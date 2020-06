Corona-Newsblog in Berlin: 23 Neu-Infektionen, 198 Tote

Berlin. In unserem Newsticker berichten wir laufend über die Corona-Lage in Berlin und Brandenburg. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

+++ Dienstag, 02.06. +++

Die wichtigsten Corona-News des Tages aus Berlin

▸ Berlins Kneipen öffnen wieder

▸ Diese Corona-Lockerungen gelten jetzt

▸ Flughafenchef prüft Schonfrist für Tegel

▸ Fachfremde Personen dürfen jetzt Kinder betreuen

16.07 Uhr: GEW - Normalbetrieb in Berliner Schulen ist nicht machbar

Die Rückkehr zum Normalbetrieb an den Berliner Schulen ist aus Sicht der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft nicht realistisch. „Wir haben rund 20 Prozent von unseren Lehrkräften, die nicht in die Schule kommen können, weil sie Vorerkrankungen haben“, sagte der Berliner GEW-Vorsitzende Tom Erdmann am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Selbst wenn wir keine Klassengrößen reduzieren würden und keine Abstandsregelungen einhalten müssten, hätten wir schon nicht genügend Personal.“ Und noch habe das Robert Koch-Institut nicht dazu geraten, darauf zu verzichten. „Nur auf den Druck von außen zu reagieren und die Gesundheit der Kinder und der Pädagogen zu riskieren, das tragen wir nicht mit. Da wird es dann auch Protest von unserer Seite geben.“

14.54 Uhr: Bundeswehr unterstützt Gesundheitsämter

60 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr unterstützen die Gesundheitsämter in der Corona-Krise. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung über Twitter mit. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci: "Wir müssen uns weiterhin für den Ernstfall wappnen. Zur Bekämpfung des Copronavirus ist die Kontaktnachverfolgung essentiell." Unter anderem dabei würde die Bundeswehr ab sofort in Berliner Gesundheitsämtern unterstützen. Nur Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg würden verzichten. "Dafür habe ich kein Verständnis", so Kalayci.

Gesundheitssenatorin @dil_kal: "Wir müssen uns weiterhin für den Ernstfall wappnen. Zur Bekämpfung des #Coronavirus ist die Kontaktnachverfolgung essentiell." U.a. diese unterstützt die #Bundeswehr ab sofort in Berliner Gesundheitsämtern. #BerlingegenCorona pic.twitter.com/11Isz18Orp — Senatsverwaltung Gesundheit Pflege Gleichstellung (@SenGPG) June 2, 2020

13.36 Uhr: Keine Neuinfektion in Brandenburg mit dem Coronavirus

In Brandenburg ist nach dem Pfingstwochenende keine Neuinfektion mit dem Coronavirus bekannt geworden. Von Montag auf Dienstag (Stand 8 Uhr) wurde nach Angaben des Gesundheitsministeriums kein neuer Fall gemeldet. Von Samstag zu Sonntag waren es vier bestätigte Neuinfektionen, von Sonntag auf Montag drei. Seit Anfang März wurden damit 3286 Covid-19-Patienten erfasst. Akut erkrankt sind rund 110 Menschen. 29 Personen werden stationär behandelt, davon drei intensivmedizinisch. Etwa 3010 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, liegt seit vergangenem Samstag bei 170.

13.34 Uhr: Veranstalter - 2000 Teilnehmer bei Menschenkette gegen Abwrackprämie

Anlässlich des Koalitionsgipfels in Berlin haben Umweltaktivisten vor dem Kanzleramt mit einer Menschenkette gegen eine Autoprämie zur Ankurbelung der Konjunktur in der Corona-Krise demonstriert. Über 2000 Leute beteiligten sich an der Protestaktion am Dienstagmittag im Regierungsviertel, wie eine Sprecherin von Fridays for Future sagte. Die Schüler-Bewegung hatte demnach an 60 Orten in Deutschland zu Protesten aufgerufen. Die Polizei zählte etwa 1600 Demonstranten. Die Aktion verlief zunächst störungsfrei, sagte eine Sprecherin.

Ein Ende der Kette sollte sich vor dem Hauptsitz des Verbandes der deutschen Automobillobby (VDA) in der Behrensstraße befinden. Unter dem Motto: „Freie Fahrt für freies Geld“ rief der VDA zeitgleich zu einer Feierstunde auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude auf. Bei einer Kundgebung von Fridays for Future am Brandenburger Tor beteiligten sich nach Angaben Veranstalter am Vormittag rund 200 Menschen. Unter ihnen war auch Luisa Neubauer, die ein Schild mit der Aufschrift hielt: „Was habt ihr an Klimakrise nicht verstanden?“ Zu der Menschenkette aufgerufen hatte neben Fridays For Future auch die Umwelt-Initiative Campact und der Verkehrsclub Deutschland (VCD).

3.01 Uhr: Online-Karten für Berliner Freibäder schnell ausverkauft

Trotz der Öffnung vieler Schwimmbäder in Berlin dürfte spontanes Planschen und Baden für viele sonnenhungrige Berliner schwierig werden. Die wegen der Coronakrise stark begrenzten Besuchskontingente waren angesichts des guten Wetters vor allem in den beliebten Innenstadtbädern für Dienstag und Mittwoch schnell über das Internet ausverkauft. Keine Karten gab es mehr für das Prinzenbad in Kreuzberg, das Columbiabad in Neukölln und das Sommerbad Wilmersdorf. Ausverkauft waren auch das Strandbad Wannsee und das Bad am Olympiastadion. Online-Tickets gab es am Dienstagvormittag nur noch für Spandau und Gropiusstadt. Ab Donnerstag soll es kühler werden - dann gibt es für die meisten Schwimmbädern auch wieder Eintrittskarten.

Wegen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie sind die Freibäder tagsüber nicht durchgehend geöffnet, sondern es gibt drei Zeiträume zum Sonnen und Baden: von 7.00 bis 10.00 Uhr, von 11.00 bis 15.00 Uhr und von 16.00 bis 20.00 Uhr. Dazwischen werden die Bäder geschlossen und die Anlagen zum Teil desinfiziert. Viele Duschen und Umkleiden sowie Spielplätze, Rutschen und Sprungtürme sind nicht geöffnet.

12.50 Uhr: 9500 Tablets an Berliner Schulen verteilt

In der vergangenen Woche sind 9500 Tablets an mehr als 400 Schulen ausgegeben worden. Die Geräte sind Eigentum des Landes Berlin und werden während der Corona-Krise an die Schüler ausgeliehen.





Die Tablets gingen vornehmlich an Kinder und Jugendliche, deren Familien auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes angewiesen sind. Diese Schüler verfügen zu Hause über keinen Computer. Die Berliner Schulen hatten insgesamt 29.000 Schüler benannt, die hier Bedarf hätten.





Mit der Ausgabe der Tablets wolle man vermeiden, dass sozial benachteiligte Schüler durch die Corona-Krise noch stärker ins Hintertreffen gerieten, sagte Bildunsgsenatorin Sandra Scheeres, (SPD).

12.41 Uhr: Finanzämter öffnen wieder

In Berlin öffnen die Finanzämter wieder für den Publikumsverkehr. Das teilte die Senatsfinanzverwaltung über Twitter mit. Bis zum 30. Juni würden die Ämter vorläufig von 8 bis 12 Uhr öffnen. Besucher müssten einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

11.11 Uhr: R-Wert: Corona-Ampel könnte heute auf Rot springen

Im Zusammenhang mit der Party auf dem Landwerhkanal hat Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci darauf hingewiesen, dass eine der drei Corona-Ampeln heute noch auf Rot springen könnte. Der R-Wert, der anzeigt, wie viele Menschen eine Person anstecken kann, hat bereits an zwei Tagen in Folge den Grenzwert von 1,2 überschritten. Er betrug am Sonntag 1,41 und am Montag 1,66.

Liegt der R-Faktor dreimal in Folge über 1,1 springt die entsprechende Corona-Ampel auf gelb um, bei über 1,2 dreimal in Folge auf Rot. Allerdings ist der R-Wert aufgrund der niedrigen Infektionszahlen in Berlin starken Schwankungen ausgesetzt.

