Deutscher Wetterdienst: Gewitter und Starkregen drohen

Berlin. Eine Unwetterfront macht den frühsommerlichen Temperaturen in Berlin und Brandenburg vorerst ein Ende. Im Bereich einer Tiefdruckzone über Mitteleuropa fließt mit nordöstlicher Strömung warme, zu Gewittern neigende Luft nach Brandenburg und Berlin. Am Freitag setzt sich eine kühlere Luftmasse durch, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagvormittag.

In einem Warnlagebericht geht der DWD für Donnerstagnachmittag von Gewittern und starkem, lokal unwetterartigem Regen bis 20 Liter pro Quadratmeter aus. Lokal sei auch mit Sturmböen mit bis zu 70 km/h und Hagel zu rechnen.

In Brandenburg seien vor allem zwischen Fläming und Prignitz einzelne unwetterartige Entwicklungen mit heftigem Starkregen über 25 Liter pro Quadratmeter sowie Hagel nicht ausgeschlossen. In der ersten Nachthälfte soll sich das Wetter laut DWD dann wieder beruhigen.

So verhalten Sie sich bei Gewitter richtig:

Wie man sich bei Gewitter richtig verhält, erklärt Dieter Hackenthal vom „WetterKontor“ und gibt fünf Tipps.

Bäume: Diese sind generell zu meiden, egal ob man in der Stadt ist oder auf weitem Feld. Auf einer großen Freifläche eine Senke suchen, sich hinhocken und darauf achten, dass sich Beine und Füße berühren.

Im Auto: Sitzen bleiben oder Auto aufsuchen. Die Karosserie wirkt wie ein Faradayscher Käfig, sie dient als elektrische Abschirmung.

Auf der Straße: Hauseingänge schützen. Alle Häuser sind geerdet, das ist TÜV-Vorschrift. Keine Regenrinnen an Häusern anfassen. Diese leiten bei Blitzeinschlag den Strom.

Mit dem Fahrrad: Wer mit dem Fahrrad fährt, sollte absteigen – allein wegen der Sturmböen, die bei Unwetter stark und gefährlich werden können.

Schirme: Keine Schirme benutzen, nicht unter Sonnenschirme stellen. Auch nicht auf dem Balkon. Wer das Gewitter anschauen will, sollte das vom geschlossenen Fenster aus tun.