Der umstrittene Immobilienkonzern Deutsche Wohnen rückt in den Dax auf. Es ist das erste Berliner Unternehmen im Leitindex seit 2006.

Wohnungsmarkt Deutsche Wohnen steigt in die erste Börsen-Liga auf

Berlin. Es war Mitte September 2006, als der vorerst letzte Berliner Konzern aus Deutschlands wichtigstem Aktienindex, dem Dax, herausfiel: Das Pharma-Unternehmen Schering, zuvor übernommen vom Konkurrenten Bayer, musste damals das Feld in der ersten Börsenliga räumen. Seitdem kehrte kein Unternehmen, das seinen Sitz in der deutschen Hauptstadt hat, in den Dax zurück.