Kalayci wies auf die weiteren Lockerungen für Sportstätten, das Veranstaltungsgewerbe und die Gastwirtschaft hin: "Ich appelliere an alle Berlinerinnen und Berliner: Riskieren wir nicht die erreichte Eindämmung des Virus, riskieren wir nicht aufs Gefährlichste unsere Gesundheit und letztlich unsere Freiheiten, halten wir uns alle an Abstands- und Hygieneregeln und tragen Mund-Nasen-Bedeckung.“

10.37 Uhr: Clubcommission - Leute von Bootsdemo sollen Kontakte reduzieren

Nach einer Bootsdemonstration zu Pfingsten hat die Berliner Clubcommission die Teilnehmer aufgerufen, vorübergehend weniger Menschen zu treffen. „Um das Risiko einer Ausbreitung einer möglichen Infektion zu unterbinden, bitten wir alle Teilnehmer*Innen der Demo ihre sozialen Kontakte in den nächsten 14 Tagen auf ein Minimum einzuschränken - insbesondere beim Umgang mit älteren oder kranken Menschen“, teilte das Gremium in sozialen Medien mit.

10.05 Uhr: Gesundheitssenatorin Kalayci "entsetzt" über Bootsdemo in Kreuzberg

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat die Corona-Demonstration auf dem Landwehrkanal scharf kritisiert. Auf Twitter schrieb sie am Dienstag. "Ich bleibe dabei: Es ist nicht die Zeit für Partys!" In einer Mitteilung führte sie weiter aus: „Ich bin entsetzt über die Bilder vom Wochenende in Berlin. Die Partyszene und die Clubs waren die Hotspots in Berlin zu Beginn der Ausbreitung des Coronavirus. Es war richtig und wichtig diese frühzeitig zu schließen, um die schnelle und unkontrollierte Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern. Das ist uns in Berlin gelungen. Ich habe Verständnis für die schwierige wirtschaftliche Lage der Clubs. Dafür gibt es finanzielle Hilfen. Aber das, was am Wochenende auf dem Landwehrkanal passierte, ist in Pandemiezeiten grob fahrlässig."

Ich bin entsetzt über die Demo-#Party auf dem Landwehrkanal. Ich bleibe dabei: Es ist nicht die Zeit für Partys! Die Clubs waren am Anfang der Ausbreitung in Berlin die Hotspots. Es war für das frühzeitige Ausbremsen des Virus richtig und wichtig, diese zu schließen. #Corona — Dilek Kalayci (@dil_kal) June 2, 2020

400 Boote und bis zu 3000 Menschen hatten sich am Sonntag auf und am Landwehrkanal zu einer Demonstration versammelt. Es ging um Unterstützung für die Berliner Clubs. In Höhe des Urban Krankenhause löste die Polizei wegen Missachtung der Corona-Regeln und Lärmbelästigung das Geschehen auf.

400 Boote nahmen an der Demo teil, die Polizei berichtete von jeweils 1500 Teilnehmern auf dem Wasser und 1500 an Land.

Foto: David Gannon / AFP

6 Uhr: Flughafenchef Lütke Daldrup prüft Schonfrist für Tegel

Der internationale Flugbetrieb nimmt langsam wieder zu. Flughafenchef Lütke Daldrup prüft deshalb, ob der Airport Tegel über den 15. Juni hinaus offen bleiben könnte. Mehr zu den Plänen lesen Sie hier.

5.30 Uhr: Kitas - Auch fachfremde Personen dürfen Kinder betreuen

Die nächste Stufe der Kitaöffnung steht ab dem 8. Juni an, deshalb will sich die Senatsverwaltung für Bildung und Familie an diesem Dienstag mit den führenden Kita-Trägern, Dachverbänden und Eigenbetrieben treffen, um aktuelle Bedingungen auszuhandeln. Kommende Woche sollen die Vierjährigen in die Kita zurückkehren.

Doch schon jetzt ist klar: Viele Betreuungseinrichtungen können das kaum stemmen: Kleine Gruppen, die jeweils in einem separaten Raum von immer denselben Erziehern betreut werden, um mögliche Infektionsketten klein und eingrenzbar zu halten. Das bringt viele Kitas in Platz- und Personalnot. Auch Betreuer, die keine Fachkräfte sind, sollen zum Einsatz kommen. Lesen Sie hier mehr.

5 Uhr: Diese Corona-Regeln gelten seit heute

Die Lockerungen bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gehen weiter. Diese gelten zum Beispiel für Kneipen und Bars, die wieder öffnen dürfen, allerdings nur solche, in denen Gäste an Tischen Platz nehmen und auch nur bis 23 Uhr.

Auch Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros können seit Dienstag wieder loslegen, genau wie Fitnessstudios und Tanzschulen. Bei Sportveranstaltungen, aber auch Messen oder kulturellen Events erlaubt der Senat im Freien zunächst bis zu 200 Teilnehmer, in geschlossenen Räumen maximal 150.

Außerdem dürfen seit Dienstag Freizeitsportler zurück in die Halle. Grundsätzlich gilt für sie, dass Training ab sofort wieder in Gruppen von bis zu zwölf Personen möglich ist und zwar draußen als auch drinnen. In den vergangenen Wochen ging das nur unter freiem Himmel und nur in Gruppen von bis zu acht Menschen.

Auch für Filmfans können sich freuen: Zunächst sind Filmvorführungen unter freiem Himmel wieder gestattet. Kinos dürfen dann ab dem 30. Juni wieder öffnen.

Eine wichtige Änderung gibt es bei religiösen Veranstaltungen beispielsweise in Kirchen, Moscheen oder Synagogen: Ab sofort sind dabei bis zu 200 Teilnehmer erlaubt, bisher waren es 50. Schon seit Samstag gilt bei Gottesdiensten im Freien keine Obergrenze mehr.

+++ Montag, 01.06. +++

Die wichtigsten Corona-News des Tages aus Berlin

▸ Zahl der Raser in Berlin seit Corona-Krise stark gestiegen

19.44 Uhr: R-Faktor erneut zu hoch - Corona-Ampeln weiter grün

Der Reproduktionsfaktor ist erneut deutlich über dem Grenzwert. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Abend mit. Er beträgt zurzeit 1,66. Am Sonntag hatte er bei 1,41 gelegen. Allerdings gelte, dass der geschätzte R-Faktor umso schwankungsanfälliger sei, je geringer die Fallzahlen seien. In Berlin sind zurzeit 321 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Liegt der R-Faktor dreimal in Folge über 1,1 springt die entsprechende Corona-Ampel auf gelb um, bei über 1,2 dreimal in Folge auf Rot. Das könnte am Dienstag der Fall sein.

Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner liegt bei 4,5 und damit im grünen Bereich. Erst bei 20 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner würde die Ampel auf Gelb springen, bei mehr als 30 pro 100.000 auf Rot.

Auch der Anteil der benötigten Plätze auf Intensivstationen liegt mit einem Wert von 3,2 Prozent im grünen Bereich. Mehr als 15 Prozent würde Gelb bedeuten, mehr als 25 Prozent Rot.

Wenn zwei der drei Indikatoren gelb sind, besteht Beratungsbedarf und die Vorbereitung von Maßnahmen ist erfoderlich. Stehen zwei von drei Indikatoren auf Rot, muss gehandelt werden.

19.30 Uhr: Zahl der Todesfälle nicht weiter gestiegen

In Berlin hat es in den vergangenen 24 Stunden keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus gegeben. Den Zahlen der Senatsgesundheitsverwaltung zufolge sind bislang 198 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben. Aktuell sind in Berlin 321 Menschen mit dem Virus infiziert, die Zahl der Neuinfektionen stieg um 23 auf insgesamt 6838. Als genesen gelten inzwischen 6319 Menschen.

138 Menschen werden in Krankenhäusern behandelt, davon 40 intensivmedizinisch.

15.58 Uhr: Dehoga - Viele Touristen in Brandenburg

In Brandenburg haben viele Menschen die Pfingsttage für einen Ausflug oder Kurzurlaub genutzt. „Die Zunahme von Aktivtouristen ist deutlich zu spüren“, sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Brandenburg (Dehoga), Olaf Schöpe, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Er hätte positive Rückmeldungen aus der Branche bekommen. Allerorts sei zu spüren gewesen, dass die Menschen wegen der Corona-Pandemie endlich raus wollten und mehr Lust aufs Rad fahren und Paddeln gehabt hätten als auf große Partys, zog er eine erste Bilanz.

So seien kleine Hotels mit touristischen Angeboten etwa im Spreewald sehr gut gebucht worden. „Die Kleinen sind momentan die Gewinner“, schätzte Schöpe ein. Für den Monat Juni liefen die Buchungen gut. Tagungs- und Eventhotels vor allem in größeren Städten hätten dagegen wegen der Corona-Beschränkungen weiter das Nachsehen. Auch größere Hotels mit Wellnessangeboten seien noch zögerlich.

