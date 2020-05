Es ist einer der einflussreichen Organisationen: Am Montag tritt Jochen Brückmann (52) als neuer Präsident des VDGN sein Amt an.

Berlin. Rund 120.000 Mitglieder hat der Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) in Deutschland, davon alleine rund 20.000 in Berlin. Am Montag tritt Jochen Brückmann (52) als neuer Präsident des VDGN sein Amt an. Der Verband hat seinen Sitz in Biesdorf, umgeben von Eigenheimbesitzern. Ein Gespräch mit Jochen Brückmann über den Wechsel von der Industrie- und Handelskammer zum Grundstücksnutzer-Verband, über Eigenheimbesitzer, Kleingärten und zu hohe Straßenausbaubeiträge.