Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci im Krisenmodus

Berlin. Neulich hat sie es wieder getan: Nachdem der rot-rot-grüne Senat stundenlang über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten und neue Beschlüsse gefasst hatte, ging Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) nur einen halben Tag später an die Öffentlichkeit und forderte, dass jetzt auch eine Maskenpflicht für Alten- und Pflegeheime kommen müsse. Grüne und Linke waren verärgert, wieder einmal – und kritisierten den Alleingang der Senatorin. Sie wolle sich in der Corona-Krise profilieren und als die starke Frau im Senat präsentieren, schimpften die Vertreter der Grünen und Linken. Auf Kosten ihrer Parteien.

Dilek Kalayci sieht das ganz anders. „Als Gesundheitssenatorin fühle ich mich der Gesundheit der Menschen verpflichtet“, weist sie die Kritik zurück. Da könne sie keine Rücksicht auf Befindlichkeiten der Koalitionspartner nehmen. Bei der Forderung zur Maskenpflicht wollte sie demnach den von Grünen und Linken verbreiteten falschen Eindruck entgegentreten, sie sei gegen eine Maskenpflicht, sagt die 53-Jährige.

„Natürlich war sie überfordert, alle waren...überfordert“

Mit der Corona-Krise ist Kalayci ins Zentrum der Berliner Landespolitik gerückt. Bis dahin hatte sie sich mit der Verbesserung der Situation in der Pflege und den Neubau einer Schule für Pflege-Auszubildende mit angeschlossenem Wohnheim beschäftigt. In Krankenhäusern trat sie vor allem auf, wenn es darum ging, ein neues Wlan-Angebot vorzustellen. Das änderte sich Anfang März grundlegend. Nach den Masseninfektionen in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, kam das Coronavirus auch nach Berlin. Die Infektionszahlen stiegen täglich, die Krankenhäuser füllten sich. Über Nacht schaltete die Stadt in den Krisenmodus.

Kalayci war gefragt – und gefordert. „Natürlich war sie überfordert“, sagt ein Senatskollege, der seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen will. „Alle waren in dieser Situation überfordert, niemand hat Erfahrung mit der Bekämpfung einer Pandemie.“ Das gelte nicht nur für Berlin, sondern für alle Bundesländer und auch für die Bundesregierung.

Die Stadt reagierte auf die Pandemie zunächst zögerlich. Die Senatsgesundheitsverwaltung schaltete in Berlin – als erstes Bundesland – ein Krisentelefon frei, das war anfangs aber nur mit zwei Mitarbeitern besetzt und kaum erreichbar. Als am 9. März dann Charité-Chef Heyo Kroemer und der Virologe Christian Drosten in der Senatssitzung einen Ausblick auf die weitere Entwicklung der Krise gaben, erkannten alle Senatsmitglieder den Ernst der Lage – und den dringenden Handlungsbedarf.

Die Gesundheitssenatorin musste nun darlegen, wie Berlin auf die Pandemie reagieren werde. Sie habe, so kritisieren Grüne und Linke bis heute, zunächst keine Antworten parat gehabt. Die Landesregierung drohte, Zeit zu verlieren. „Die Kritik habe ich nicht immer verstanden“, sagt Kalayci dazu. „Wir alle haben den Umgang mit einer Pandemie nicht geübt.“ Und die Gesundheitssenatorin zögerte nicht und handelte schnell. Berlin sagte die weltgrößte Tourismusbörse ITB ab, als es noch keinen Coronafall in der Stadt gab – und Kalayci forderte mehr. Als sie am 11. März – nur zwei Tage nach dem Bericht von Charité-Chef Kroemer und Virologe Drosten – im Senat ein umfassendes Verbot von Menschenansammlungen und die Schließung der Kneipen und Restaurants verlangte, wurde sie vor allem von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hart angegangen. Beide lehnten diese Einschränkungen schroff ab. Nur drei Tage später wurde das Verbot genauso beschlossen.

Kritik an Alleingängen sei ein Zeichen von Neid

Rückendeckung erhält Kalayci aus den eigenen Reihen. „Sie macht einen hervorragenden Job“, bescheinigt ihr SPD-Fraktionschef Raed Saleh, nicht ohne politisches Kalkül. Mit der Corona-Krise und Kalayci als Gesundheitssenatorin kann sich die SPD gegenüber den anderen beiden Koalitionspartnern profilieren. Kritik an den Alleingängen Kalaycis wird den politischen Kontrahenten als „Neid“ und „Bremserei im Kampf gegen das Virus“ ausgelegt.

Insgesamt kann sich die Bilanz der Krisenbewältigung in Berlin sehen lassen. Die Infektions- und Sterbezahlen lagen von Beginn der Krise an unter dem Bundesdurchschnitt. Die Intensivstationen für schwer Erkrankte stießen bislang nicht annähernd an ihre Leistungsgrenze, und Berlin schaffte es tatsächlich, das Notfall-Krankenhaus auf dem Messegelände in fast vier Wochen zu errichten. Nach Engpässen verfügt die Stadt inzwischen über ausreichend Schutzkleidung. Die Neuinfektionen halten sich seit drei Wochen auf niedrigem zweistelligen Niveau, und die Zahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten halbierte sich zuletzt fast auf 282.

Ein Erfolg, den Kalayci auch für sich beansprucht. „Ich habe frühzeitig deutlich gemacht, dass wir unser Verhalten ändern müssen, weil sonst die Situation schnell außer Kontrolle geraten kann“, sagt sie. „Berlin steht gut da, weil wir frühzeitig Maßnahmen beschlossen haben. Auch die Berliner haben mitgezogen und sich sehr diszipliniert verhalten.“ Entgegen aller Skepsis setzte sie durch, dass auf dem Messegelände das Notfall-Krankenhaus errichtet wird.