13.30 Uhr: Nur wenige Neuinfektionen in Brandenburg - kein weiterer Todesfall

In Brandenburg gibt es weiter nur wenige Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Von Sonntag zu Montag wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums drei neue Fälle gemeldet. Von Samstag zu Sonntag waren es vier bestätigte Neuinfektionen.

Seit Anfang März wurden damit 3286 Covid-19-Patienten erfasst, akut erkrankt sind rund 110 Menschen. Etwa 3000 Menschen gelten als genesen. 170 Brandenburger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Seit Samstag ist kein weiterer Todesfall hinzugekommen.

Corona-Schwerpunkt des Landes ist nach wie vor Potsdam mit 632 bestätigten Infektionen, gefolgt vom Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 551 erfassten Fällen und dem Kreis Barnim mit 409 bestätigten Infektionen. Im Landkreis Prignitz wurden bislang 25 Fälle registriert, die Stadt Frankfurt (Oder) meldete 29 Infizierte.

7.30 Uhr: Zahl der Raser auf Berlins Straßen seit Corona stark gestiegen

In Berlin sind seit den Corona-Beschränkungen verstärkt Raser gestellt worden. Seit April sei die Zahl von Ermittlungsverfahren wegen verbotener Autorennen signifikant gestiegen, teilte die Senatsverwaltung für Justiz mit. Die Beschuldigten seien meist männlich und zwischen 20 und 30 Jahre alt.

„Der Verfolgungsdruck muss für die Raser spürbar sein“, sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). „Allen muss klar sein: Wenn jemand mit 150 Kilometern pro Stunde durch die Stadt rast, dann ist das so, als würde er mit einer Schrotflinte um sich schießen.“ In beiden Fällen stünden Gesundheit und das Leben anderer Menschen auf dem Spiel.

Während von Januar bis März dieses Jahres pro Woche im Schnitt 10 bis 15 Ermittlungsverfahren neu hinzukamen, gingen die Zahlen demnach seit Mitte April nach oben. Bisheriger Höhepunkt war die Woche vom 20. bis 26. April mit 32 neuen Ermittlungsverfahren. Zu diesen Taten kam es demnach in der Woche vor Ostern.

Seit dem 13. April nahmen die Strafverfolger bis jetzt (Stand 24. Mai) 109 neue Raser-Fälle auf. Zu den Gründen sagte ein Sprecher der Justizverwaltung, wegen der Kontaktsperren mit weniger Verkehr auf den Straßen sei schlichtweg mehr Raum für „Rennaktivitäten“ gewesen. Oft seien es Verdächtige, die vor einer Polizeikontrolle fliehen wollten, weil sie entweder keine Fahrerlaubnis oder Alkohol und Drogen konsumiert hatten.

6 Uhr: Wieder mehr Patienten in Kliniken und Arztpraxen

Nach den Lockerungen in der Corona-Krise suchen auch wieder mehr Patienten Notaufnahmen und Arztpraxen auf. Wie der landeseigene Krankenhauskonzern Vivantes und das Universitätsklinikum Charité mitteilten, wird im ambulanten Bereich in den vergangenen Wochen eine spürbare Zunahme des Patientenaufkommens beobachtet, ein Niveau wie vor der Pandemie sei aber noch nicht erreicht. Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin (KV) spricht von der Wahrnehmung, „dass sich der Betrieb in den Berliner Praxen allmählich normalisiert und das Patientenaufkommen zunimmt“.

Ende März hatten Gesundheitsverwaltung, KV, Ärztekammer und Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) an die Bevölkerung appelliert, im Ernstfall keine Scheu vor der Inanspruchnahme der Notfallversorgung zu haben. Krankenhäuser, in denen Schlaganfall-Patienten versorgt werden, verzeichneten damals einen deutlichen Rückgang von Schlaganfall-Patienten. Angenommen wurde, dass viele Patienten mit leichten Schlaganfällen oder auch Herzinfarkten aus Angst vor einer Ansteckung mit Sars-CoV-2 zu Hause bleiben. Dies dürfe nicht sein.

Inzwischen werden laut Krankenhausgesellschaft wieder zunehmend nicht an Covid-19 erkrankte Menschen behandelt: Nachdem die Auslastung in der Corona-Krise zwischenzeitlich auf 55 Prozent heruntergefahren wurde, ist sie nun wieder leicht auf 65 Prozent angestiegen, wie eine BKG-Sprecherin mitteilte. Laut BKG hatte die Auslastung der Krankenhäuser 2019 im Schnitt bei rund 85 Prozent gelegen.

Weiterhin würden Covid-19-Patienten versorgt und Intensivbetten für den Fall einer schnellen Zunahme von Corona-Infektionen bereitgehalten, schildert die BKG. Die Charité zum Beispiel behandelte nach eigenen Angaben zu Beginn der Vorwoche noch rund 50 Covid-19-Fälle, davon 43 auf der Intensivstation - die Charité übernimmt in Berlin die schweren Krankheitsverläufe.

+++ Sonntag, 31.05. +++

Die wichtigsten Corona-News des Tages in Berlin und Brandenburg

▸Innensenator Geisel: "Die Pandemie ist noch nicht beendet"

▸Nicht alle Eltern wünschen sich die Rückkehr zum Schulalltag

▸Große Verunsicherung bei Sportvereinen über Corona-Regeln

▸338 aktuelle Corona-Fälle, 6279 Menschen genesen

▸Landwehrkanal: Polizei löst Techno-Party mit 400 Booten auf

20.43 Uhr: Berliner Corona-Ampel steht weiter auf "Grün"

Die Berliner Corona-Ampel, das Frühwarnsystem des Senats, steht weiter auf Grün. Die Reproduktionszahl - die die Anzahl der Personen angibt, die im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt werden - stieg zwar am Sonntag auf 1,41. Damit lag der Wert über der kritischen Schwelle. Allerdings springt die Ampel für den Indikator Reproduktionszahl „R“ erst bei dreimaliger Überschreitung des Grenzwertes von 1,20 von Grün auf Rot. Die Senatsgesundheitsverwaltung hatte zunächst kommuniziert, dass die Ampel auf "Rot" stünde, und korrigierte am Abend den Fehler.

Die Senatsverwaltung wies darauf hin, dass bei geringen Fallzahlen die Reproduktionszahl schwankungsanfällig sei. Die für den 30. Mai vom RKI für Berlin ermittelte Reproduktionszahl wurde nachträglich von 0,36 auf 0,78 korrigiert.

Die beiden anderen Ampeln signalisieren mit einer Neuinfektionszahl von 4,9 pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche und einem Anteil der für COVID-19-Patienten benötigten Plätze auf Intensivstationen von 3,3 Prozent weiterhin Grün.

19.20 Uhr: Kein weiterer Corona-Toter, 338 aktuelle Fälle in Berlin

In Berlin ist kein weiterer Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 198.16 neue Infektionen wurden bestätigt, 33 gab es am Tag zuvor. 338 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin. 342 waren es gestern. 6279 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 41. Das sind zwei weniger als gestern. Insgesamt liegen 144 Menschen in Krankenhäusern, sechs weniger als gestern.

Die Fallzahlen nach Bezirken

18.11 Uhr: Proteste gegen Corona-Regeln in Berlin bleiben weitestgehend friedlich

Mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Verordnung sind am Sonnabend und Sonntag durch die Hauptstadt gezogen - die meisten jedoch nur mit mäßigem Zulauf. Die Proteste verliefen nach Polizeiangaben weitestgehend friedlich - bis auf einen Übergriff auf einen Pressefotografen im Humboldthain am Sonnabend. Am Sonntag haben sich demnach keine nennenswerten Zwischenfälle ereignet, „alle waren sehr angepasst, bei dem schönen Wetter“, sagte ein Sprecher. Lesen Sie hier den kompletten Bericht.

16.16 Uhr: Ruhiges Pfingsten - kaum Corona-Verstöße in Brandenburg

In Brandenburg hat sich das ruhige Pfingstwochenende zunächst fortgesetzt. Nach Angaben von Polizeisprecher Torsten Herbst gab es landesweit innerhalb von 24 Stunden 23 coronabedingte Einsätze. Dabei wurden 21 Platzverweise ausgesprochen und 22 Ordnungswidrigkeiten aufgenommen. „Corona verursacht der Polizei bislang keine Einsatzbelastung“, fasste Herbst die Lage bis zum Sonntag zusammen. Derzeit ergebe sich ein ähnliches Bild wie am Sonnabend. Lediglich eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen die Eindämmungsverordnung des Landes wurde aufgenommen.

