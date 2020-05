Die Proteste in den USA wegen des Todes des schwarzen Georg Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis haben auch Berlin erreicht.

Demonstration Tödlicher Polizeieinsatz in den USA: Proteste auch in Berlin

Berlin. Die Proteste in den USA wegen des Todes des schwarzen Georg Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis haben am Sonnabend auch Berlin erreicht. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonnabendnachmittag sagte, sei kurzfristig eine Demonstration mit bis zu 600 Teilnehmern an der Behrenstraße Ecke Ebertstraße vor der US-Botschaft angemeldet worden.

Der Aufzug sollte bis 18.30 Uhr dauern. Laut Polizei waren gegen 17.20 Uhr mehrere hundert Demonstranten vor Ort.

Lesen Sie auch: USA: Proteste gegen Polizeigewalt – Schüsse auf Polizisten