Verletzte bei Auseinandersetzungen in Kreuzberg und Neukölln

+++ Verletzte bei Auseinandersetzungen in Neukölln und Kreuzberg +++

Bei zwei Auseinandersetzungen in der Nacht zu Sonntag in Berlin hat es mehrere Verletzte gegeben. So rückte die Polizei mit einem größeren Aufgebot zu einem Parkplatz an der Yorckstraße in Kreuzberg aus. Dort wurden gegen 0.10 Uhr zwei junge Männer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hätten zwei 24 und 25 Jahre alte Männer sowie vier Frauen im Alter von 20 und 21 Jahren auf dem Parkplatz vor einem Baumarkt gesessen und getrunken. Sie sagten den Ermittlern später, dass plötzlich in der Nähe ein weißer Mercedes gehalten habe, aus dem mehrere Männer ausgestiegen sein sollen. Einer von ihnen hätte dann mit einer abgebrochenen Glasflasche auf die beiden 24- und 25-Jährigen eingeschlagen und eingestochen. Dabei sei der Mann auch noch von zwei seiner Komplizen unterstützt worden sein, die auf die am Boden Liegenden eintraten und einschlugen. Die Angreifer flohen teils zu Fuß, teils im Auto. Beide Opfer erlitten schwere Schnittverletzungen am Kopf und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Auch in der Pannierstraße in Neukölln kam es zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Nach ersten Angaben von vor Ort sollen drei Menschen verletzt worden sein. Die Täter seien demnach geflohen. Wie die Polizei später mitteilte, handelte es sich um eine Auseinandersetzungen von zwei jeweils dreiköpfigen Gruppen. Die Polizei wurde demnach gegen 1.15 Uhr wegen einer Schlägerei in die Pannierstraße gerufen. Als die Beamten eintrafen, gingen die sechs Männer in der Fahrbahnmitte neben einem BMW aufeinander los. Ein 46-Jähriger schlug dabei mit einer Metallstange einem Kontrahenten auf den Kopf. Ein Beamter habe seine Dienstwaffe ziehen und dem Mann mehrfach "entschlossen drohen" müssen, damit der die Stange fallen ließ, so die Polizei. Erst mit weiteren Kräften gelang es der Plizei, die Gruppen zu trennen.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 46-Jährige mit seinen beiden 18- und 23-jährigen Söhnen in dem BMW unterwegs gewesen war. Sie gerieten in Streit mit drei 25, 30 und 31 Jahre alten Männern. Dabei erhielt der 23-jährige Sohn Schläge mit einer Wodkaflasche auf den Kopf. Der 23-Jährige musste wegen einer Kopfplatzwunde ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden, der 30-Jährige musste wegen seiner Kopfverletzungen stationär aufgenommen werden. Der 25- und der 31-Jährige wurden ambulant behandelt. Gegen alle Beteiligten laufen Ermittlungen wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung. Die genauen Hintergründe der Schlägerei sind Gegenstand der Ermittlungen.

Foto: Thomas Peise

+++ Kleinkind stürzt aus Fenster +++

Ein Kleinkind ist am Sonnabendvormittag in Prenzlauer Berg aus einem Fenster in der ersten Etage gefallen und hat dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, soll der Vater des Kindes gegen 10.45 Uhr in dem gleichen Raum geschlafen haben. Das Kleinkind habe zu dem Zeitpunkt mit seiner dreijährigen Schwester gespielt. Wie es zu dem Sturz kommen konnte, ist bislang unklar. Das Kind fiel den Angaben zufolge aus einer Höhe von knapp sieben Metern.

+++ Mann nach Sturz vom Dach notoperiert +++

Offenbar auf der Flucht vor der Polizei ist ein bislang unbekannter Mann vom Dach eines Mehrfamilienhauses gestürzt und musste anschließend notoperiert werden. Der Polizei zufolge hatte eine Zeugin die Beamten am Sonnabend gegen 15.15 Uhr in die Windhuker Straße in Wedding gerufen, weil sich mehrere Jugendliche oder junge Männer an Kennzeichen eines geparkten Wagens zu schaffen gemacht hätten. Die Polizisten sahen noch zwei Männer oder Jugendliche an dem Fahrzeug, die beim Anblick der Polizei sofort wegrannten. Die Beamten folgten ihnen, verloren sie aber aus den Augen.

Kurz darauf bekamen sie über Funk den Hinweis, dass die beiden sich in einem Wohnhaus in der Togostraße aufhalten könnten. Dort sollen sie an der Wohnungstür einer Frau geklopft und um Einlass gebeten. Die Frau hatte jedoch nicht geöffnet. Die Polizisten sahen bei der Suche, wie zwei Gestalten durch eine Luke auf das Dach flohen. Einer der Beamten folgte ihnen, der andere lief nach unten und auf die Rückseite des Hauses. Dieser hörte nach eigenen Angaben ein Geräusch und sah einen der Männer vom Dach stürzen. Der Mann schlug direkt vor dem Polizisten auf. Er sei noch ansprechbar gewesen, so die Polizei. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert, der Zustand des Mannes, der geschätzt zwischen 22 und 25 Jahre alt sein könnte, soll inzwischen stabil sein.

