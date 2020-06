Corona-Krise So profitiert Berlin vom Corona-Paket des Bundes

Berlin. Berlin wird vom Konjunkturprogramm des Bundes erheblich profitieren, muss aber auch neue Einnahmeverluste hinnehmen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte, das Corona-Konjunkturpaket gehe „in die richtige Richtung“ und bringe auch für Berlin Entlastungen. „Mit diesen Maßnahmen kann sich Deutschland auch im Bereich Digitalisierung, Innovation und Klimaschutzinvestitionen besser aufstellen“, so Müller. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) lobte die Einigung von Union und SPD über 130 Milliarden Euro als „gutes Papier“. Die Vorschläge hätten eine deutlich bessere Qualität als die Maßnahmen gegen die Finanzkrise 2008/09.

Die für die Bürger wichtigste Entscheidung der großen Koalition ist die Senkung der Mehrwertsteuer. Im zweiten Halbjahr 2020 werden die Sätze von 19 auf 16 beziehungsweise für den ermäßigten Satz von sieben auf fünf Prozent gesenkt. Daraus und aus weiteren steuerlichen Eingriffen wird Berlin nach Einschätzung des Finanzsenators auf Einnahmen von 750 Millionen Euro verzichten müssen. Gleichzeitig werden Aus­fälle bei der Gewerbesteuer für Berlin zur Hälfte mit 170 Millionen Euro kompensiert.

Berlin profitiert besonders bei Wohnkosten für Hartz-IV-Bezieher

Besonders profitiert Berlin vom Beschluss der großen Koalition, künftig die Wohnkosten für Hartz-IV-Bezieher zu 75 Prozent zu finanzieren. Bisher beteiligt sich der Bund an knapp der Hälfte dieser Ausgaben, die mit wachsender Arbeitslosigkeit wegen der Corona-Krise steigen werden. Berlin rechnet mit einer Entlastung von 390 Millionen Euro pro Jahr.

Wichtig für die Bürger ist zudem der Bonus von 300 Euro für jedes Kind. Die Senkung der Stromkosten über die Reduzierung der Umlage für Erneuerbare Energien spart jedem Haushalt nach Berechnungen des Internet-Portals Verivox im Durchschnitt 36 Euro jährlich.

Viele Milliarden Euro plant der Bund für Investitionen in Ganztagsschulen, Kitas, öffentlichen Nahverkehr, Krankenhäuser sowie Wissenschaft und Forschung. Für Berlin komme es darauf an, möglichst schnell umsetzungsreife Projekte einzureichen, um in den Genuss dieser Hilfen zu kommen. Vor allem die Schulbauoffensive des Landes komme dafür infrage, hieß es aus dem Senat.

Wirtschaft und Ökonomen lobten das Paket. Der Industrieverband BDI erklärte, die Koalition sende ein „starkes Signal an Bürger und Unternehmen“, das Paket werde „die Rezession deutlich abmildern“. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sagte, die Beschlüsse seien ein „Beitrag für einen raschen Ausstieg aus der Krise“. Der Handwerksverband ZDH sprach von einer „bemerkenswerten Antwort auf eine beispiellose Krise“. Der Chef der „Wirtschaftsweisen“, Lars Feld, sagte dem „Handelsblatt“, er sei „positiv überrascht“.

Berliner Linke und Grüne kritisieren das Konjunkturpaket der Bundesregierung

Berlins Arbeits- und Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) kritisierte hingegen, es fehlten Hilfen für solche Menschen, „die jetzt nicht wissen, wie sie morgen ihre Miete bezahlen sollen“. Gerade in Berlin mit den vielen Geringverdienern etwa in der Gastronomie führten 60 oder 67 Prozent Kurzarbeitergeld oft direkt in den Hartz-IV-Bezug.

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sagte, „weniger Bauchladen und mehr Fokussierung hätte dem Konjunkturpaket gut getan“. CDU-Landeschef Kai Wegner nannte den Plan „zukunftsgerichtet“. Er forderte nun ein „Kraft­paket“ vom Land Berlin. Das Abgeordnetenhaus beschloss am Donnerstag einen Nachtragshaushalt mit sechs Milliarden Euro neuer Schulden. Davon sind 500 Millionen Euro für weitere Soforthilfen für Unternehmen, Selbstständige und Familien vorgesehen.