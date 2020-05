Beim Coronavirus ist oft von der Reproduktionsrate oder einem Reproduktionswert die Rede. Was ist das und was sagt es aus? Unser Video erklärt es.

Coronavirus: Darum ist die Reproduktionszahl so wichtig

Der Reproduktionsfaktor lag in Berlin das dritte Mal in Folge über der Grenze. Es ist der höchste Wert aller Bundesländer.

Pandemie Corona-Ampel springt auf Rot: R-Wert steigt in Berlin

Berlin. Im Berliner Senat soll an diesem Dienstag noch einmal über die Ausgestaltung des Corona-Frühwarnsystems gesprochen werden. Denn am Montag war einer der drei Indikatoren der Ampel auf Rot gesprungen, obwohl das Infektionsgeschehen in der Hauptstadt weiterhin sehr moderat verläuft.