Corona droht Fachkräftemangel zu verschärfen

Berlin. Die Corona-Krise trifft auch die Ausbildungsbetriebe in Berlin mit voller Wucht: Einer neuen Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) zufolge können 20 Prozent der befragten Unternehmen derzeit noch nicht abschätzen, ob sie in diesem Jahr überhaupt neue Auszubildende einstellen. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Ausbildung sind demnach aber je nach Branche sehr unterschiedlich. Vor allem in der Kreativwirtschaft und den Bereichen Freizeit, Tourismus und Gastgewerbe sind die Unsicherheiten groß: Hier rechnet mehr als jede zweite Firma damit, wegen Corona das ursprünglich geplante Angebot an Ausbildungsplätzen reduzieren zu müssen. Für die Erhebung hatte die IHK 4405 Ausbildungsbetriebe befragt und 911 antworten erhalten. Das neue Ausbildungsjahr startet Anfang September.

„Betriebe, die nicht wissen, ob und wie sie diese Krise überleben, können auch nicht ausbilden. Andere Unternehmen wollen weiter ausbilden, benötigen aber krisenbedingt Unterstützung“, sagte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm am Mittwoch in Berlin vor Journalisten. Der Mittelstand sei Kramm zufolge nicht nur das Rückgrat der Berliner Wirtschaft, sondern stelle auch den Großteil der Ausbildungsplätze. „Wer also den Mittelstand unterstützt, sichert Ausbildungsplätze und sorgt für die Fachkräfte von morgen“, schlussfolgerte Kramm.

IHK: Kurzarbeitergeld schon ab dem ersten Tag für Azubis

Als Hilfe kommt der IHK zufolge unter anderem ein schnellerer Anspruch auf Kurzarbeitergeld für Azubis infrage. Derzeit werde die Finanzhilfe bei Lehrlingen erst nach sechs Wochen gewährt. „Wir brauchen Kurzarbeitergeld für Azubis von Tag eins an“, forderte Kramm. Ein entsprechender Vorstoß sei durch die Kammer bereits auf Bundesebene hinterlegt worden. Passiert sei bislang noch nichts. „Das ist schade“, beklagte Kramm. Unternehmen bekämen so durch die Politik den Eindruck vermittelt, ihr Anliegen sei nicht so wichtig. Berlins IHK-Präsidentin regte auch eine befristete finanzielle Unterstützung zur Fortzahlung der Ausbildungsvergütung an. Man müsse darüber nachdenken, die Zahlung zu strecken oder zu stunden – aber natürlich nicht bei den Azubis selbst, so Kramm. Denkbar sei auch, die vom Betrieb gezahlten Sozialversicherungsbeiträge für die Azubis zu erlassen.

Die Finanzen selbst sind für die Unternehmen mit Blick auf ihre Auszubildenden aber nicht das größte Problem: 34 Prozent der Befragten halten laut IHK-Umfrage finanzielle Hilfen für sinnvoll. Mehr als jede zweite Firma (64 Prozent) wünscht sich aber vor allem besseren Zugriff auf Lehr- und Lernangebote der Berufsschule.

Mehr digitale Lehr- und Lernangebote auch in den Berufsschulen nötig

Nach Angaben der IHK sei der Wissensstand der Azubis wegen Corona derzeit nicht dort, wo er eigentlich sein sollte. Wie andere Schulen hatten auch die Berufsschulen geschlossen. Der Unterricht fand – so gut es ging – über das Internet statt. Unternehmen in Berlin hätten aber fehlenden Zugang zu den Angeboten bemängelt und sich zudem für eine bessere Abstimmung ausgesprochen. Kramm sagte, nötig sei jetzt eine schnelle Rückkehr zum Berufsschulunterricht. Mit Blick auf etwaige neue Krisen sei zudem eine „kleine digitale Revolution beim Lernen“ nötig, so Kramm. „Wir brauchen vernetzte Lernangebote in allen Schulen – auch in den Berufsschulen“, sagte die Kammer-Präsidentin.

Um die Folgen der Corona-Krise abzufedern, seien auch bessere Auffangmöglichkeiten für Azubis nötig. Kramm sprach sich für einen Ausbau der sogenannten Verbundausbildung aus. Dabei können Lehrlinge einen Teil ihrer Ausbildung auch in anderen Betrieben absolvieren. Das sei zum Beispiel dann nötig, wenn – wie in der Corona-Krise – Teil-Bereiche in einzelnen Unternehmen geschlossen sind, so Kramm.

Oberstufenzentren sollen Jugendliche aufnehmen, die keinen regulären Ausbildungsplatz finden

Skeptisch äußerte sich die IHK-Präsidentin mit Blick auf den angekündigten Kapazitätsaufbau in den Berliner Oberstufenzentren (OSZ). In den vollschulischen Ausbildungsgängen finden junge Menschen Platz, die keine regulären Lehrstellen bei einem Betrieb begonnen hatten. Wenn wegen Corona allerdings die Zahl der von Berliner Betrieben angebotenen Ausbildungsplätze sinkt, könnten auch die OSZ vermehrt zu einem Auffangbecken werden. Kramm mahnte allerdings, dass eine vollschulische Ausbildung nur ein Plan B sein könne. Nur durch die duale Ausbildung bekämen junge Menschen ein Gefühl dafür, was den Beruf ausmache, sagte die Kammer-Präsidentin.

Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) hatte als Reaktion auf die Ausbildungs-Krise in Corona-Zeiten zuvor angekündigt, die Zahl der außerbetrieblichen Ausbildungsplätze innerhalb des Ausbildungsplatzprogramms an den Bedarf anzupassen und erhöhen zu wollen. Insbesondere in den von Corona besonders betroffenen Berufen sollen zusätzliche Plätze angeboten werden, so Breitenbach. Für Jugendliche, deren Ausbildungsbetrieb coronabedingt schließen muss, soll zudem ein zusätzlicher Auffangschirm errichtet werden. Dieser solle die erfolgreiche Beendigung der Ausbildung ermöglichen. „Gerade junge Menschen nach der Schule und in Ausbildung sowie Geflüchtete auf ihrem Weg in die Arbeitswelt brauchen vor allem jetzt unsere Unterstützung bei einer erfolgreichen Arbeitsmarktintegration“, erklärte die Politikerin.

Laut Arbeitsagentur waren im Mai in den Berliner Standorten der Jugendberufsagentur rund 7400 unbesetzte Ausbildungsstellen gemeldet. Junge Menschen sollten sich jetzt nicht entmutigen lassen, so der Berlin-Brandenburger Agenturleiter, Bernd Becking.

Berufsberatungen finden nur digital statt

Die IHK sprach sich auch für einen flexibleren Start in die Ausbildung aus. Wegen Corona sei es aber eine Herausforderung künftige Azubis überhaupt zu erreichen. Zahlreiche Ausbildungsplatzbörsen und Berufsberatungen mussten wegen der weiteren Ausbreitung der Pandemie abgesagt werden. Die Vermittlung müsse nun zunächst ohne persönlichen Austausch auskommen, so Kramm.

