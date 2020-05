Die Deutsche Bahn AG setzt bundesweit in den S-Bahnhöfen zunehmend auf künstlerische Wandgestaltung gegen Vandalismus. Auch in Berlin.

Berlin. Der Weg zu den Bahnsteigen am S-Bahnhof Frankfurter Allee führt durch ein riesiges Kunstwerk, das der im Kiez lebende Künstler Falk Land im Street-Art-Stil geschaffen hat. Die poppige Kreation in Knallorange und Lindgrün zeugt jedoch nicht in erster Linie von der Kunstliebe der Bahnmanager – sie ist vor allem ein Versuch, mit großformatigen Bildern gegen unerwünschte Graffiti vorzugehen.