Schon mehr als 100 Lernbrücken-Projekte an Berliner Schulen

Berlin. An Berliner Schulen gibt es bereits mehr als 100 "Lernbrücken"-Projekte zur Förderung von Kindern und Jugendlichen, die zu Hause beim Lernen wenig Unterstützung bekommen. Das Programm hat Bildungssenatorin Sandra Scheeres zusammen mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) auf den Weg gebracht. "Wir dürfen gerade in diesen Zeiten keine Schülerin, keinen Schüler zurücklassen", teilte die SPD-Politikerin am Montag mit. "Es ist ein Schwerpunkt meiner politischen Tätigkeit in der Corona-Krise, dass wir Lernrückstände unserer Schülerinnen und Schüler so klein wie möglich halten."

Im Rahmen des "Lernbrücken"-Programms bekommen die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel individuell angepasste Unterrichtsmaterialien, es gibt spezielle Online-Angebote oder auch zusätzlichen Unterricht in kleinen Lerngruppen. Berlinweit gibt es nach der Zwischenbilanz der Senatsverwaltung inzwischen 103 Bildungsangebote im Rahmen des Programms, bei dem Schulen mit freien Trägern der Jugendhilfe zusammenarbeiten. Mehr als 30 Kinder und Jugendliche nehmen an der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Moabit daran teil, die Scheeres am Montagvormittag besuchte.

Aus Sicht von Heike Kahl, Geschäftsführerin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, ist das "Lernbrücken"-Projekt gut angelaufen. "Uns ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche, die in sozial schwachen Verhältnissen aufwachsen, gerade in Krisenzeiten wie diesen zeitnah und niedrigschwellig unterstützt werden", erklärte sie. In Zusammenarbeit mit den Trägern entwickele die DKJS sehr unterschiedliche Online- und Offline-Lernangebote.

Der Vorsitzende des Landesschülerausschusses, Miguel Góngora, hat das "Lernbrücken"-Programm als "gut durchdachtes Angebot" gelobt. Positiv aus Sicht der Schülervertreter ist etwa die Möglichkeit, Lehrkräften ein Feedback zu geben. Als gelungen sehen sie auch die Umsetzung durch die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung. Auf diese Weise habe sich die Frage nach dem nötigen Personal beantworten lassen.