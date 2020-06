Vermummungsverbot auf Demonstrationen wird wohl gelockert

Berlin. Das Vermummungsverbot bei Demonstrationen in Berlin soll künftig gelockert werden. Das sieht das neue Versammlungsgesetz vor, dessen Entwurf am Mittwoch von SPD, Linken und Grünen vorgestellt wurde. Außerdem wird das Deeskalationsgebot für die Polizei gesetzlich festgeschrieben. Die Möglichkeiten, volksverhetzende und Neonazi-Demonstrationen zu verbieten, sollen mit dem neuen Gesetz, das noch in diesem Jahr in Kraft treten soll, erweitert.

Das Mitführen von Kleidungsstücken oder Gegenständen zur Vermummung bei Demonstrationen soll künftig nicht mehr strafbar sein. Die Vermummung selber bleibt allerdings grundsätzlich verboten, wenn sie die Strafverfolgung verhindern soll. Allerdings kann die Polizei vor oder während der Demonstration je nach Lage entscheiden, ob sie Vermummungen toleriert oder ein Verbot konkret anordnet und dann auch durchsetzt.

Verbot von Demonstrationen, die zu Hass aufrufen, leichter möglich

Damit soll die Polizei flexibler vorgehen können. Verkleidungen etwa bei bunten Spaß-Demonstrationen fallen nicht unter die Regelung. Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte, die Polizei erhalte mehr Rechtssicherheit.

Demonstrationen sollen künftig verboten werden können, wenn gegen eine nationale, religiöse oder ethnische Gruppe zum Hass aufgestachelt oder sie beschimpft oder verleumdet wird, heißt es im Gesetzentwurf. Auch Demonstrationen an Orten des Holocaust-Gedenkens und an Holocaust-Gedenktagen wie dem 9. November können unter bestimmten Bedingungen leichter untersagt werden.

Das neue sogenannte Versammlungsfreiheitsgesetz soll das geltende Gesetz aus dem Jahr 1978 ablösen. Das Vorhaben wurde bereits im Koalitionsvertrag vereinbart. Die Koalition will den Gesetzentwurf noch mit Vertretern von Polizei, Justiz und Initiativen beraten, nach der Sommerpause diskutieren die Abgeordneten in den zuständigen Ausschüssen und im Herbst soll das Gesetz beschlossen werden und in Kraft treten.