dem Wiedervereinigungsprozess nicht nur Schwierigkeiten und Entfremdung, sondern auch Verbindungen und außergewöhnliche Erlebnisse, die uns in diesem Fall die Kunst ermöglichte – und an denen die ganze Welt teilhaben konnte.

Ist von dieser gesamtdeutschen Leichtigkeit etwas geblieben? Gerade im 30. Jahr der Wiedervereinigung wird oft eher das Trennende betont.

Lassen Sie mich eine geteilte Antwort geben. Ich habe in den zurückliegenden Jahrzehnten erlebt, wie viel Tatkraft im Osten steckt. Wer meint, im Osten lamentieren sie nur – nein, sie packen an. Ja, sie haben andere Erfahrungen als wir im Westen gemacht, aber keine, die sie kleiner machen, sondern die sie stark gemacht haben. Worum es geht, ist, sichtbar zu machen und zu stärken, was Menschen bewirken können. Dazu braucht man Menschlichkeit und Nachdenklichkeit. Deswegen ist so wichtig zu sagen, dass die Verhüllung des Reichstags nicht nur ein künstlerisches Projekt war. Es faszinierte die Menschen auch deswegen, weil es etwas vollendete, was viele für unmöglich hielten – eben einen Reichstag zu verhüllen.

Sie haben gesagt, die Verhüllung gehörte zu Ihren wichtigsten politischen Projekten.

Ja, es war ein gewichtiger Teil. Wie bei vielen anderen zentralen Themen – ob nun der Kampf gegen das HIV-Virus, für bessere Bildungssysteme, eine integrierende Migrationspolitik, die Europäische Einigungsarbeit oder aktuell erneut die Stärkung der Frauen, die einen so wichtigen Teil der Arbeit in Erziehung und Pflege leisten – ging es darum: Was schaffen wir, um die Menschen zusammen zu halten? Die Verhüllung war mir deshalb so wichtig, weil sie nicht polarisierte, auch wenn es eine Menge Kritik gab. Kritik gehört zum Demokratischen dazu.