Verkehrssenatorin Günther verteidigt Pläne zur City-Maut

Rot-Rot-Grün will weniger Autos in der Innenstadt. Wer sein privates Fahrzeug doch benutzt, soll künftig zur Kasse gebeten werden.

Berlin. Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) hat im Abgeordnetenhaus Überlegungen für eine City-Maut in Berlin verteidigt. Ob neun Euro pro Tag, wie in einer Studie vorgeschlagen, ein richtiger Betrag für das recht sei, mit dem privaten PKW in die Innenstadt einzufahren, ließ die Senatorin jedoch offen. Auch in ihrem Hause liefen mehrere Studien zu dem Thema. „Wir sind noch nicht festgelegt“, sagte Günther: „Wir stehen am Anfang der Diskussion.“

Sie verwies aber auf die Bedeutung zusätzlicher Finanzquellen für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. „Wir werden weitere Gelder brauchen, wenn wir den ÖPNV weiter ausbauen wollen und die Stadt zukunftsfest aufstellen. „Da führt kein Weg dran vorbei“, sagte Günther: „Wenn wir U-Bahnausbau wollen, brauchen wir Gelder.“ Eine Maut führe auch dazu, Dinge zu vermeiden, „die wir nicht wollen“, nämlich mehr Autos in der Innenstadt. „Das führt zu weniger Mobilität“, warnte die Grünen-Politikerin.

Es sollten vor allem diejenigen auf den Straßen sein, die es müssen, nämlich Handwerker, Lieferanten, Feuerwehr, Pflegedienste und andere. Eine Maut sei ein „gutes Instrument, die vielen guten Zielen zugute komme. Das Instrument sei aber „sozial auszugestalten: „Wer die Straßen nicht unbedingt braucht, wird umsteigen“, so die Senatorin.