Demnach wollte am Sonnabend ein Mann in Wittstock (Prignitz) ohne Mund- und Nasenschutz in einen Supermarkt. Als Verkäufer ihn daraufhin ansprachen, wurde er der Polizei zufolge aggressiv und drohte mit Gewalt. Anschließend verließ er den Markt. Der Mann konnte später ermittelt werden, weil sich Zeugen das Kennzeichen des Autos gemerkt hatten, mit dem er wegfuhr.

Am Freitag hatte die Polizei landesweit nur 25 Einsätze verzeichnet und 16 Platzverweise ausgesprochen. Zusätzlich sind an diesem Pfingstwochenende 100 Bereitschaftspolizisten im Einsatz.

12.36 Uhr: Weiterhin geringe Zunahme von Corona-Infektionen in Brandenburg

In Brandenburg bleibt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter auf einem niedrigen Stand. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag mit Stand 10.00 Uhr wurden innerhalb eines Tages vier neue Fälle bestätigt. Damit steigt die Zahl der erfassten Covid-19-Fälle im Land auf insgesamt 3283. Mittlerweile gelten etwa 3000 Menschen als genesen. Die Zahl der Erkrankten liegt bei etwa 110. 170 Brandenburger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Seit Samstag ist kein weiterer Todesfall hinzugekommen.

Corona-Schwerpunkt des Landes ist nach wie vor Potsdam mit 632 bestätigten Infektionen, gefolgt vom Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 550 erfassten Fällen und dem Kreis Barnim mit 409 bestätigten Infektionen. Im Landkreis Prignitz wurden bislang 25 Fälle registriert, die Stadt Frankfurt (Oder) meldete 29 Infizierte.

12.17 Uhr: Bislang 15.500 Anrufer bei Brandenburger Corona-Hotline

Zu Fragen rund um Corona hat das Bürgertelefon der Brandenburger Landesregierung in den vergangenen zehn Wochen mehr als 15.500 Anrufe erhalten. Das teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag in einer Bilanz mit. Zudem seien über das zentrale Mail-Postfach buergeranfragen-corona@brandenburg.de über 5200 Anfragen schriftlich beantwortet worden. Um die rasante Ausbreitung des Virus auszubremsen, seien harte Maßnahmen erforderlich gewesen die zu Veränderungen und damit zu vielen Fragen geführt hätten, erklärte dazu Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Die schrittweisen Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen durch die Landesregierung würden ihr zufolge neue Fragen aufwerfen. Auch deshalb werde das breite Informationsangebot weiterhin bestehen bleiben, versicherte die Ministerin.

11.52 Uhr: Demos verliefen "überwiegend friedlich"

In Berlin haben am Samstag 22 Demonstrationen stattgefunden. Diese liefen laut Polizei "überwiegend friedlich". Die Beamten leiteten insgesamt 36 Strafermittlungsverfahren und neun Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. An dem Einsatz waren rund 550 Polizisten beteiligt. Mehr über die Demonstrationen in Berlin lesen Sie hier.

10.24 Uhr: Igor Levit beendet Klavier-Marathon

Nach fast 16 Stunden hat der Pianist Igor Levit am Sonntag seinen Klavier-Marathon vollbracht und das Werk „Vexations“ (etwa Quälereien) des französischen Komponisten Eric Satie mit seinen 840 Wiederholungen beendet. Am frühen Morgen sank Levit nach der letzten Note am Flügel in einem Berliner Studio kurz in sich zusammen, stand auf und zog sich zurück. Kurz danach schrieb er auf Twitter: „Fertig. Erledigt. Glücklich. Dankbar. Und sowas von high“. Mit dem Auftritt wollte der 33-Jährige auf die Notlage der Künstler angesichts der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie aufmerksam machen.

9.58 Uhr: Müller - Neue Erwartungen der Bürger durch Coronakrise

Die Coronakrise wird Berlin nach den Worten des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) neue Impulse geben. „Die Erwartungshaltung der Bürger hat sich verändert. Neben der Digitalisierung werde auch die Mobilität zugunsten von Radfahrern und Fußgängern einen Schub bekommen, sagte Müller dem „Tagesspiegel“. Hotels und Gaststätten müssten sich darauf einstellen, dass ihre Gäste auch neue Anforderungen an die Hygiene stellen. „Ich selbst bin aus einem Restaurant rausgegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass Abstände nicht eingehalten werden.“

Müller geht davon aus, dass die Schulen und Kitas nicht erst im August zum Normalbetrieb zurückkehren können. „Es ist eine Ausnahmesituation, die Eltern, Kinder, Lehrerinnen und Lehrer enorm belastet und die wir hoffentlich bald beenden können.“ Allerdings habe man auch nichts gewonnen, „wenn wir morgen einen kompletten Schulbetrieb anbieten, der übermorgen wieder geschlossen wird. „Ich sehe, in welcher Notsituation die Eltern sind.“

8.02 Uhr: Viele Fragen bei Sportvereinen zu Corona-Regeln

as Corona-Telefon beim Landessportbund Berlin steht nicht still: Auch gut zwei Wochen nach dem Trainingsstart herrscht bei vielen Sportvereinen der Hauptstadt noch Verunsicherung über den Umgang mit den Corona-Vorschriften. „Täglich haben wir 150 bis 200 Anrufe von Vereinen“, sagte Alexander Fuchs, Leiter für Sportpolitische Grundsatzfragen, der Deutschen Presse-Agentur.

„Das Training in Kleingruppen führt zu einem größeren Bedarf an Sportflächen und Übungsleitungen. Das stellt die Vereine vor große logistische und finanzielle Herausforderungen“, ergänzt LSB-Sprecher Oliver Weiß. Antworten auf häufige Fragen und Hinweise zu Unterstützungsmöglichkeiten habe der LSB im Internet veröffentlicht.

7.01 Uhr: Nicht alle Eltern wünschen sich die Rückkehr zum Schulalltag

Bei Berliner Eltern gehen die Ansichten über die schnelle Rückkehr zum gewohnten Unterricht auseinander. Mehrere Bundesländer haben in den vergangenen Tagen angekündigt, dass die Schüler zumindest an Grundschulen bald nicht mehr getrennt, sondern wieder in voller Klassenstärke unterrichtet werden sollen. Das sei auch aus Sicht vieler Eltern in Berlin richtig, sagte der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Norman Heise, der Deutschen Presse-Agentur. „Und gefühlt werden es mehr.“

Wichtig aus Sicht der Landeselternvertreter ist vor allem die Frage, wie es nach den Sommerferien weitergeht: Unterricht, der tatsächlich in der Schule und mit Begleitung durch erfahrene Lehrkräfte stattfindet, sei nach den Ferien gerade für die Erst- und Zweitklässler unverzichtbar, so der Landeselternvorsitzende.

6 Uhr: Berliner Senat will Trikotsponsor werden

Die Sportvereine hat die Corona-Krise hart getroffen. Nun will das Land Berlin helfen – und als Trikotsponsor für die Vereine eintreten. „Wir haben einen Weg gefunden, diesen Vereinen zu helfen“, sagt Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD). „Dafür steigen wir dort als Sponsor ein. Das bedeutet, dass wir die Vereine zu Botschaftern der Sportmetropole Berlin machen.“ Wie die Kampagne konkret aussehen soll, wird derzeit erarbeitet. „Für das Engagement des Landes stehen 2,2 Millionen Euro zur Verfügung“, so Geisel. Das Interview lesen Sie hier.

+++ Sonnabend, 30.05. +++

Die wichtigsten Corona-News des Tages in Berlin

▸ Nur geringer Zulauf bei Corona-Protesten

▸ Terminvergabe in Bürgerämtern wird zur Geduldsprobe

19.23 Uhr: Berliner Corona-Ampel weiter auf Grün

Die Berliner Corona-Ampel, das Frühwarnsystem des Senats, steht auch am Sonnabend weiter auf Grün. Wie die Senatsverwaltung für Gesundheit mitteilte, beträgt die aktuelle Reproduktionszahl 0,36. Sie liegt damit deutlich unter dem kritischen Schwellenwert von 1,1. Auch die Neuinfektionszahl liegt mit 4,7 von 100.000 Einwohnern unter der Schwelle von 20. Der Anteil der von Corona-Patienten benötigten Plätze auf Intensivstationen liegt bei 3,4 Prozent und damit unter dem kritischen Wert von 15 Prozent.

19.22 Uhr: 33 Neu-Infektionen und ein weiterer Todesfall

In Berlin ist ein weiterer Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 198, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Sonnabend mitteilte.





