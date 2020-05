S-Bahn Berlin: Brand in Werkstatt in Schöneweide

In der S-Bahn-Werkstatt in Schöneweide hat es am Montagmorgen gebrannt.

In einer S-Bahn-Werkstatt brach ein Feuer aus. 30 Personen konnten sich in Sicherheit bringen. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt.

In der S-Bahn-Werkstatt in Schöneweide (Treptow-Köpenick) ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannten eine Werkstatt in einer 7500 qm großen Lagerhalle und Teile des Dachstuhls. Auf dem Gelände in Adlergestell befindet sich auch ein Museum mit historischen Zügen.

In einer Halle brannten eine Werkstatt und Teile des Dachstuhls.

Foto: Morris Pudwell

Bevor die Feuerwehr eintraf, konnten sich 30 Personen in Sicherheit bringen - keiner von ihnen wurde verletzt. Allerdings verletzte sich ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz und musste behandelt werden.

#Brand in #Niederschöneweide

Es brennt eine Werkstadt und teile des Daches einer ca. 5000 qm großen Halle der @SBahnBerlin im #Adlergestell. Die @Berliner_Fw ist mit 85 Kräften vor Ort bzw. auf der Anfahrt.

Update folgt... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 25, 2020

Die Feuerwehr war mit 85 Rettungskräften im Einsatz und hatte den Brand zügig unter Kontrolle. Danach wurden Kontroll- und Belüftungsmaßnahmen an der Halle durchgeführt. Am Morgen meldete die Feuerwehr über Twitter, dass der Brand gelöscht sei.

Weitere Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.