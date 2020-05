Weizsäckers Freundin: Wie sein Mörder ihr Glück zerstörte

Fritz von Weizsäcker, Chefarzt an der Berliner Schlosspark-Klinik und Sohn von Ex-Bundespräsident Richard von Weizsäcker, wurde am Dienstagabend bei einer Messerattacke getötet.

Berlin. Sechs Monate nach der tödlichen Messerattacke gegen Fritz von Weizsäcker († 59), hat der angeklagte Gregor S. vor wenigen Tagen vor dem Berliner Landgericht die Tat gestanden. Er bereue nichts, erklärte der 57-Jährige. Die Tötung des Chefarztes der Charlottenburger Schlosspark-Klinik sei geplant und ein Anschlag auf die Familie seit Jahren sein „Lebensziel“ gewesen.

Jetzt sprach die Lebensgefährtin von Fritz von Weizsäcker erstmals öffentlich über die Trauer um ihre „Lebensliebe“ – und über dessen Mörder. „Mir half (…), den Täter in meinen Gedanken zu neutralisieren. Ich empfinde für ihn gar nichts, nicht mal Hass“, sagte die Medizinerin Daniela Kielkowski (48) der Zeitschrift „Bunte“. „Mit seiner sinnfreien Tat nahm er mir das Liebste und zerstörte meine ganze Lebensplanung.“ Und weiter: „Mehr Aufmerksamkeit möchte ich ihm nicht geben“, so die 48-Jährige, „sonst verzweifelt man“.

Fritz von Weizsäcker wohl aus Hass auf die Familie getötet

Der angeklagte Gregor S. im Gerichtssaal.

Gregor S. aus Andernach (Rheinland-Pfalz) wird Mord sowie versuchter Mord an einem Polizisten zur Last gelegt. Als Motiv nimmt die Staatsanwaltschaft wahnhaften Hass auf die Familie des Getöteten an, insbesondere auf den früheren Bundespräsidenten. Bei dem Angriff wurde zudem ein Polizist schwer verletzt. Er besuchte privat den öffentlichen Vortrag, den von Weizsäcker an dem Abend hielt, und konnte den Angreifer schließlich überwältigen.

Die Ernährungsmedizinerin Kielkowski war seit 2012 mit dem Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten, Richard von Weizsäcker († 2015) liiert, die in Charlottenburg eine Praxis betreibt. „Wir kannten uns seit zwölf Jahren. Wir waren gute Freunde, bevor wir uns in einander verliebten“, sagte sie der „Bunte“. Seit 2010 hatte Fritz von Weizsäcker von seiner Frau getrennt gelebt, hatte sich später von ihr scheiden lassen. Mit seiner Lebensgefährtin Daniela und deren Kindern hatte der Mediziner zuletzt in Zehlendorf gelebt.

Richard von Weizsäcker war als Bundespräsident einer der wohl populärsten Deutschen seiner Zeit. Doch die Familie hat viele prominente Mitglieder. Aus Anlass der Feier zum 40. Jahrestag des Grundgesetzes im Mai 1989 trafen Mitglieder der Familie des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker in Bonn zusammen. (l.-r.): Sohn Andreas mit Frau, Frau Marianne von Weizsäcker, die Söhne Fritz, Robert und Tochter Beatrice. Foto: dpa Picture-Alliance / dpa / picture-alliance / dpa

Richard Karl Freiherr von Weizsäcker (1920-2015) war von 1984 bis 1994 Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Zuvor war er als Jurist in der Wirtschaft tätig und von 1981 bis 1984 regierender Bürgermeister von Berlin. Foto: imago stock&people

Richard von Weizsäcker (r.) mit Michael Gorbatschow (M., Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion) und Helmut Kohl (l., Bundeskanzler) bei einem Treffen in Bonn 1989. Foto: dpa Picture-Alliance / / picture alliance / IMAGNO/Votava

Marianne von Weizsäcker – hier mit Sohn Fritz im Jahr 2010 – engagierte sich spätestens wohltätig, seit ihr Mann regierender Bürgermeister von Berlin wurde. Dabei hielt sich die Frau des Bundespräsidenten bewusst aus medialem Trubel heraus. Foto: imago stock / imago images/Tinkeres

Besonders deutlich wurde die Haltung von Marianne von Weizsäcker, als sie einer Initiative der First Lady Nancy Reagan 1986 zum Thema Drogenbekämpfung fernblieb. Für Marianne von Weizsäcker war es nicht nachvollziehbar, dass drogenabhängige Jugendliche bei der Präsentation des Projektes den Medien preisgegeben wurden. Foto: dpa Picture-Alliance / Popp / picture-alliance / dpa