33 neue Infektionen wurden bestätigt, 29 gab es am Tag zuvor. 342 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin. 329 waren es Freitag. 6259 Menschen sind inzwischen genesen.





Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 43. Das sind drei mehr als am Vortag. Insgesamt liegen 150 Menschen in Krankenhäusern, zwei mehr als am Freitag.

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 747 (+1) 703 Friedrichshain-Kreuzberg 526 (0) 489 Lichtenberg 320 (+4) 272 Marzahn-Hellersdorf 369 (+5) 336 Mitte 978 (+10) 927 Neukölln 759 (+7) 691 Pankow 705 (+1) 626 Reinickendorf 511 (+5) 467 Spandau 305 (0) 279 Steglitz-Zehlendorf 548 (0) 515 Tempelhof-Schöneberg 678 (0) 624 Treptow-Köpenick 353 (0) 330 Summe 6799 (+33) 6259

16.17 Uhr: Polizei - Weniger Teilnehmer bei Demonstrationen als angemeldet

Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin haben am Sonnabend eher geringen Zulauf gefunden. Die Teilnehmerzahlen bis Sonnabendnachmittag bewegten sich deutlich unter den angekündigten Werten, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz auf Anfrage. Die Lage sei weitestgehend ruhig geblieben, zu vielen Demos seien um die 50 Menschen gekommen. Es sei eine „bunte Mischung“ aus Demos gegen die Maßnahmen zur Corona-Eindämmung und Gegenprotesten, im Einsatz seien rund 550 Polizisten. Zu einer Kundgebung des Vegan-Kochs Attila Hildmann nahe dem Bundeskanzleramt kamen laut Cablitz in der Spitze 150 Teilnehmer. Weitere Versammlungen, etwa im Mauerpark, waren am Nachmittag noch im Gange. Details zu den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin lesen Sie hier.

14.30 Uhr: Demos verlaufen friedlich - Versammlung im Humboldthain aufgelöst

Die zahlreichen Demonstrationen in Berlin sind bisher friedlich verlaufen. Am Alexanderplatz in Mitte fanden sich kleiner Gruppen zusammen, die sich aber wieder schnell auflösten.

Am frühen Nachmittag war die Polizei am Humboldthain in Wedding im Einsatz. Die Gruppierung "Corona-Rebellen" hatte im Internet zu einer unangemeldeten Demonstration aufgerufen. Etwa 30 Personen hatten sich daraufhin im Park versammelt. Die Polizisten hielten die Teilnehmer an, die Versammlung zu verlassen und führet auch Kontrollen durch.

Zum Abschluss eines Autokorso durch die Berliner Innenstadt sprach Vegan-Kochbuchautor und Corona-Skeptiker Attila Hildmann auf einer Kundgebung gegen die Corona-Politik der Bundesregierung am Bundeskanzleramt in Mitte.

Seit 15 Uhr findet um den Großer Stern in Tiergarten ein Fahrradkorso statt. Die Aktion soll bis 18 Uhr dauern. Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen kommen.

Am Abend soll im Mauerpark in Prenzlauer Berg gegen Verschwörungstheoretiker demonstriert werden.

13.17 Uhr: Polizei begleitet Demos mit 550 Einsatzkräften

Die Polizei begleitet die vielen Demos in Berlin mit insgesamt 550 Einsatzkräften. Bis zur Mittagszeit sei die Lage überschaubar gewesen, vermehrt würden Versammlungen gegen Nachmittag und Abend erwartet, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz .

12.50 Uhr: Leichter Anstieg von Neuinfektionen - ein weiterer Todesfall

In Brandenburg ist die Zahl der offiziell bestätigten Corona-Infektionen leicht angestiegen, bewegt sich aber trotzdem auf niedrigem Niveau. Das Gesundheitsministerium zählte am Samstag (10 Uhr) insgesamt 3279 bestätigte Fälle, das seien neun mehr als am Vortag. Von Donnerstag zu Freitag lag die Zahl der Neuinfektionen bei acht, von Mittwoch zu Donnerstag kamen sechs neue Fälle hinzu. Die Zahl der Erkrankten liegt bei rund 110, etwa 3000 Menschen gelten als genesen von Covid-19. Das sind zehn mehr als am Freitag.

Bisher starben 170 Patienten im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2; das ist ein Todesfall mehr als am Freitag. Der Hotspot an Coronainfizierten ist weiter Potsdam mit 632 Fällen, gefolgt vom Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 548 Infizierten. In der Prignitz sind es dagegen nur 25 bestätigte Fälle, in Frankfurt (Oder) 29.

12.09 Uhr: Protest gegen Corona-Maßnahmen - Autokorso rollt durch die Stadt

Attila Hildmann (M.) posiert mit Deutschland-Flagge bei einer Kundgebung gegen die Corona-Politik der Bundesregierung am Olympiastadion vor seinem Porsche.

Als Protest gegen die Corona-Maßnahmen ist vor dem Berliner Olympiastadion am Mittag ein Autokorso gestartet. Etwa 50 Wagen und Motorräder folgten hupend dem auffälligen Porsche von Vegan-Koch und Bestsellerautor Attila Hildmann. Sie wollten am Nachmittag vor dem Kanzleramt eintreffen. Hildmann (39) war zuletzt mit der Verbreitung von Verschwörungserzählungen aufgefallen, er hatte mehrfach zu Versammlungen aufgerufen. Zum Start am Samstagmorgen posierte er mit einer Deutschlandfahne vor dem Stadion. Die Polizei begleitete die Aktion.

Insgesamt sind in Berlin für das Wochenende zahlreiche Demos angekündigt. Nach wochenlanger Corona-Einschränkung gibt es dabei nun keine Begrenzung der Teilnehmerzahl mehr.

Versammlungen sind am Samstag laut Polizei am Rosa-Luxemburg-Platz, am Alexanderplatz, am Großen Stern und vor dem Reichstag angemeldet. Forderungen der Demonstranten sind zum einen, alle Einschränkungen der Grundrechte durch die Corona-Pandemie zu beenden. Hinzu kommen Aufzüge, die sich gegen reche Hetze und Verschwörungsmythen wendeten.

Das Berliner Bündnis gegen Rechts hatte vorab mitgeteilt, Anhänger von Verschwörungsideologien inszenierten sich an symbolträchtigen Orten. Dem wolle man sich entgegenstellen

11.46 Uhr: Polizei bittet um Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln

Wir wünschen einen guten Start ins lange Pfingstwochenende☀️Es gibt umfangreiche Lockerungen & viele Veranstaltungen in #Berlin. Damit wir gemeinsam dem gewohnten Alltag ein großes Stück näher kommen, denken Sie bitte auch an die Gesundheit aller. #b3005 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 30, 2020

11.17 Uhr: Bedarf an Blutspenden steigt nach Lockerungen deutlich

Seit den ersten Lockerungen in der Corona-Pandemie sieht das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Berlin und Brandenburg einen sprunghaften Anstieg des Bedarfs an Blutspenden. Die Versorgung mit Blutpräparaten sei derzeit „auf einem niedrigen Niveau gesichert“, sagte die Sprecherin des DRK Blutspendedienstes Nord-Ost, Kerstin Schweiger, am Samstag im RBB-Inforadio. Der Vorrat reiche derzeit ein bis zwei Tage, wünschenswert seien vier bis fünf Tage.

Während der ersten acht Wochen der Pandemiephase sei die Nachfrage der Kliniken wegen verschobener Operationen und Behandlungen geringer gewesen. In den vergangenen beiden Wochen allerdings habe man einen schnellen Anstieg des Bedarfs um bis zu 30 Prozent verzeichnet, schilderte Schweiger. Das könne nun nicht innerhalb weniger Tage ausgeglichen werden.

In den kommenden Wochen und Monaten seien die Menschen gebeten, die angebotenen Spendetermine wahrzunehmen, um den Vorrat wieder aufzufüllen, appellierte die Sprecherin. Wer spenden wolle, müsse derzeit vorab über das Internet einen Termin buchen. Das Blut wird Schweiger zufolge nicht auf Sars-CoV-2 getestet: Das Virus sei nach derzeitigem Wissensstand nicht im Blut nachweisbar und auch nicht über Blutspenden übertragbar.

10 Uhr: Keine Erweiterung der Sonntagsöffnungszeiten wegen Corona

Wegen der Corona-Krise wird es keine erweiterten Sonntagsöffnungen geben. Zahlreiche Geschäfte in Berlin hätten ihre Öffnungszeiten wegen der Pandemie derzeit sogar verkürzt, wie die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales mitteilte. Auch die in Berlin gesetzlich acht möglichen verkaufsoffenen Sonn- oder Feiertage könnten in diesem Jahr aufgrund von Covid-19 nicht ausgeschöpft werden.

