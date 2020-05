Wetter in Berlin: Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter

Berlin. Gewitter, Hagel, Wind- und Sturmböen hat das Tiefdruckgebiet „Gudrun“ am Wochenende über Berlin und Brandenburg gebracht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Sonntag zwischenzeitlich vor starkem Gewitter in Berlin. Die Warnung galt bis 13.45 Uhr. "Von Westen ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) und kleinkörnigen Hagel", hieß es. In Schauernähe gab es einzelne stürmische Böen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 19 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es meist stark bewölkt, nachlassende Gewitteraktivität, gebietsweise leichte Schauer.

Auch der Montag steht noch unter dem Einfluss des Tiefdruckgebietes und lässt die Woche für die Berliner und Brandenburger bewölkt und mit etwas Regen starten. Die Höchsttemperaturen erreichen zwischen 15 und 18 Grad. Vereinzelt soll es Windböen geben. Erst am Dienstag - so die Vorhersage der Meteorologen - zeigt sich die Sonne wieder deutlich mehr. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 22 Grad.

Einige Gewitter im Nordosten, kräftige Zelle aktuell auch knapp südlich von Berlin! /V pic.twitter.com/X2C8BvGLJt — DWD (@DWD_presse) May 24, 2020

Die Warn-Karte des Deutschen Wetterdienst für Berlin und Brandenburg finden Sie hier.

Gewitter in Berlin und Brandenburg: Waldbrandgefahrenstufe gesunken

Brandenburgs Wälder können durch den Niederschlag durchatmen - zumindest für ein paar Tage. Die Waldbrandgefahrenstufe ist am Sonntag in 13 von 14 Landkreisen auf Stufe 1 mit einer sehr geringen Gefahr gesunken, wie das Umweltministerium auf seiner Internetseite mitteilte. Allein im Landkreis Dahme-Spreewald herrschte Gefahrenstufe 2 mit einer geringen Gefahr.

Auch für den Montag prognostizierte der DWD landesweit eine sehr geringe bis geringe Gefahr für die Wälder. Erst am Mittwoch soll sich die Lage laut den Meteorologen wieder anspannen.

Langfristige Entspannung brachte der Regen aus Sicht des Waldbrandschutzbeauftragten Raimund Engel zunächst nicht. „Leider ist das eingetreten, was ich geahnt hatte - lokal kam etwas runter, aber leider nicht flächendeckend“, sagte Engel am Sonntag. Damit sich die Wälder von den trockenen Tagen wenigstens etwas erholen könnten, bräuchte es mehr Regen.