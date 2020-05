Viele Auszubildende können keinen Abschluss machen

Corona in Berlin

Berlin. Die Corona-Pandemie hat den Berliner Arbeitsmarkt mit voller Wucht getroffen. Allein von März bis April stieg die Zahl der Arbeitslosen um fast 34.000 auf jetzt 9,3 Prozent. Dabei sind die Menschen in Kurzarbeit noch gar nicht erfasst. Besonders schwierig ist die Situation für die jungen Menschen, die ihre Ausbildung nicht fortsetzen können. In der Berliner Morgenpost kündigt Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) deshalb an, die Zahl geförderter Ausbildungsplätze verdoppeln zu wollen.