Dennoch brandet immer wieder Kritik an Kalayci auf. Ihr größtes Problem ist die Kommunikation. Kein Senatsmitglied hat in den vergangenen Jahren seine Sprecher so oft ausgewechselt wie Kalayci. Zuletzt fühlten sich die Amtsärzte von Kalayci überrumpelt, als sie das Frühwarnsystem, die Corona-Ampel des Senats öffentlich vorstellte. Damit soll bewertet werden, wann die Maßnahmen in Berlin wegen der Ausbreitung des Virus wieder verschärft werden müssten.

Nicht mit den Amtsärzten abgesprochen

Ein Alleingang, den Kalayci mit ihrer Gesundheitsverwaltung, nicht aber mit den Amtsärzten abgesprochen hatte. Die Ärzte sollen das in den Gesundheitsämtern zwar umsetzen, erfuhren davon aber aus der Zeitung. Seit Wochen sei die Kommunikation trotz regelmäßiger Telefonkonferenzen gestört, weil den Gesundheitsämtern wichtige Informationen vorenthalten würden, kritisieren die Mediziner. Den Bezirksärzten missfällt zudem, dass seit Wochen zwar eine Ausweitung der Corona-Tests angekündigt wird. Aber es sei noch immer nicht klar, nach welchen Kriterien das geschehen solle und welche Bevölkerungsgruppen dabei in den Fokus rücken sollen.

Kalayci sei halt nicht vom Fach, sagt ein Kritiker aus den Regierungsreihen über die ehemalige Bankerin und Arbeitssenatorin. Sie behelfe sich häufig mit Allgemeinplätzen statt mit Detailwissen. Sie lasse sich von Strömungen leiten und sei zwar stets höflich im Auftreten, aber auch unverbindlich, was zur schlechten Stimmung bei den Beteiligten beiträgt.

Auch der Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses fühlt sich nicht immer ausreichend informiert. So blieb Kalayci anfangs lange die Antwort schuldig, wie viele Beatmungsgeräte in den Krankenhäusern vorhanden seien, um schwer Erkrankte behandeln zu können. Auch die Frage, wie viele Corona-Tests durchgeführt werden, blieb lange unbeantwortet.

Meinungsbild zu eigenen Gunsten beeinflussen

Im Senat geht es zuweilen besonders hart zur Sache. Hier werden Fachfragen von politischen Streitfragen innerhalb der Koalition überlagert. Linke und Grüne treten als besonders scharfe Kritiker Kalaycis auf. Zwar hatten die Senatoren zu Beginn der Krise verabredet, nach außen mit einer Stimme sprechen zu wollen, um ein geschlossenes Auftreten des Senats zu demonstrieren, doch davon ist nicht mehr viel übrig. SPD, Grüne und Linke werfen sich gegenseitig vor, Vorgänge an die Öffentlichkeit durchzustechen, um das Meinungsbild zu den jeweils eigenen Gunsten zu beeinflussen.

Wie eben bei der Frage einer Maskenpflicht für Pflegeheime. Da warf Wirtschaftssenatorin Pop der Gesundheitssenatorin vor, nicht handeln zu wollen – und Kalayci sah sich gedrängt, diesen Eindruck schon am nächsten Tag zu entkräften. Was ihr wiederum von Pop und den anderen Grünen den Vorwurf einbrachte, sie würde im Alleingang handeln. Dabei hatten die Grünen genau das gefordert.

Ärger gibt es immer wieder. Auch bei der Verabschiedung des Bußgeldkataloges, sollten Ausgangsbeschränkungen nicht geachtet werden, gab es Streit. Grüne und Linke bezeichneten den von Kalayci vorgelegten Bußgeldkatalog als untauglich, am Ende übernahm der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) mit seiner Senatskanzlei die Aufgabe, die Vorschriften fertigzustellen. Andere Senatskollegen werfen ihr fehlenden Teamgeist vor. So bot Wirtschaftssenatorin Pop anfangs an, Berliner Unternehmen bei der Suche nach Schutzausrüstung zu beteiligen. Kalayci erklärte, dass die Zuständigkeit dafür allein bei der Gesundheitsverwaltung liege. Der Vorschlag verlief im Sand.

„Wir hatten zu diesem Zeitpunkt alles Geld für die Schutzkleidung ausgegeben“, betont Kalacyi, wenn man sie auf diesen Konflikt anspricht. „Bei einer nächsten Bestellung greife ich den Vorschlag gerne auf“, so die Senatorin.

Im Senat ist es zuletzt wieder ruhiger geworden, womöglich, weil mit den jetzt beschlossenen Lockerungen auch wieder gute Nachrichten zu verkünden sind. „Die Berliner haben ihren Beitrag geleistet, deswegen sind Lockerungen möglich“, sagt Kalayci. Sie gibt sich versöhnlich: „Bei allen hat eine Lernkurve stattgefunden, auch die Experten haben ihre Auffassung weiterentwickelt.“ Grüne und Linke halten sich ebenfalls wieder mehr zurück, denn die Krise fordert alle. Von der Beschaffung von Schutzausrüstung in China, über den Ausbau der Intensivstationen bis zu immer neuen Rechtsvorschriften – der Senat war im Ausnahmezustand und an jedem Tag gefordert. Und auch das ist klar: Tauschen möchte in dieser Ausnahmesituation mit der Gesundheitssenatorin niemand.