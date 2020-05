Die Sonne geht am frühen Morgen hinter dem Reichstagsgebäude auf.

Das Wochenende hält in Berlin und Brandenburg Sonnenschein, zeitweise aber auch Regen bereit. Die Wetteraussichten hier.

Wetter Bis zu 24 Grad: So wird das Pfingstwochenende in Berlin

Das lange Pfingstwochenende hält für Berlin und Brandenburg vor allem Sonnenschein, zeitweise aber auch etwas Regen bereit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Freitag meist gering bewölkt, nur von Fläming bis zur Elbe-Elster-Niederung kann es einzelne Wolkenfelder geben. Bei 18 bis 21 Grad bleibt es meist trocken. Für den Sonnabend erwarten die Meteorologen teils heiteres, teils wolkiges Wetter. Mit Niederschlag werde nicht gerechnet.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 20 Grad. Am Pfingstsonntag kann es laut DWD bei maximal 20 Grad stark bewölkt werden und mancherorts regnen. Auflockerungen werden am Nachmittag und Abend im Berliner Raum und nördlich davon erwartet. Nahezu ungestörten Sonnenschein hingegen kündigen die Wetterexperten für den Pfingstmontag an - dann steigen die Temperaturen sogar auf bis zu 24 Grad.