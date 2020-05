Anwohnerparken kann in Berlin bald teuer werden

Berlin. Parken in Berlin ist für Anwohner ein vergleichsweise günstiges Vergnügen. Wer sein Auto in Nähe der eigenen Wohnung abstellen will, zahlt dafür derzeit mit Anwohnerparkausweis weniger als einen Euro im Monat an Gebühr. Doch die Zeiten, in denen das Parken in Berlins Innenstadt nahezu umsonst war, dürften bald vorbei sein. Eine Gesetzesänderung soll Kommunen mehr Spielraum bei der Höhe der Gebühren geben. Im Raum stehen 240 Euro und mehr pro Jahr. Die Frage ist nicht mehr, ob Parkgebühren in Berlin steigen werden, sondern nur noch wann und wie hoch.

Möglich dies eine Änderung des Bundesfernstraßengesetzes, die der Bundestag in der vergangenen Woche beschlossen hat. Danach sollen Kommunen künftig komplett frei festlegen dürfen, wie viel Anwohner für einen Parkausweis zu zahlen haben. Bislang sind sie dabei an enge Grenzen gebunden. Der Höchstsatz, den Städte und Gemeinden derzeit von Autofahrern erheben dürfen, beträgt 30,70 Euro im Jahr. Das Gesetz muss noch den Bundesrat passieren. Beobachter rechnen jedoch mit einer Zustimmung. Dann wäre der Weg für höhere Parkgebühren frei.

Verkehrsverwaltung kann über künftige Höhe noch keine Auskunft geben

Darauf drängt der Berliner Senat seit längerem. Derzeit zahlen Autofahrer in Berlin 20,40 Euro, um die Parkvignette für zwei Jahre ausgestellt zu bekommen. Viel zu wenig, befindet Verkehrssenatorin Regine Günther. Ihr Haus hatte einen entsprechenden Antrag bereits im Zuge der Novelle der Straßenverkehrsordnung im Januar in den Bundesrat eingebracht. Dieser sollte Kommunen die Möglichkeit geben, die Anwohnerparkgebühren auf bis zu 240 Euro pro Jahr anzuheben, wurde von den Ländern mit Unionsbeteiligung jedoch auf Drängen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nicht mitgetragen, der das Thema stattdessen über ein Gesetz regeln wollte.

Dass es nun soweit ist, wird von Günthers Haus positiv aufgenommen. „Die Verkehrsverwaltung begrüßt es, dass die Kommunen eigenständig die Höhe der Anwohnerparkgebühren festlegen können“, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Über die künftige Höhe konnte die Verkehrsverwaltung jedoch noch keine Angaben machen, die Abstimmungen bei dem Thema seien noch nicht abgeschlossen.

Grüne fordern Anwohnerparkgebühren von „mindestens 240 Euro im Jahr“

Mehr oder weniger klare Vorstellungen äußern jedoch die Fraktionen der rot-rot-grünen Koalition. Am weitesten gehen die Grünen: „Wir schlagen einen Ansatz von 20 Euro pro Monat vor“, sagte Harald Moritz, verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion. In einem Antrag der Grünen, der derzeit mit den Koalitionspartnern abgestimmt wird und der Berliner Morgenpost vorliegt, ist die Rede von „mindestens 240 Euro pro Jahr“. Der öffentliche Straßenraum sei begrenzt, sagte Moritz. „Der in der Regel kostenlose ruhende Verkehr besetzt von diesem knappen Gut einen deutlichen Anteil und behindert damit oft den fließenden Verkehr und eine bessere Aufenthaltsqualität.“ Nötig sei daher ein „angemessener Preis“.

Den sieht aktuell auch SPD-Verkehrssprecher Tino Schopf nicht gegeben. „10 Euro im Jahr ist geschenkt. Andere Städte in Europa lachen über unsere Beträge.“ Tatsächlich fallen die deutschen Gebühren im Vergleich gering aus. In Stockholm etwa kostet ein Bewohnerparkausweis laut einer Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik umgerechnet 827 Euro im Jahr, im Amsterdam 535 Euro. Es sei angemessen, dass Berlin bei diesem Thema bald nachsteuere.

Schopf fordert, die Mittel, die zusätzlichen Gebührenmittel zweckgebunden einzusetzen. „Die Gelder sollten für den Umweltverbund und für Gehwege ausgegeben werden.“ Eine „moderate Erhöhung der Gebühren“ hält auch die Linke für denkbar, sagt Verkehrspolitiker Kristian Ronneburg (Linke). Nötig sei jedoch eine soziale Staffelung. „Eine Erhöhung darf nicht zur Folge haben, dass Menschen mit geringen Einkommen, die gleichzeitig auf einen PKW angewiesen sind, vor existentielle Probleme gestellt werden“, sagt er.

Auch die Opposition sieht Raum für Erhöhung der Anwohnerparkgebühren

Aus der Opposition kommen gemischte Töne. Deutlich höhere Anwohnerparkgebühren in der Innenstadt hält FDP-Verkehrsexperte Henner Schmidt für fair. Grundsätzlich seien jedoch ausreichend viele Parkplätze nötig. Schmidt sieht die Sondertarife für Anwohner insgesamt kritisch. „Ich sehe nicht ein, warum Anwohner in der Innenstadt so günstig davonkommen.“

Gerade Menschen in den Außenbezirken nutzten das Auto und zahlen dann mehr. „Wer in Spandau oder Köpenick wohnt, wird dafür bestraft, wenn er in die Stadt hinein fährt.“ Auch die CDU spricht sich für eine „maßvolle Erhöhung“ aus, sagte der verkehrspolitische Sprecher Oliver Friederici. „Es darf kein des linken Senats sein, mit höchstmöglichem Jahrespreis auch hier den ‚Kulturkampf‘ gegen die Autofahrer zu führen.“

Die Parkraumbewirtschaftung in Berlins Innenstadt soll deutlich ausgeweitet werden. Bis Ende 2020 sollen Autofahrer auf 75 Prozent der Fläche innerhalb des S-Bahnrings zahlen, wenn sie ihren Pkw abstellen möchten. Bis 2023 plant der Senat, die Parkraumbewirtschaftung im gesamten S-Bahn-Ring einzuführen. Derzeit zahlen Autofahrer fürs Parken in Alt-Mitte, Tiergarten-Süd, weiten Teilen von Prenzlauer Berg und Friedrichshain, der City West und dem Bergmannkiez in Kreuzberg. Auch in Friedenau und Steglitz gilt bereits die Parkraumbewirtschaftung. Als nächstes soll das Parken in diesem Jahr in mehreren Ortsteilen des Bezirks Mitte kostenpflichtig werden.

Der Ausbau verläuft so schleppend, weil zunächst aufwendige Untersuchungen für jedes Viertel einen erhöhten Parkdruck nachweisen müssen. „Das ist für die Bezirke sehr aufwendig“, klagt der Pankower Bundestagsabgeordnete Stefan Gelbhaar (Grüne). Eine vereinfachte Ausweitung der Parkzonen sieht jedoch auch das nun geänderte Gesetz nicht vor. „Da hat sich Andreas Scheuer einen schlanken Fuß gemacht“, kritisiert Gelbhaar.