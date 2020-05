Eltern berichten, wie es bei ihnen zu Hause so läuft in der Corona-Krise – von Einweghandschuhen, Vampirgebissen und Offline-Lehrern.

Corona in Berlin Eltern berichten: So läuft der verrückte neue Schulalltag

Berlin. Schule bedeutet in diesen Tagen für jede Familie etwas anderes. Verlässt das eine Kind wieder regelmäßig das Haus, um ein echtes Schulgebäude zu betreten, hängt das andere weiterhin zu Hause rum und soll im Homeschooling lernen. Auch in unserer Redaktion gibt es Eltern mit schulpflichtigen Kindern. Sie haben mal aufgeschrieben, was sie in den letzten Wochen erlebt haben: