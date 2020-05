Fritz von Weizsäcker-Prozess: „Bin froh, dass er tot ist“

Fritz von Weizsäcker, Chefarzt an der Berliner Schlosspark-Klinik und Sohn von Ex-Bundespräsident Richard von Weizsäcker, wurde am Dienstagabend bei einer Messerattacke getötet.

Berlin. Als Gregor S. schon fast eine Stunde lang über seinen Mordanschlag auf Fritz von Weizsäcker, den Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten, gesprochen hatte, fasste er noch einmal knapp zusammen: „Ich bin froh, dass er tot ist. Für mich war es notwendig.“ Gregor S. gesteht an diesem Dienstagmorgen die Tat ohne ein Zeichen der Reue oder des Mitgefühls. Am 19. November vergangenen Jahres soll S. den Chefarzt der Charlottenburger Schlossparkklinik am Rande eines Vortrages erstochen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm darüber hinaus versuchten Mord vor. Als der Polizist Ferrid Brahmi versucht hat, S. von der Tat abzuhalten, wurde er vom Täter ebenfalls schwer verletzt.