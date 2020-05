Endlich wieder schwimmen – aber mit Abstand

Um 06:45 Uhr hat sich vor dem Sommerbad Wilmersdorf eine lange Schlange gebildet. Viele Berliner wollen die erste Gelegenheit nutzen, um wieder Bahnen in einem Schwimmbecken ziehen zu können. Sie müssen sich an zahlreiche Hygiene-Regeln halten.

Berlin. Ein bisschen erinnert das Bild an die Schwimmschule von Vogelkindern: die Köpfe bewegen sich in ordentlichen Reihen durchs 50-Meter-Becken des Sommerbades am Olympiastadion. Niemand tobt, springt vom Rand oder macht anderen Unsinn. Nur Prusten und Plätschern untermalt die Stille vor der Kulisse des Olympiastadions, das zwischen den Regenwolken aufragt wie graue Felsen. Ein schriller Pfiff, wenn jemand einfach mal schnell überholt. „Das ist nur am Beckenende erlaubt“, sagt Badleiterin Stephanie Schulz streng. Die meisten Schwimmer hielten sich aber an die neuen Regeln, sagt sie. „Unsere Gäste sind einfach glücklich, dass sie endlich wieder schwimmen können.“