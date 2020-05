Abgesagte Abi-Bälle verursachen häufig hohe Stornokosten

So ein Abiball ist eine große Sache – ein Raum wird gemietet, Technik, Essen gecatert. Oft übernehmen Agenturen die Organisation. Doch die verlangen jetzt bei Absage Stornogebühren.

Berlin. Was tun mit dem geplanten Abi-Ball, der nun in Zeiten von Corona ausfallen muss? Diese Veranstaltung wird ja traditionell von Schülern selbst organisiert, oft mithilfe von Agenturen, die sich auf diesen Partybereich spezialisiert haben. Nun ist aber klar, die Bälle können dieses Jahr nicht wie geplant stattfinden – das lassen schon die aktuell geltenden Abstandsregeln nicht zu. Also drohen den Schülern hohe Stornogebühren, zwischen 500 und 6000 Euro. 42 solcher Fälle sind dem Landesschülerausschuss derzeit bekannt.