Bei der Suche fanden die Polizisten schließlich einen 16-Jährigen, der sich in einer Kammer auf dem Dachboden versteckte und widersprüchliche Angaben zu den Gründen für sein Verstecken machte und behauptete, nicht zu wissen, wer der Verletzte sei. Nachdem die Beamten seine Personalien festgestellt hatten, wurde er freigelassen. Die Identität des Abgestürzten ist bislang nicht klar. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Auto, von dem die Kennzeichen entfernt werden sollten, vermutlich vor einigen Tagen in einen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt war.

+++ Zu schnell unterwegs: Polizei beschlagnahmt Ferrari +++

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag in Johannisthal einen Ferrari beschlagnahmt. Polizisten war der Fahrer des Sportwagens auf der Stadtautobahn in Höhe der Anschlussstelle Tempelhofer Damm Richtung Oberlandstraße aufgefallen, weil er viel zu schnell war. Ein ziviles Einsatzfahrzeug folgte dem Wagen und maß zeitweise 160 km/h bei erlaubten 80. An der Ausfahrt Stubenrauchstraße konnten sie den Wagen und dessen Fahrer stoppen. Wegen des Verdachts des illegalen Alleinrennens wurde der Ferrari beschlagnahmt und durch eine Abschleppfirma auf ein Sicherstellungsgelände gebracht. Der 34 Jahre alte Fahrer durfte seinen Weg ohne Auto fortsetzen.

+++ Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt +++

Eine Fahrradfahrerin hat bei einem Unfall in Wilmersdorf am Sonnabend schwere Verletzungen erlitten. Ersten Informationen der Polizei zufolge soll die 57-Jährige kurz vor 21 Uhr die Spichernstraße Richtung Geisbergstraße überquert haben. Dort erfasste sie ein 23 Jahre alter Autofahrer, der mit seinem Alfa Romeo rückwärts aus der Geisbergstraße in die Spichernstraße fuhr. Die Frau erlitt eine Kopfverletzung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Verpuffung auf Boot - ein Schwerverletzter +++

Bei einer Verpuffung auf einem Boot ist ein Mensch am Sonntagmittag schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr Potsdam mitteilte, ereignete sich das Unglück in Neu-Fahrland. Der Schwerverletzte wurde vor Ort behandelt und wegen seiner schweren Verbrennungen mit dem ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 31 in das UKB geflogen.

mit schweren Verbrennungen wird die betroffene Person ins @ukbberlin geflogen. Wir sicherten vor Ort den Brandschutz am Boot und haben für den #Rettungshubschrauber den provisorischen Landeplatz eingerichtet. Die #FFSatzkorn war als #FirstResponder Einheit vor Ort - Einsatzende pic.twitter.com/DQRvqYn8s6 — Feuerwehr Potsdam (@FwPotsdam) May 24, 2020

+++ Verletzte bei Unfall südlich von Berlin +++

Drei Menschen sind in der Nacht zu Sonntag bei einem Unfall zwischen dem Schönefelder Ortsteil Kleinziethen und Mahlow südlich von Berlin verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen von vor Ort war der VW, der mit fünf Personen besetzt war, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

+++ Widerstand gegen Polizeibeamte, Polizistin verletzt +++

Zwei Polizisten sind bei der Überprüfung zweier Jugendlicher in Neukölln verletzt worden. Nach dem gemeldeten Diebstahl eines Handys entdeckten die Beamtin und ihr Kollege kurz vor 19 Uhr am Sonnabend einen 15-Jährigen in der Manitiusstraße, auf den die Beschreibung des Tatverdächtigen passte, teilte die Polizei mit. Auf die Überprüfung reagierte der Jugendliche, der in Begleitung eines 16-Jährigen war, mit Ablehnung. Die Beamtin drückte ihn daraufhin an eine Hauswand, dabei soll sie der 16-Jährige so bedrängt haben, dass sie ihn abwehren musste. Dabei habe der 15-Jährige versucht wegzurennen, wobei er die Polizeikommissarin zu Boden riss, die ihn noch an der Jacke festhielt. Sie musste loslassen, beide Jugendlichen rannten in Richtung Nansenstraße. Ihr Kollege konnte beide jedoch erneut stellen. Bei der Verfolgung soll der 16-Jährige den Beamten mit einem Gegenstand beworfen haben, der jedoch nicht traf. Nur mit Unterstützungskräften, der Androhung von Reizgaseinsatz und dem Anlegen von Handfesseln sei die Überprüfung schließlich möglich gewesen. Da das Handy nicht gefunden wurde, wurden beide wieder freigelassen. Die Beamtin musste mit Knie- und Ellbogenverletzungen den Dienst beenden. Ermittelt wird jetzt wegen Diebstahls, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstands und versuchter Gefangenenbefreiiung.