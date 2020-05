Debatte um Corona-Lockerungen: Müller geht auf Merkel zu

Berlin. Im Streit um Lockerungen in der Corona-Krise haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) Einigkeit demonstriert. Nach einer Sitzung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer sagte Müller: „Es gibt jetzt eine stärkere Eigenverantwortung der Länder, aber der Austausch mit dem Kanzleramt bleibt wichtig.“

Damit wandte er sich auch gegen Äußerungen des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) und des Thüringer Regierungschefs Bodo Ramelow (Linke), die eine Abstimmung mit dem Kanzleramt nicht für nötig halten und die Eigenständigkeit der Länder betont hatten. Merkel wies auf die „gemeinsamen Interessen“ hin – „nämlich diese Pandemie einzudämmen und möglichst viel gesellschaftliches Leben, wirtschaftliches Leben, kulturelles und vor allem auch Bildungsleben stattfinden zu lassen“.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt:

Müller sagte, es sei wichtig, miteinander zu sprechen, etwa über die Test-Strategien der einzelnen Länder oder die Erfahrungen in Schulen und Kitas. Wenn einzelne Länder jetzt Auflagen lockerten, müsse das „auf Grundlage gemeinsamer Rahmenbedingungen“ geschehen, betonte Müller und nannte wie die Kanzlerin das Abstandsgebot, den Mund-Nasen-Schutz in Bussen und Bahnen sowie Hygienepläne. Man werde auch in Berlin „wieder mehr ermöglichen, vor allem im Bildungs- und Freizeitbereich“, kündigte Müller vor der Sondersitzung des Senats am Donnerstag an.

Die Bundeskanzlerin und Müller kritisierten Ramelow, der alle Vorgaben aufheben möchte. Diese Botschaft sei „zweideutig“, sagte Merkel. Der Regierende Bürgermeister betonte, für ihn bleibe der Gesundheitsschutz der Bevölkerung an erster Stelle. Die Kanzlerin schloss sich dieser Haltung explizit an. „Die Pandemie ist eingedämmt. Aber das Virus ist noch da“, so Merkel. Diese Vorsicht kommt auch in der Entscheidung zum Ausdruck, dass sich das Bundeskabinett erst in der nächsten Woche mit dem Neustart der Reisebranche befassen will. Noch sei ein Papier in der Debatte, das als Grundlage für die Gespräche mit den Urlaubsländern über Regeln für den Infektionsschutz dienen soll.

Die EU-Kommission hat unterdessen ihren Plan für die wirtschaftliche Erholung Europas nach der Corona-Krise präsentiert. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlug vor, dass die EU-Kommission an den Finanzmärkten Kredite in Höhe von 750 Milliarden Euro aufnimmt. 500 Milliarden Euro könnten als nicht zurückzahlbare Zuschüsse überwiesen werden, weitere 250 Milliarden Euro als Kredite. Die von der Pandemie am schwersten betroffenen Staaten sollen 173 beziehungsweise 140 Milliarden Euro erhalten. Deutschland käme mit 28,8 Milliarden Euro auf einen Anteil von rund vier Prozent.

