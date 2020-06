Müller: Verhalten bei Bootsdemo war unverantwortlich

Am Pfingstsonntag waren bei der Versammlung „Für die Kultur - Alle in einem Boot“ bis zu 400 Boote von der Spree über den Landwehrkanal nach Kreuzberg gezogen.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat im Abgeordnetenhaus vor Rückschlägen im Kampf gegen die Corona-Pandemie gewarnt. „Es ist gelungen, die Infektionsdynamik deutlich einzudämmen“, sagte Müller. Das sei ein „Ergebnis eines gemeinsamen und besonnenen Weges der Berliner und der Berliner Politik“.

Müller kritisiert Schlauchbootparty: „Inakzeptables Verhalten“

Müller äußerte sich auch über die Schlauchbootparty auf dem Landwehrkanal. „Ich sehe mit Sorge, was wir am Wochenende in Berlin erlebt haben“, sagte er. „Ich habe für Partys, die unter dem Deckmantel der Demonstrationen stattfinden, nicht das geringste Verständnis“, erklärte der Regierende Bürgermeister. Das sei „eine Form von Ignoranz, die viele andere Menschen gefährde. Müller kündigte ein schärferes Durchgreifen gegen solche Veranstaltungen an: „Wir werden die Situation im Blick behalten und stärker kontrollieren.“ Das sei ein „inakzeptables Verhalten“.

Eine Schlauchboot-Party in Kreuzberg hat zu Pfingsten die Berliner Polizei beschäftigt. Die Versammlung „Für die Kultur - Alle in einem Boot“ am Sonntag habe von der Spree über den Landwehrkanal nach Kreuzberg geführt, teilte die Polizei mit. Zwischenzeitlich seien rund 300 bis 400 Boote zusammengekommen, auf dem Wasser und an Land versammelten sich bis zu 3000 Menschen. Foto: David Gannon / AFP

Am Pfingstsonntag waren bei der Versammlung „Für die Kultur - Alle in einem Boot“ bis zu 400 Boote von der Spree über den Landwehrkanal nach Kreuzberg gezogen. Die Veranstalter wollten nach eigenen Angaben auf die Bedrohung der Clubkultur aufmerksam machen, nachdem die Clubs seit Wochen nicht mehr öffnen dürfen.

Müller: Testkapazitäten werden stärker eingesetzt

Müller sprach auch über die Berliner Teststrategie. Berlin werde seine Testkapazitäten deutlich stärker einsetzen, kündigte Müller an. Man werde ein besonderes Augenmerk auf Kitas und Schulen legen, später sollten sich auch Pflege, BVG, Justiz und Gastronomie anschließen. Los gehe es aber an den Schulen. Nach dem Zufallsprinzip würden zunächst 48 Schulen und Kitas ausgesucht. Die Beschäftigten dort könnten sich an der Charité testen lassen.

In einem weiteren Schritt würden die Tester an 36 Schulen und Kitas gehen und dort Proben nehmen. „Die müssen wir dann immer wiederholen, um zu erkennen, wie sich eine mögliche Infektionsdynamik zeige“, erklärte Müller.

Gerade in Schulen und Kitas müsse man „besonders sensibel sein“, sagte Müller und verwies auf Göttingen, wo nach einem Corona-Ausbruch bei Familienfeiern die Schulen wieder geschlossen wurden. „Wir sind noch nicht über den Berg. Ich möchte nicht zurückfallen in eine Situation, wo wir flächendeckend Einrichtungen schließen müssen“, warnte der Sozialdemokrat: „Wir müssen wachsam und sensibel bleiben.“

73 Prozent der Kinder wieder ein paar Stunden in der Kita

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) bekräftigte das Ziel, möglichst schnell mehr Kinder in Kitas und Schulen zurückzuholen und nach den Ferien an den Schulen mit dem Regelbetrieb zu beginnen. Derzeit würden 73 Prozent der Kinder in den Kitas betreut, meist aber nur vier Stunden. Für Beschäftigte aus systemrelevanten Berufen besteht der Anspruch auf acht Stunden täglich. Mit der Öffnung der Kitas unterscheide sich Berlin nicht von anderen Bundesländern.