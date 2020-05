Polizisten mit Mundschutz bei einer Demo am 1. Mai in Berlin.

Kriminalität Mehr Straftaten am 1. Mai in Kreuzberg

Die Polizei registrierte bei den Protesten in Kreuzberg am diesjährigen 1. Mai mehr Straftaten als im Vorjahr. Laut einer Statistik der Polizei erfassten die Beamten in dem Viertel rund um die Oranienstraße (Postleitzahlen 10997 und 10999) insgesamt 129 Delikte. Im Jahr zuvor waren es noch 107 Taten gewesen. Das teilte die Senatsverwaltung für Inneres auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Abgeordneten Marcel Luthe mit. Das noch unveröffentlichte Dokument liegt der Berliner Morgenpost vorab vor.