Bus-Demo in Berlin: Reisebusse legen den Verkehr lahm

Reisebusse nehmen an einer Demonstration von Verbänden der Busbranche zur Rettung der Unternehmen vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie teil.

Auf dem Anhänger eines Busses steht, am Rande eines Buskorsos, ein Leichenwagen mit der Aufschrift "Reisesaison 2020". Die Verbänden der Busbranche fordern Hilfe zur Rettung der Unternehmen vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie.

Mit einem Skelett als Beifahrer nimmt dieser Busfahrer an einer Demonstration von Verbänden der Busbranche zur Rettung der Unternehmen vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vor dem Brandenburger Tor teil.

Reisebusse nehmen an einer Demonstration von Verbänden der Busbranche zur Rettung der Unternehmen vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie teil und fahren mit einem Hupkonzert am Reichstagsgebäude vorbei.

Busfahrer nehmen an einer Demonstration von Verbänden der Busbranche zur Rettung der Unternehmen vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vor dem Brandenburger Tor teil. Auf einem Bus steht dabei in großen Buchstaben "Hilfe!". F

Busunternehmer demonstrierten am Mittwoch in einem Protest-Korso für mehr staatliche Unterstützung. Es kam zu Staus.

Protest-Korso Reisebusse legen den Verkehr in Berlin lahm

Berlin. Mit Fahrten durch mehrere deutsche Städte haben Busunternehmer an diesem Mittwoch wieder für mehr staatliche Unterstützung demonstriert. Zu den Korsos waren 800 Fahrzeuge angemeldet, im Zentrum der Proteste stand Berlin. Dort fuhren am Vormittag etwa 300 Reisebusse hupend auf drei Routen ins Regierungsviertel. Die Demonstrationen legt e den Verkehr in der Hauptstadt weitgehend lahm.

Schon gegen 9 Uhr waren zahlreiche Reisebusse in Berlin auf den Straßen unterwegs, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) meldete.

Gegen 10 Uhr zog ein Teil der Korsos über die Friedrichstraße. Die Bus-Demo in Berlin dauerte bis etwa 13 Uhr.

Viele Busunternehmen stehen wegen Corona vor dem Aus

Ein Großteil der Busunternehmen stehe in Folge der Corona-Pandemie vor dem Aus, hieß es. „Die Bustouristik liegt aufgrund des Verbots von Klassen- und Vereinsfahrten sowie von Reiseverkehren am Boden.“

Bisherige Hilfsprogramme von Bund und Ländern griffen nicht, beklagten der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer, die Gütegemeinschaft Buskomfort und der Internationale Bustouristik Verband. Notwendig seien staatliche Zuschüsse und eine bundesweit einheitliche Freigabe des Reisebusverkehrs. Geplant sind am Mittwoch auch Aktionen in Düsseldorf, Dresden, Mainz, Kiel, Stuttgart und Wiesbaden.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Reisebusse mit Protest-Korsos in Berlin: Das waren die Routen

Route 1 startete am Olympia-Stadion, ging über den Großen Stern, führt zum Brandenburger Tor und fuhr in drei Schleifen zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor.

startete am Olympia-Stadion, ging über den Großen Stern, führt zum Brandenburger Tor und fuhr in drei Schleifen zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor. Route 2 startete nahe Flughafen Tegel, führte über die Müllerstraße/Chausseestraße zur Friedrichstraße, Unter den Linden, in die Wilhelmstraße, über die Dorotheenstraße am Reichstag vorbei Richtung Bellevue und dann in drei Schleifen über das Kapelle-Ufer zurück zur Friedrichstraße und dann erneut um den Reichstag.

startete nahe Flughafen Tegel, führte über die Müllerstraße/Chausseestraße zur Friedrichstraße, Unter den Linden, in die Wilhelmstraße, über die Dorotheenstraße am Reichstag vorbei Richtung Bellevue und dann in drei Schleifen über das Kapelle-Ufer zurück zur Friedrichstraße und dann erneut um den Reichstag. Route 3 begann an der Puschkinallee in Treptow, führte dann am Roten Rathaus über die Leipziger Straße, den Gendarmenmarkt, die HannahAhrendt-Straße und die Ebertstraße hin zum Potsdamer Platz, um dann drei Schleifen über die Stresemannstr. und Wilhelmstraße am Willy-Brandt-Haus und am Bundesfinanzministerium zu machen.

Mehr Informationen zu der Demonstration der Busunternehmer in Berlin finden Sie hier.

Coronavirus in Berlin - Das müssen Berliner wissen: