Bislang ruhiger Verkehr in Richtung Grenze zu Polen

Frankfurt (Oder)/Görlitz. Der Pfingstverkehr auf Brandenburgs Straßen Richtung der polnischen Grenze rollt derzeit. Es gebe vermehrten Reiseverkehr, aber keine Informationen über größere Staus, sagte eine Sprecherin des Lagedienstes am Samstag. Am Freitag hatte es von der Polizei geheißen, wegen der Grenzkontrollen könne es vor allem auf der Autobahn 12 zu Staus kommen. An Himmelfahrt hatte eine Rückreisewelle polnischer Arbeitnehmer zu Autoschlangen vor der Grenze geführt. Der ADAC hatte empfohlen, Autofahrer sollten unter anderem auch auf der A10 und A24 mehr Zeit einplanen - viele Menschen machten sich auf diesen Autobahnen wohl in Richtung Küste auf.

( dpa )