„Schöner und freier konnte Kunst nicht wirken“

The Floating Piers war eine temporäre Installation in Italien von Christo 2016. Es war das erste Großprojekt, dass der Künstler ohne seine Frau vollendete.

Surrounded Islands hieß das Projekt, in dem Christo und Jeanne-Claude 1983 in der Biscayne Bay vor Miami (Florida) Inseln mit rosa Stoffbahnen umkleidete.

Die Verhüllung begann am 17. Juni 1995, der Abbau fand am 7. Juli statt. An den Arbeiten beteiligten sich 90 professionelle Kletterer und viele weitere Helfer.

Politisch umstrittenen war das tempopäre Projekt ein riesiger Publikumserfolg in Berlin. Fünf Millionen Menschen schauten sich das Kunstwerk an.

Christo, der aus Bulgarien stammte, starb am 31. Mai 2020 im Alter von 84 Jahren in New York.

Berlin. Im August 1961, als in Berlin die Mauer gebaut wurde, waren Christo und Jeanne-Claude bereits ein Paar. Sie lebten in Paris, der gemeinsame Sohn Cyril war im Jahr zuvor auf die Welt gekommen. Vater Christo, am 13. Juni 1935 als Christo Wladimirow Jawaschew im bulgarischen Gabrowo geboren, war nach seinem Studium an der Akademie der Künste dem Kommunismus entflohen und nach Zwischenstationen in Wien und Genf in Frankreichs Hauptstadt angekommen. Notorisch knapp bei Kasse, versuchte er, sich mit Straßenkunst und Gelegenheitsporträts über Wasser zu halten.