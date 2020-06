Christo: Der verhüllte Reichstag war Visitenkarte des neuen Berlin

Auf dem Iseosee in Norditalien entstanden begehbare gelbe Stege.

The Floating Piers war eine temporäre Installation in Italien von Christo 2016. Es war das erste Großprojekt, dass der Künstler ohne seine Frau vollendete.

1991 stellte Christo in den Reisfeldern des Dorfes Jimba nördlich von Tokio Regenschirme auf.

Surrounded Islands hieß das Projekt, in dem Christo und Jeanne-Claude 1983 in der Biscayne Bay vor Miami (Florida) Inseln mit rosa Stoffbahnen umkleidete.

Schon in den 1970iger-Jahren begann Christo (l.) mit den Planungen für den verhüllten Reichstag (Archivbild 1978).

An den Arbeiten beteiligten sich 90 professionelle Kletterer und viele weitere Helfer.

Die Verhüllung begann am 17. Juni 1995, der Abbau fand am 7. Juli statt.

Politisch umstrittenen war das tempopäre Projekt ein riesiger Publikumserfolg in Berlin. Fünf Millionen Menschen schauten sich das Kunstwerk an.

Christo, der aus Bulgarien stammte, starb am 31. Mai 2020 im Alter von 84 Jahren in New York.

23 Jahre lang mussten der Künstler Christo und seine Frau Jeanne-Claude daran arbeiten, bis es zur Verhüllung des Reichstagsgebäudes 1995 in Berlin kam.

Berlin. Beharrlichkeit. Das Wort fällt immer wieder, wenn es um die Reichstagsverhüllung geht. Die Beharrlichkeit des Künstlerpaares Christo und Jeanne-Claude, wenn es um dieses prägende Kunstprojekt ging, das im Sommer 1995 zur Visitenkarte eines neuen und unerwartet leichtherzigen wiedervereinten Berlins werden sollte. 24 Jahre hatte es gedauert, bis die Verhüllung des Reichstags Wirklichkeit wurde. 24 Jahre zwischen Idee und Umsetzung. Dazwischen immer wieder Ablehnungen durch Bundestagspräsidenten, deren Namen mancher noch kennt, weil sie in West-Deutschland als Politiker eine große Rolle spielten: Richard Stücklen, Karl Carstens, Philipp Jenninger. Am Ende waren genau diese Ablehnungen ein Glück, so hat es auch Christo später selbst gesehen.