CDU will Berlin-Tourismus ankurbeln: Das sind die Ideen

Wegen der Corona-Krise ist der Tourismus in Berlin eingebrochen. Das will die Berliner CDU ändern und hat einige Ideen.

Mit der schrittweisen Öffnung der Hotels, Gaststätten und Kulturbetriebe läuft auch der Tourismus in der Stadt wieder an. Mit mehr als elf Milliarden Euro Umsatz zählt die Branche zu den wichtigsten für die Hauptstadt, die durch die Coronakrise besonders hart getroffen wurde. Damit sich der Tourismus möglichst schnell wieder erholt, fordert die Berliner CDU ein Sonderprogramm, um die Gäste wieder in die Stadt zu locken. „Der Tourismus ist eine tragende Säule der Berliner Wirtschaft“, sagt CDU-Chef Kai Wegner. „Es geht um Hunderttausende Arbeitsplätze und enorme Steuereinnahmen.“

Zusammen mit CDU-Generalsekretär Stefan Evers reiste er deshalb selbst am Donnerstag nach München, um in der bayrischen Landeshauptstadt für Berlin zu werben. Am Siegestor und vor der bayrischen Staatskanzlei enthüllten Wegner und Evers Plakate, um die Münchener zu einer Reise nach Berlin einzuladen.

„Visit Berlin“: Mehrere Millionen werden für Werbung ausgegeben

Die offiziellen Berliner Tourismuswerber von „Visit Berlin“ planen bereits seit Wochen eigene PR-Strategien, um Berlin als Reiseziel wieder ins Zentrum zu rücken. Dazu sollen in den kommenden Wochen mehrere Millionen Euro für Werbung ausgegeben werden, sagte Visit-Berlin-Chef Burkhard Kieker am Donnerstag. Dabei geht es um klassische Städtereisen, aber auch Deutsche, die die Sommerferien an der Ostsee verbringen, sollen für einen Zwischenstopp in Berlin begeistert werden.

Unter dem Schlagwort „Berlin re-opens“ macht die Stadt seit der Öffnung der Hotels Anfang der Woche wieder Werbung für die Hauptstadt. Als ein erstes Lockmittel dient dazu der „Bahnhit Berlin Deal“. Das Angebot beinhaltet vier Übernachtungen inklusive Anreise mit der Bahn und einer Berlin-WelcomeCard, die für zahlreiche Veranstaltungen und Museen vergünstigten Eintritt bietet, für 173 Euro pro Person. Weitere Paketangebote sind nach Angaben Kiekers in Vorbereitung.

Berliner CDU fordert kostenlose WelcomeCard

Der Berliner CDU reicht das nicht aus. Sie fordert für alle Berlin-Touristen, die zwei Tage oder länger in der Stadt bleiben, eine kostenlose WelcomeCard. Das Konzeptpapier der CDU sieht zudem vor, dass Berlin auf die City-Tax, die jeder Besucher zahlen muss, verzichtet und setzt auf die schnelle Öffnung der Kneipen, die einen großen Teil des Berlin-Flairs ausmachen. Vom Senat wünscht sich die CDU dazu mehr Engagement. „Der Senat muss jetzt aufwachen und seine Tourismus-Werbung speziell auf das Inland konzentrieren“, sagte Wegner in München.