9.23 Uhr: Das sind die Tipps der Gesundheitsbehörde zu Pfingsten

Der Berliner Senat hat weitere #Lockerungen beschlossen. Dennoch gilt: Weiter vorsichtig sein und Erreichtes nicht leichtfertig verspielen!

Aber das geht an #Pfingsten in Ordnung 👇☀️ pic.twitter.com/7Cu6QHpJ6D — Senatsverwaltung Gesundheit Pflege Gleichstellung (@SenGPG) May 30, 2020

7 Uhr: Trotz Coronakrise: Handwerksbetriebe suchen noch Azubis

Die Handwerkskammer Berlin hofft trotz Corona-Krise in diesem Sommer auf ähnlich viele Ausbildungsverträge wie im Vorjahr. In 2019 waren es rund 3900, die bis zum Jahresende noch Bestand hatten. In Berlin bilden etwa 3000 Handwerksbetriebe aus.

Das Beratungsangebot in den Arbeitsagenturen und in den allgemeinbildenden Schulen sei coronabedingt eingeschränkt. Die größte Herausforderung sei daher aktuell, die Jugendlichen in die Ausbildung zu vermitteln, sagte Handwerkskammer-Geschäftsführer Ulrich Wiegand.

Die Handwerksbetriebe schließen ihre Ausbildungsverträge vergleichsweise spät ab. In der Regel beginnt die Ausbildung zum 1. September. Verträge können aber auch noch danach unterschrieben werden. Der Handwerkskammer sind Wiegand zufolge auch „so gut wie keine Fälle bekannt“, in denen Betriebe schon abgeschlossene Ausbildungsverträge wegen der Corona-Krise aufgelöst hätten.

+++ Freitag, 29.05. +++

Die wichtigsten Corona-News des Tages in Berlin

▸ Corona-Testreihe an 24 Berliner Schulen geplant

▸ Berliner Fitness-Studios freuen sich auf den Neustart

▸ Zu Pfingsten sind Ostsee-Ausflüge wieder möglich

▸ Betreiber des Traditionskinos „Colosseum“ meldet Insolvenz an

▸ Diese neuen Sitten gelten bald in Berlins Kneipen

▸329 aktuelle Corona-Fälle in Berlin, 6240 Menschen genesen

19:31 Uhr: Ausbau der neuen Radfahrstreifen in Berlin soll weitergehen

Der Ausbau der neuen Radfahrstreifen in Berlin soll weitergehen, die schon vorhandenen Radfahrstreifen sollen möglichst bestehen bleiben. Die Senatsverwaltung für Verkehr und Umwelt hat entschieden, die entsprechenden Anordnungen für die sogenannten Pop-Up-Bikelanes an Hauptverkehrsstraßen, auf denen Radfahrer sicherer durch die Stadt kommen sollen, bis Ende des Jahres zu verlängern. Sie waren bisher bis Ende Mai befristet - als Maßnahme, Radfahrern in der Corona-Pandemie mehr Platz einzuräumen. Eine entsprechende Mitteilung gehe an die Bezirke, teilte die Senatsverwaltung am Freitag mit. Inzwischen sind nach Angaben der Senatsverwaltung 15,16 Kilometer der neuartigen Radfahrstreifen umgesetzt und 7,2 Kilometer - in der Kantstraße - aktuell in Arbeit.

Die Radfahrstreifen sind zunächst provisorisch mit Warnbaken und gelber Baustellenmarkierung gekennzeichnet. Das Ziel sei, möglichst viele Strecken dauerhaft umzusetzen. Die bisherigen Markierungen und mobilen Verkehrszeichen sollen dann durch dauerhafte- und eine weiße Markierung ersetzt werden. Die Senatsverwaltung stimmt sich nach eigenen Angaben derzeit mit mehreren Bezirken ab, die Vorschläge für weitere solcher Radfahrstreifen vorgelegt haben.

Die erste Pop-Up-Bikelane hat die Senatsverwaltung Ende März am Halleschen Ufer angeordnet. Mittlerweile gibt es sie beispielsweise auch am Schöneberger Ufer in Mitte, an der Danziger Straße in Pankow sowie an einer Reihe von Straßen in Friedrichshain-Kreuzberg, etwa an der Lichtenberger Straße, am Kottbusser Damm/Kottbusser Straße und an der Petersburger Straße.

19.12 Uhr: Corona-Ampel in Berlin steht weiter auf grün

Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hat dem Senat zur Lagebeurteilung der SARS-CoV-2-Pandemie in Berlin die aktuellen Indikatoren der Corona-Ampel vorgelegt. Demnach beträgt die aktuelle Reproduktionszahl „R“ 0,41. Damit steht die Ampel für den Indikator Reproduktionszahl „R“ auf Grün.

Die beiden anderen Ampeln signalisieren mit einer Neuinfektionszahl von 4,7 pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche und einem Anteil der für Covid-19-Patienten benötigten Plätze auf Intensivstationen von 3,2 Prozent weiterhin Grün.

Corona-Ampel: Die aktuellen Indikatoren https://t.co/WonBFc6ig3 — Senatsverwaltung Gesundheit Pflege Gleichstellung (@SenGPG) May 29, 2020

18.56 Uhr: 329 aktuelle Corona-Fälle in Berlin, 6240 Menschen genesen

In Berlin ist ein weiterer Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 197. 29 neue Infektionen wurden bestätigt, 35 gab es am Tag zuvor. 329 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin. 333 waren es gestern. 6240 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 40. Das sind sieben weniger als gestern. Insgesamt liegen 148 Menschen in Krankenhäusern, zwei mehr als gestern.

Die Fallzahlen nach Bezirken

17.16 Uhr: Weitere Freibäder öffnen am Pfingstmontag

Ab Pfingstmontag (1. Juni) können Badefreunde wieder im Sommerbad Neukölln und im Sommerbad im Kombibad in Gropiusstadt schwimmen gehen. Wegen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie sind die Freibäder tagsüber nicht durchgehend geöffnet, wie die Berliner Bäder-Betriebe am Freitag mitteilten. Geöffnet sei zwischen 7.00 und 10.00 Uhr, von 11.00 bis 15.00 Uhr sowie zwischen 16.00 und 20.00 Uhr. So hätten die Mitarbeiter jeweils eine Stunde Zeit zur Desinfektion und Reinigung der Schwimmbäder, bevor neue Gäste kommen dürfen. Den Angaben zufolge gelten Besuchskontingente je nach Größe des Bades und der Schwimmbecken. Eintrittskarten können nur online gekauft werden.

17.11 Uhr: Soforthilfe in Brandenburg endet - 70.000 Anträge bearbeitet

Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) hat seit dem 25. März rund 70.000 Anträge auf Corona-Soforthilfe bearbeitet. 550 Millionen Euro wurden bereits ausgezahlt, wie aus einer Zwischenbilanz der ILB vom Freitag hervorgeht. Berechtigte können noch bis Sonntag Anträge auf die Soforthilfe stellen. Sie sollen bis Mitte Juni bearbeitet werden.

Von den bislang 70.000 bearbeiteten Anträgen bewilligte die ILB eigenen Angaben nach rund 62.000. Bei den meisten der abgelehnten Anträge waren die Antragssteller nicht berechtigt, weil ihr Firmensitz beispielsweise außerhalb Brandenburgs lag, die Unterlagen falsch waren oder der finanzielle Engpass nicht nachgewiesen werden konnte. Die ILB vermutet bei rund 180 Anträgen Betrug oder andere Straftaten.

16.08 Uhr: Parteien fordern Corona-Soforthilfe vom Land für Studierende

Studentenvertreter und Parteien in Brandenburg fordern eine Corona-Soforthilfe des Landes für Studierende. Gleichzeitig kritisieren sie das Nothilfezuschussprogramm des Bundes als realitätsfern und unzureichend. Die Grünen-Landesvorsitzende Alexandra Pichl und die hochschulpolitische Sprecherin der Linken im Landtag, Isabelle Vandre, forderten das Land Brandenburg am Freitag deshalb auf, Mittel aus dem Corona-Rettungsschirm für Studierende bereitzustellen.

