Brexit-Folgen So viele Briten wie noch nie in Berlin eingebürgert

Berlin. Mit dem Austritt aus der Europäischen Union, dem sogenannten „Brexit“ zum 1. Februar, haben britische Staatsangehörige ihren Status als EU-Bürger verloren. Etwa 14.500 Briten leben in Berlin, knapp 1000 in Brandenburg. Bis zum 31. Dezember 2020 gilt zwar noch die „implementation period“, zu Deutsch „Umsetzungsfrist“. Briten, die bis zu diesem Stichtag in Berlin leben und gemeldet sind, dürfen wohl auch danach bleiben. Alles andere muss aber noch geregelt werden.

Die Zahl der Einbürgerungen hat nach Bekanntwerden des „Brexit“-Votums deutlich zugenommen. Im vergangenen Jahr stieg sie in Berlin noch einmal rasant an, von 536 im Jahr 2018 auf 841 im Jahr 2019. wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. In Brandenburg wurden demnach 2019 179 Britinnen und Briten zu deutschen Staatsangehörigen, 75 waren es im Jahr zuvor gewesen.

Briten überholen Türken bei Einbürgerungen

Seit 2016, dem Jahr des Brexit-Referendums, erwarben insgesamt 2113 Britinnen und Briten in Berlin die deutsche Staatsangehörigkeit. 2015 waren es 45. Die zweitgrößte Gruppe an Eingebürgerten bildeten 2019 die Türkinnen und Türken mit 741 Personen.

Deutlich abgenommen hat die Zahl britischer Touristen in Berlin. Im Jahr 2019 besuchten 6,6 Prozent weniger Engländer die Hauptstadt, das sind 102.651 Übernachtungen, es blieben darunter über 90.000 Betten in Hotels leer. Bei der Marketinggesellschaft „Visit Berlin“ sieht man einen deutlichen Zusammenhang mit dem Brexit. Die Unsicherheit sei bei vielen Briten groß, „da werden Reisepläne auch mal verschoben“, so Sprecher Christian Tänzler. „Das Pfund hat auch gelitten“, sagt er, reisen ist also teurer geworden. Bitter für Berlin, ist Großbritannien bislang doch touristisch der größte europäische Außenmarkt für die Hauptstadt.

Einen Einbruch gab es auch bei Geschäftsreisen. Die Unsicherheit, wie es geschäftlich weitergeht, ist bei Unternehmern groß.