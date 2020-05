Auf A10 Gegenstand auf Auto geschleudert: Scheibe zerstört

Oranienburg. Noch einmal mit dem Schrecken davongekommen sind ein Autofahrer und seine kleine Tochter. Der 43-Jährige befuhr am Samstag die A10 in Fahrtrichtung Prenzlau, als ein Gegenstand auf sein Auto geschleudert wurde und eine Seitenscheibe zerstörte. Der Fahrer und das zweieinhalbjährige Mädchen blieben unverletzt, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Mann zwischen dem Autobahndreieck Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder auf dem rechten Fahrstreifen, als plötzlich ein bislang unbekannt gebliebener Gegenstand auf das Auto geschleudert wurde. Die vordere rechte Seitenscheibe wurde dadurch zerstört, die Glassplitter verteilten sich auf dem Beifahrersitz. Ein Verursacher konnte von der Polizei zunächst nicht aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.