Hoteliers rechnen Pfingsten nur mit wenigen Gästen

Bis das touristische Leben wieder zurück in die Hauptstadt kehrt, wird es wohl noch dauern: Hoteliers rechnen über Pfingsten zunächst nur mit wenig Buchungen.

Seit Montag sind in Berlin touristische Übernachtungen erlaubt. Über das Pfingstwochenende ist die Buchungslage aber noch schlecht.

Berlin. Nach den ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen blickt die Beherbergungswirtschaft in der deutschen Hauptstadt nur verhalten optimistisch auf die weitere Geschäftsentwicklung. „Nach ersten Rückmeldungen einiger Hoteliers liegt die Auslastung zu Pfingsten gerade mal zwischen fünf und 15 Prozent, abhängig von Lage und Angebot. Das ist natürlich deutlich unter den Erwartungen und den Werten des vergangenen Jahres“, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Berlin, Gerrit Buchhorn, am Montag der Berliner Morgenpost. Es bleibe abzuwarten, wie sich die Lage weiter entwickele, so Buchhorn.