Robert von Weizsäcker wurde 1954 in Essen geboren und ist der älteste Sohn von Richard und Marianne von Weizsäcker. Robert von Weizsäcker ist Ökonom und war Dozent an verschiedenen Universitäten und Forschungsinstituten. Er ist auch Fernschach-Großmeister und Ehrenpräsident des Deutschen Schachbundes. Foto: imago sportfotodienst

Andreas von Weizsäcker wurde 1956 in Essen geboren und ist 2008 in Gauting gestorben. Andreas von Weizsäcker war Bildhauer und Hochschullehrer für Kunst. Foto: Rudolf H. Boettcher / CC BY-SA 4.0

Eines seiner bekanntesten Werke war die Installation „Hangover“ unter der Raschplatzhochstraße in Hannover – hier zu sehen im Jahr 2018. Foto: HENNING SCHEFFEN PHOTOGRAPHY / imago/Henning Scheffen

Marianne Beatrice von Weizsäcker wurde – wie ihre Brüder – in Essen geboren, während ihr Vater im Ruhrgebiet als Jurist in der Wirtschaft arbeitete. Beatrice von Weizsäcker ist Juristin, Journalistin und Autorin. Sie ist auch Mitglied des Präsidiums des Deutschen Evangelischen Kirchentags und des 3. Ökumenischen Kirchentags 2021. Foto: imago stock&people

Bundespräsident Richard von Weizsäcker auf dem Ball des Sports 1987 mit seinem Sohn Fritz von Weizsäcker. Fritz von Weizsäcker ist das jüngste Kind des Ehepaars von Weizsäcker. Foto: dpa Picture-Alliance / Wolfgang Eilmes / picture-alliance / Wolfgang Eilm



Der Mediziner von Weizsäcker wurde 1960 geboren. Am 19. November wurde er in der Schlosspark-Klinik in Berlin erstochen. Fritz von Weizsäcker war Chefarzt für innere Medizin an der Klinik und hatte vor seinem Tod dort einen Vortrag gehalten. Schwerpunkt seiner medizinischen Tätigkeit war die Behandlung von Hepatitis B und C. Foto: Eventpress Herrmann / dpa



Auch Weizsäckers Freundin wollte am Vortrag teilnehmen

Weil sie am Tag des Verbrechens selbst Sprechstunde hatte bewahrte Kielkowski davor, beim Vortrag in der Charlottenburger Schlosspark-Klinik anwesend zu sein. Über einen Anruf erfuhr sie, dass ihr Partner schwer verletzt sei. Als Kielkowski die Virchow-Klinik erreichte war es bereits zu spät – Fritz von Weizsäcker war in Folge der Messerstiche, die ihm der Attentäter zugefügt hatte, verstorben.

In Schlosspark-Klinik in Charlottenburg wurde Fritz von Weizsäcker am 19. November erstochen.

Foto: Morris Pudwell

Abschied nehmen konnte Kielkowski von ihrem Lebensgefährten nicht. „Man ließ mich nicht zu ihm.“ Das belastet sie bis heute. „An diesem 19. November ist mein gesamtes bisheriges Leben, auch meine Lebensplanung, buchstäblich versunken.“

Gregor S. erklärte, die Tat sei aus einer „Traumatisierung“ heraus geschehen. Nachdem er 1991 einen Artikel über den Einsatz des Entlaubungsmittels „Agent Orange“ im Vietnamkrieg gelesen hatte, habe er eigentlich einen Anschlag gegen den ehemaligen Bundespräsidenten verüben wollen. Aus seiner Sicht sei Richard von Weizsäcker (1920-2015) durch seine frühere Tätigkeit für das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim mitverantwortlich. Nun habe er seinen Sohn als Opfer ausgewählt. Gutachter müssen nun im Prozess abschließend über die Schuldfähigkeit von S. befinden.

Weizsäckers Partnerin wollte den Täter im Gerichtssaal sehen

Mit seiner Tat hat Gregor S. das Lebensglück von Daniela Kielkowski zerstört. „Er war die Stecknadel im Heuhaufen. So jemanden wie ihn findet man nur einmal im Leben.“ Manchmal ist die Trauer übermächtig: „Ich weine viel. Heute noch mehr als direkt nach dieser sinnlosen Tat.“ Zunächst habe sie unter Schock gestanden. „Es schützt einen, sich vor lauter Schmerz und Trauer vor ein Auto zu werfen oder aus dem Fenster zu springen.“

Dass sie Gregor S. nun im Gerichtssaal gegenüber getreten ist, war für Kielkowski wichtig. „Diese Konfrontation ist ein Meilenstein auf dem schweren Weg meiner Trauerbewältigung.“