Das Bundesbildungsministerium hatte angekündigt, den Nothilfefonds des Deutschen Studentenwerks um 100 Millionen Euro aufstocken. Unterstützt werden sollen damit Studierende mit je bis zu 500 Euro für maximal drei Monate - allerdings nur, wenn sie nicht mehr als 500 Euro auf dem Konto haben. Außerdem sollen Studienkredite bis zum März zinslos bleiben.

15.58 Uhr: Normalbetrieb der Spielbank ab 2. Juni noch nicht möglich

Mit einem eigenen Hygiene- und Sicherheitskonzept startet die Berliner Spielbank am 2. Juni den Betrieb. Ab dann öffnen die Niederlassungen am Potsdamer Platz, am Alexanderplatz, am Los-Angeles-Platz und in der Ellipse Spandau. „Ein Normalbetrieb ist angesichts der Corona-Pandemie aktuell noch nicht ganz möglich“, sagt Geschäftsführer Gerhard Wilhelm. „Wir sind uns aber sicher, dass wir bei einem positiven Verlauf des Infektionsgeschehens sukzessive das Angebot erweitern und gegebenenfalls weitere Regelungen lockern können.“ Die mehr als 550 Mitarbeiter seien umfassend geschult und bestmöglich auf den neuen Spielbetrieb vorbereitet worden.

15.15 Uhr: Sporthallen öffnen in Lichtenberg erst ab 8. Juni

Die für den Sport verantwortlichen Bezirksstadträte von Lichtenberg einigten sich darauf, dass die Sporthallen frühestens ab Montag, 8. Juni 2020 wieder geöffnet werden können. "Aufgrund des notwendigen Vorlaufs für die Anpassung, Finanzierung und Erweiterung von Reinigungsleistungen, das Aufstellen von Hygieneplänen durch die Sportvereine sowie die Erarbeitung eines Konzepts für den Sportunterricht durch die Schulen, ist eine frühere Öffnung ausgeschlossen", hieß es in einer Mitteilung. Der Berliner Senat hatte am Donnerstag beschlossen, dass Sporthallen für den Schul- und Vereinssport ab 2. Juni wieder freigegeben werden.

15.13 Uhr: Betreiber des Kinos „Colosseum“ meldet Insolvenz an

Die Betreibergesellschaft des Berliner Kinos „Colosseum“ hat Insolvenz angemeldet. Ein entsprechender Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wurde am Amtsgericht Charlottenburg gestellt. Wegen des Coronavirus habe das „Colosseum“ seinen Betrieb wie alle anderen deutschen Kinos im März einstellen müssen, ließ der vorläufige Insolvenzverwalter Sebastian Laboga am Freitag mitteilen.

Der über zwei Monate andauernde Umsatzausfall habe schließlich zum Insolvenzantrag des Unternehmens geführt, teilte Laboga mit. Er mache sich derzeit in Gesprächen mit der Geschäftsführung ein Bild der Lage. Der Insolvenzantrag wurde für die „Kino Colosseum Betriebsgesellschaft mbH“ gestellt. Zuvor hatten „Berliner Kurier“ und „Berliner Zeitung“ darüber berichtet.

13.39 Uhr: Gastroverband begrüßt Lockerungen für Kneipen

Der Berliner Gastroverband Dehoga hat sich erfreut über die baldige Öffnung von Berliner Kneipen geäußert - allerdings blieben noch offene Fragen. „Wir müssen jetzt sehen, wie viele Betriebe die neue Verordnung nicht umsetzen können, da sie beispielsweise nicht über die entsprechenden Kapazitäten für die Umsetzung der Abstands und Hygieneregeln verfügen“, teilte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer, Gerrit Buchhorn, am Freitag mit. „Entsprechend der neuen Verordnung gilt in den Bars und Kneipen Tischzwang mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern.“ Wenn eine Kneipe nur über einen Tresen verfüge, werde die Umsetzung schwierig.

Der Senat hatte am Donnerstag entschieden, dass Kneipen und Bars in der Corona-Krise ab dem 2. Juni wieder öffnen dürfen. Allerdings nur solche, in denen Gäste an Tischen Platz nehmen. Clubs und Diskotheken bleiben weiterhin geschlossen. Bislang konnten nur Restaurants, Cafés und Imbisse mit einem eigenen Essensangebot öffnen.

13.38 Uhr: Events, Meetings und kleinere Kongresse bald wieder erlaubt

Die landeseigene Tourismusgesellschaft Visit Berlin begrüßte am Freitag, dass ab 2. Juni auch Events, Meetings und kleinere Kongresse in der Hauptstadt wieder erlaubt sind. „Die Entscheidung ist ein wichtiger Impuls für die Stadt und gibt der Kongress-Branche in Berlin wieder eine Perspektive“, teilte Geschäftsführer Burkhard Kieker mit. „Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen sind der entscheidende Hebel für die Berliner Branche. Tagungen und Meetings in dieser Größenordnung machen drei Viertel aller Events in der Stadt aus.“

13.11 Uhr: Gesundheitsbehörden kontrollieren in Brandenburger Schlachtbetrieben

Nachdem sich in Schlachthöfen anderer Bundesländer Fälle von Corona-Infektionen gehäuft haben, hat Brandenburg mit Kontrollen in fleischverarbeitenden Betrieben des Landes begonnen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Freitag überprüfte das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) in dieser Woche unangekündigt Unternehmen auf die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften. In Brandenburg gibt es nur sehr wenige große Schlachtbetriebe.

Bundesweit sind bisher Betriebe in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Schleswig-Holstein betroffen. Begünstigt werden die Infektionen durch die Enge in Sammelunterkünften ausländischer Arbeiter und die fehlende Einhaltung von Hygieneregeln in der Corona-Krise.

11.46 Uhr: Igor Levit spielt gegen Corona-Folgen

Zwanzig Stunden am Klavier: Der Pianist Igor Levit (33) will von diesem Samstag an bis etwa Sonntagmittag ununterbrochen am Flügel spielen. Mit Erik Saties Werk „Vexations“ (etwa Quälereien) wolle er auf die Notlage der Musiker angesichts der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie aufmerksam machen. „Diese Zeit, sie ist für uns Künstler brutal - körperlich, mental, emotional. Und deswegen, glaube ich, passt dieses Werk so gut: um die Aufmerksamkeit auf den Zustand zu richten, in dem wir uns befinden“, sagte Levit der Deutschen Presse-Agentur. Das Konzert wird ab 14.00 Uhr aus einem Studio in Berlin über mehrere Kanäle gestreamt, auch über Levits Twitter- und Instagram-Accounts.

11.42 Uhr: Steinmeier bedankt sich für Nachbarschaftshilfe

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich bei den Menschen bedankt, die sich in der Corona-Krise für ihre hilfsbedürftigen Nachbarn einsetzen. Sie hätten im Kleinen Großes geleistet, sagte er am Freitag in Berlin und nannte als Beispiele Hilfen bei Hausaufgaben, Arztbesuchen oder auch beim Einkaufen. „Alles das hat für viele - das dürfen wir nicht unterschätzen - diese schwierige Zeit der letzten acht Wochen mindestens etwas erträglicher gemacht.“

11.36 Uhr: Acht bestätigte Corona-Neuinfektionen in Brandenburg

In Brandenburg sind innerhalb eines Tages acht Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit (Stand 8.00 Uhr). Damit bleibt die Zahl der Fälle weiterhin auf einem niedrigen Stand. Von Mittwoch bis Donnerstagmorgen wurden dem Ministerium zufolge sechs neue Fälle im Land gemeldet, an den Vortagen hatte es zehn beziehungsweise acht neue Fälle gegeben.

In der Hälfte der 18 Landkreise und kreisfreien Städte traten in den vergangenen sieben Tagen keine neuen Infektionen auf. Insgesamt sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) 3270 Covid-19-Fälle erfasst. Etwa 2990 Menschen gelten als genesen - das sind zehn mehr als am Tag zuvor. Bislang starben im Land 169 Menschen im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2; in den vergangenen zwei Tagen kam kein neuer Todesfall hinzu.

11.33 Uhr: Wir starten unser neues Corona-Newsblog

Alle vorangegangenen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Berlin und Brandenburg finden Sie in unserem bisherigen Newsblog.

11 Uhr: CDU-Fraktionschef Dregger fordert Infektionsschutzplan für Kita und Schulen

Berlin führt weitere Lockerungen der Corona-Regeln ein. Doch bei Kitas und Schulen stockt die Planung. Die Berliner CDU fordert nun vom rot-rot-grünen Senat, einen Infektionsschutzplan für Kitas und Schulen zu entwickeln. CDU-Fraktionschef Burkard Dregger sagte dem Sender RBB, die Einrichtungen hätten neben dem Bildungsauftrag auch die Aufgabe arbeitende Eltern zu entlasten. Der Senat solle dafür mit Virologen und Medizinern zusammenarbeiten. Die neuen Lockerungen in Berlin nannte Dregger grundsätzlich richtig. Man müsse zur Freiheit zurückfinden.

