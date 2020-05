Brand in S-Bahn-Werkstatt Schöneweide

Berlin. Bei der Berliner S-Bahn ist am frühen Montagmorgen in einer Werkstatt in Berlin-Niederschöneweide ein Feuer ausgebrochen. Auf dem Gelände im Adlergestell brannten eine Werkstatt sowie Teile des Dachstuhls einer rund 7500 Quadratmeter großen Lagerhalle, wie ein Feuerwehrsprecher am Morgen sagte. 30 Menschen brachten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit - keiner von ihnen wurde verletzt. Allerdings verletzte sich ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz und musste behandelt werden. Die Feuerwehr war mit 85 Rettungskräften im Einsatz und hatte den Brand zügig unter Kontrolle. Wie es zu dem Feuer gekommen war, war am Morgen aber noch unklar.

( dpa )