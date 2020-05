Hotels öffnen wieder für Gäste: Große Einrichtungen zögern

Cottbus. Nach etwa neun Wochen Stillstand dürfen Hotels und Landgasthöfe in Brandenburg seit Montag wieder die Türen für ihre Gäste öffnen. Doch es gibt auch Einrichtungen, die noch geschlossen bleiben. Es zeichne sich ein differenziertes Bild ab, sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Brandenburg (Dehoga), Olaf Schöpe, am Montag in einer ersten Einschätzung. Zahlreiche große Hotels blieben noch zu. Eine Öffnung zum jetzigen Zeitpunkt rechne sich für die großen Häuser häufig nicht. Viele fürchteten nach einem vielleicht guten Umsatz zu Pfingsten, danach wieder in ein Loch zu fallen, erläuterte er. Zudem hätten es Hotels in den Städten ungleich schwerer, sie setzten häufig auf Kongresse und Kulturveranstaltungen.

Seit diesem Montag (25. Mai) dürfen die Herbergen wieder für die Gäste öffnen. Voraussetzung ist, dass die Betreiber den in der Corona-Pandemie vorgeschriebenen Mindestabstand und die Hygieneregeln sicherstellen können. Beim Frühstück dürfen sich Gäste noch nicht wieder selbst am Buffet bedienen. Hotels müssen Personal zur Bedienung am Tisch bereitstellen. Eine Maskenpflicht gibt es nicht.

Nach Angaben des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland läuft die Buchungsmaschinerie auf Hochtouren. "Man merkt, es wird ein Deutschland-Tourismus-Jahr geben", sagte Chefin Kathrin Winkler der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Ein großer Vorteil gegenüber anderen Bundesländern sei, dass die Hotels in Brandenburg und im Nachbarland Sachsen ihre Kapazitäten zu 100 Prozent auslasten dürfen. Das sei ein positives Signal.

Wegen der coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln sei der Mehraufwand an Personal allerdings enorm. Der Tourismusverband biete deshalb auch viele verschiedene Tagestouren im Freien an. Winkler hat zudem eine große Verunsicherung bei den potenziellen Gästen bemerkt, die häufig nicht wüssten, was sie dürfen und was nicht. Es gebe hohen Beratungsbedarf.

Ähnliches berichtete die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Spreewald, Annette Ernst. "Beratung bestimmt derzeit die Telefonate mit unseren Gästen." Es herrschten noch viele Unstimmigkeiten in den Köpfen, was erlaubt sei und was nicht. Ernst zufolge gebe es sehr viele Buchungsanfragen, etwa für Rad- und Wassertouren. Man habe früh mit potenziellen Gästen gesprochen und empfohlen, dass sie ihren Urlaub nicht stornieren sondern lieber verschieben sollten.

"Wir müssen kreativ werden und unsere Produkte der Corona-Zeit anpassen", sagte sie mit Blick auf den coronabedingten Sicherheitsabstand bei Führungen. Es müsse eher eine Entzerrung als Gruppenbildung stattfinden. So hätten Hotels gute Hygienekonzepte erstellt. Gäste könnten zum Beispiel zu drei verschiedenen Zeiten frühstücken. Zudem lockten die Betreiber mit zusätzlichen Freizeitangeboten.

"Die aktuellen Zahlen zeigen, dass wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen", schätzte Dehoga-Geschäftsführer Olaf Lücke ein. Es gebe noch zu viele Unsicherheiten bezüglich der Corona-Bestimmungen. Er habe sich mehr Klarheit für die Hoteliers gewünscht, etwa was den Indoor-Sport und Wellnessbereiche angehe. "Jeder Unternehmer ist gut beraten, sein Konzept zu prüfen", riet er zudem.

Preisnachlässe seien derzeit "kontraproduktiv", so Lücke. Der zusätzliche Personalaufwand wegen der Corona-Pandemie müsse verdient werden. Die Hoteliers müssten erst einmal mit den Preisen zurechtkommen, die sie zum Anfang des Jahres kommuniziert haben. "Auf lange Sicht aber werden die Preise anziehen müssen", zeigte er sich überzeugt.