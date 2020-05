Hochschulen BTU will sich mit neuem Hochschulplan stärker profilieren

Potsdam. Die Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg will sich mit dem Hochschulentwicklungsplan 2021 bis 2026 zukunftssicher aufstellen, um wieder mehr Studenten zu gewinnen. "Wir wollen die technischen Studiengänge auffrischen und damit unseren Standort attraktiver machen", sagt die amtierende Präsidentin, Christiane Hipp, der Deutschen Presse-Agentur. Dabei will sich die Hochschule, die nach Plänen der Landesregierung Motor des Strukturwandels in der Lausitz werden soll, auch im Gesundheitswesen profilieren. Zu den Zukunftsprojekten gehört auch ein neuer Energie-Studiengang. Er soll unter anderem die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger erforschen.