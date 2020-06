Fünf Euro mehr beim Friseur: Corona lässt die Preise steigen

Berlin. Corona-Hygiene kostet Geld und macht das Leben teurer: Das zeigt sich bereits beim Friseurbesuch. Seitdem in den Salons seit Anfang Mai wieder Haare geschnitten werden dürfen, berechnen viele Friseure nun wegen zusätzlicher Hygienekosten einen sogenannten „Corona-Zuschlag“.

Belinda Schmidt, Inhaberin von „Ihr Friseur“ in Charlottenburg, berechnet einen pauschalen Zuschlag von zwei Euro pro Haarschnitt. Damit könne sie „gerade mal so“ ihre zusätzliche Kosten abdecken. Denn nach jedem Kunden muss sie alle Flaschen wie auch ihr Werkzeug und die Hände desinfizieren. Hinzu kommen noch die Masken, die ebenfalls gewechselt werden müssen.

„Der Mehraufwand durch zusätzliches Haarewaschen und Desinfektion ist nicht von der Hand zu weisen“, erklärt dazu Annett Reinke von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Reinke weist darauf hin, dass Preise beim Friseurbesuch transparent sein müssten. „Das heißt, auf einen coronabedingten Zuschlag oder die erhöhten Preise muss vor dem Haareschneiden hingewiesen werden.“ Dies könne durch einen Aushang oder eine aktualisierte Preisliste geschehen. Auch bei Bianka Röslers Friseurgeschäft „Lavida“ in Charlottenburg sind die Haarschnitte teurer geworden. Je nach Aufwand berechnet sie nun fünf bis zehn Euro mehr. „Das ist aufgrund der zusätzlichen Hygienemaßnahmen einfach notwendig“, rechtfertig die 46 Jahre alte Friseurin die Preiserhöhung.

Corona-Zuschlag bei Berliner Friseuren - Nicht alle Kunden zeigen Verständnis

Doch nicht alle Kunden zeigen Verständnis. „Ich finde das fast schon unverschämt“, sagt eine Kundin des Friseursalons „Haarkünste“ in Friedrichshain, nachdem sie drei Euro wegen Corona mehr zahlen musste. „Zumal ich mich frage, wofür? Für zwei Spritzer Desinfektionsmittel.“ Die 34-jährige Andreea Rakosi, Inhaberin des Salons „OnHair“ in Charlottenburg, berechnet ihren Kunden keine zusätzlichen Kosten wegen Corona. „Ich finde das nicht fair“, so Rakosi. „Viele sind ja in Kurzarbeit.“

Jörg Müller, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks, sagt: „In rund 80.000 Friseursalons in Deutschland werden nun pro Monat etwa 24 Millionen Masken verbraucht und zwölf Millionen Einmalumhänge.“ Hinzu komme Desinfektionsmittel. Das alles sei mit Mehraufwand und Kosten verbunden. „Das nötigt viele Betriebe zum Preisaufschlag.“

Auch in anderen Dienstleistungsbetrieben wie Restaurants werden Hygiene-Aufschläge berechnet: Ein Berliner aus Prenzlauer Berg postete auf Facebook eine Rechnung, auf der 2,50 Euro pro Person wegen Corona auf das Essen aufgeschlagen wurden. Laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband sei es nicht auszuschließen, dass Gastronomen ihre Preise neu berechnen könnten.