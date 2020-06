Kinder sollen noch im Juni zurück in die Kitas

Noch in diesem Monat sollen alle Berliner Kinder wieder in ihren Kitas mit ihren Erzieherinnen basteln können.

Berlin. Auf diese Nachricht haben Eltern kleiner Kinder in der Hauptstadt sehnlichst gewartet: Noch in diesem Monat sollen alle Kinder wieder ihre Kitas besuchen dürfen. Das geht aus der sogenannten „15. Trägerinformation“ hervor, die die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Donnerstagnachmittag an die Träger der Berliner Kindertagesstätten verschickt hat.

Nach zweieinhalb Monaten des eingeschränkten Notbetriebs gelte es nun, allen Kindern den Weg in die Kitas zu ebnen, ihre Teilhabe zu ermöglichen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen. „Der Senat arbeitet derzeit an den hierfür erforderlichen Rahmenbedingungen, sodass noch im Juni alle Kinder die Kita wieder in einem größeren Umfang besuchen können“, heißt es in dem Rundbrief. Weiter wird angekündigt, dass spätestens am kommenden Mittwoch über die Details der Öffnung unterrichtet werden soll. Das Schreiben enthält auch die Bitte, dass sich die Kitas schon jetzt so gut es geht auf die Rückkehr aller Kinder vorbereiten sollen.

Kitas in Berlin: Ab Montag können Kinder zwischen vier und fünf Jahren zurück

Bereits ab kommenden Montag können auch Kinder zwischen vier und fünf Jahren sowie ihre Geschwister wieder in ihre Kitas zurückkehren. Zudem wird die bisherige Begrenzung der Gruppengrößen aufgehoben. Wesentlicher als die Gruppengröße sei nach neuesten Erkenntnissen, dass möglichst stabile Gruppen gebildet werden und die schon bisher eingeübten Vorsichtsmaßnahmen weiter beachtet werden. Selbst Kitareisen sind wieder möglich.

Die Lockerung der bisherigen Regelung werde flankiert durch die vom Senat beschlossene Corona-Teststrategie, die von der Charité und Vivantes entwickelt wurde, betont Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). „Wir sehen derzeit Lockerungen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Es ist daher für immer mehr Eltern schwer zu verstehen, dass ihre Kinder noch nicht wieder in die Kitas kommen können“, begründete die Senatorin.

Viele Eltern seien seit Wochen extrem belastet, den Kindern fehlten ihre Freunde und Kita-Angebote. Das Land Berlin stelle deshalb derzeit die Weichen für die komplette Öffnung der Kitas. „Die wissenschaftliche Einschätzung spricht dafür, dass dies weit schneller möglich wird, als zunächst geplant“, sagte Scheeres.

Noch im Juni soll jedes Berliner Kind ein Betreuungsangebot erhalten

Noch im Juni solle deshalb jedes Kind wieder ein Betreuungsangebot erhalten. Für die Kitas stelle die Öffnungsphase eine erhebliche Herausforderung dar. „Es kommt daher auch weiterhin auf gegenseitige Rücksichtnahme und solidarisches Handeln von Eltern und Fachkräften an“, sagte Scheeres weiter.

Der mittlerweile vierte Öffnungsschritt ab dem 8. Juni bringt weitere rund 35.000 Kinder zurück in die Kitas. Insgesamt haben dann folgende Kita-Kinder einen Anspruch auf Betreuung: Kinder von Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen, Kinder von Alleinerziehenden, Kinder in besonders belasteten Familiensituationen sowie mit besonderem pädagogischen Bedarf, alle Kinder, die vor dem 9. Juni 2016 geboren sind sowie ihre Geschwister. Alle Kinder haben einen Anspruch auf eine Betreuungszeit, die einem Halbtagsplatz entspricht. Bei Kindern, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, greift weiterhin die Ganztagsbetreuung.