+++ Donnerstag, 28.05. +++

Die wichtigsten Corona-News des Tages in Berlin

▸ Diese Corona-Lockerungen gelten jetzt in Berlin

▸ Pop-up-Radwege auf dem Prüfstand

▸ Michael Müller geht auf Angela Merkel zu

▸ Berlin bildet das Schlusslicht bei den Kinoöffnungen







22.22 Uhr: Was gilt ab wann? Diese Corona-Lockerungen gelten in Berlin

Berlin kann sich in den nächsten Tagen und Wochen auf diverse Lockerungen der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie einstellen. Was gilt ab wann? Ein Überblick:

Sofort: Neben Angehörigen zweier Haushalte dürfen sich bis zu fünf Menschen etwa zu Hause oder im Freien treffen - unabhängig von der Frage, ob sie zusammen wohnen oder nicht. An besonderen Familienzusammenkünften wie Trauerfeiern, Taufen oder Hochzeiten dürfen bis zu 50 Menschen teilnehmen.

Neben Angehörigen zweier Haushalte dürfen sich bis zu fünf Menschen etwa zu Hause oder im Freien treffen - unabhängig von der Frage, ob sie zusammen wohnen oder nicht. An besonderen Familienzusammenkünften wie Trauerfeiern, Taufen oder Hochzeiten dürfen bis zu 50 Menschen teilnehmen. 30. Mai: Die Begrenzung der Teilnehmerzahl für Demonstrationen - zuletzt 100 - entfällt. Auch Open-Air-Gottesdienste sind ohne Limit erlaubt.

Die Begrenzung der Teilnehmerzahl für Demonstrationen - zuletzt 100 - entfällt. Auch Open-Air-Gottesdienste sind ohne Limit erlaubt. 2. Juni: Fitnessstudios, Tanzschulen, Schankwirtschaften, Freiluftkinos und Spielhallen dürfen wieder Gäste empfangen. In Sporthallen darf wieder trainiert werden. Veranstaltungen im Freien sind mit bis zu 200 Teilnehmern erlaubt. In geschlossenen Räumen gilt eine Obergrenze von 150. Für Gottesdienste in Kirchen, Synagogen oder Moscheen gilt keine Obergrenze mehr. Eine Limitierung der Teilnehmerzahl ergibt sich indes aus Abstands- und Hygienebestimmungen.

Fitnessstudios, Tanzschulen, Schankwirtschaften, Freiluftkinos und Spielhallen dürfen wieder Gäste empfangen. In Sporthallen darf wieder trainiert werden. Veranstaltungen im Freien sind mit bis zu 200 Teilnehmern erlaubt. In geschlossenen Räumen gilt eine Obergrenze von 150. Für Gottesdienste in Kirchen, Synagogen oder Moscheen gilt keine Obergrenze mehr. Eine Limitierung der Teilnehmerzahl ergibt sich indes aus Abstands- und Hygienebestimmungen. 16. Juni: Veranstaltungen im Freien sind mit bis zu 500 Teilnehmern möglich.

Veranstaltungen im Freien sind mit bis zu 500 Teilnehmern möglich. 30. Juni: Veranstaltungen im Freien sind mit bis zu 1000 Teilnehmern erlaubt, Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 300 Teilnehmern.

21 Uhr: Innensenator Geisel appelliert an Berliner: "Schützen Sie sich selbst und andere"

Der Berliner Senat hat bis in den späten Abend über Lockerungen der Corona-Eindämmungsverordnung debattiert. Zahlreiche Lockerungen treten in Kürze in Kraft. Die Kinos in Berlin müssen allerdings noch ein paar Wochen warten. Lichtspielhäuser dürfen erst am 30. Juni öffnen. Freiluftkinos können bereits am 2. Juni wieder Filme zeigen.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte, die Eindämmungsverordnung des Senats werde mit dem Hochfahren immer komplizierter. „Wir überlegen, ob wir das nächste Mal stärker das beschreiben, was verboten ist.“ Geisel appellierte an die Berliner: „Schützen Sie sich selbst, und schützen Sie andere. Es ist viel möglich, wenn alle vernünftig bleiben.“

Senatskanzleichef Christian Gaebler sagte, der Senat habe sich auch mit dem Urteil des Landesverfassungsgerichts auseinandergesetzt, das den Bußgeldkataog bei Verstößen zum Teil gekippt hatte. Darum habe man jetzt den Katalog der Ordnungswidrigkeitstatbestände sehr detailliert aufgeführt. „Wir gehen davon aus, dass das jetzt rechtssicher umgesetzt werden kann“, sagte Gaebler.

20.59 Uhr: Senat verlängert Kontaktbeschränkungen

Der Berliner Senat hat die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie bis zum 4. Juli verlängert. Allerdings dürfen sich demnächst neben Angehörigen zweier Haushalte auch wieder bis zu fünf Menschen etwa zu Hause oder im Freien treffen. Das gilt unabhängig von der Frage, ob sie zusammen wohnen oder nicht. Wie bisher gilt 1,5 Meter Mindestabstand, wie Innensenator Anderas Geisel (SPD) am Donnerstag nach einer Senatssitzung mitteilte.

20.56 Uhr: Mehr Möglichkeiten für Freizeitsportler in Berlin

Freizeitsportler haben in Berlin bald wieder mehr Möglichkeiten für ihr Hobby. Sport in Gruppen von bis zu zwölf Personen soll draußen und drinnen ab 2. Juni wieder möglich sein. Das beschloss der Senat am Donnerstagabend bei seiner Sondersitzung, wie Innen- und Sportsenator Andreas Geisel anschließend mitteilte. „Wir öffnen jetzt wieder die Sporthallen“, sagte der SPD-Politiker.

Die Regeln für Veranstaltungen im Freien, bei denen ab 2. Juni bis zu 200, ab 16. Juni bis zu 500 und ab 30. Juni bis zu 1000 Teilnehmer erlaubt sind, gelten auch im Sport, wie Geisel ankündigte.

Bereits seit 15. Mai konnten Vereine wieder mit Gruppen von bis zu acht Teilnehmenden einschließlich Trainer kontaktlosen Sport treiben. Seit Montag war bei kontaktfreien Sportarten außerdem der Wettkampfbetrieb wieder erlaubt. Der Senat hat außerdem entschieden, dass Fitnessstudios in der Hauptstadt nach rund zweieinhalb Monaten Schließung ab 2. Juni wieder öffnen dürfen.

20.12 Uhr: Berliner Corona-Ampeln leuchten Grün

Die drei sogenannten Ampeln für die aktuelle Lagebeurteilung stehen laut Senatsverwaltung weiter auf Grün.

Die Zahl der Neuinfektionen pro Woche verharrt den Angaben zufolge bei 4,7 je 100 000 Einwohnern und unterschreitet so deutlich die für Berlin kritische Schwelle von 30. Der Anteil der von Covid-19-Patienten beanspruchten Intensivbetten sank von 4,4 Prozent auf 3,7 Prozent und liegt damit weit unter der Zahl 25 Prozent, bei der die entsprechende Ampel auf Rot springen würde. Sind drei Ampeln Rot, besteht dem Konzept zufolge Handlungsbedarf. Zum Beispiel könnten dann wieder mehr Maßnahmen zur Eindämmung verhängt werden.

19.50 Uhr: 333 aktuelle Corona-Fälle in Berlin, 6208 Menschen genesen

In Berlin ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 196. 35 neue Infektionen wurden bestätigt, 30 gab es Mittwoch zuvor. 333 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin. 332 waren es am Mittwoch. 6208 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 47. Das sind neun weniger als gestern. Insgesamt liegen 146 Menschen in Krankenhäusern, 25 weniger als gestern.

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 743 (+2) 699 Friedrichshain-Kreuzberg 524 (+2) 485 Lichtenberg 312 (+8) 268 Marzahn-Hellersdorf 361 (+4) 334 Mitte 968 (+3) 925 Neukölln 749 (+5) 681 Pankow 705 (+4) 623 Reinickendorf 505 (+4) 465 Spandau 302 (+1) 269 Steglitz-Zehlendorf 546 (0) 509 Tempelhof-Schöneberg 671 (+2) 620 Treptow-Köpenick 351 (0) 330 Summe 6737 (+35) 6208

