Corona-Newsblog: Brandenburg lockert weiter - Berlin bleibt bei Stufenkonzept

Berlin. In unserem Newsticker berichten wir laufend über die Corona-Lage in Berlin und Brandenburg. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

Die wichtigsten Corona-News in Berlin am Dienstag, 26. Mai 2020

▸ Bußgeldregelung für Mindestabstand in Berlin gekippt

▸ Rot-Rot-Grün will mehr neue Schulden als bisher geplant

▸ MIT fordert Öffnungen auch für Bars in Berlin

▸ Hoteliers rechnen Pfingsten nur mit wenigen Gästen

16.40 Uhr: Daten zur Corona-Ampel sollen täglich veröffentlicht werden

Der aktuelle Stand der sogenannten Berliner Corona-Ampel soll künftig täglich nachzuvollziehen sein. Zunächst sei vereinbart gewesen, über den jeweiligen Stand bei der Entwicklung der Corona-Pandemie einmal in der Woche im Senat zu diskutieren, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz am Dienstag. „Die Gesundheitssenatorin hat heute vorgetragen, wenn es Interesse gibt, wird sie das in Zukunft täglich publizieren“, so der SPD-Politiker. Die Daten würden auf der Internetseite des Gesundheitsressorts veröffentlicht.

Das Ampelsystem berücksichtigt die Zahl der Neuinfektionen, den Anteil der freien Intensivbetten und den R-Wert, der anzeigt, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Weil die sogenannte Reproduktionszahl zuletzt bei 1,37 und damit zum dritten Mal in Folge über dem kritischen Wert von 1,2 lag, ist die Ampel an dieser Stelle auf Rot gesprungen.

Die rote Ampelleuchte war am Dienstag auch Thema im Senat: Kollatz wies darauf hin, dass damit nur einer der Werte problematisch sei. „Natürlich muss das sorgfältig in den nächsten Tagen angeschaut werden“, sagte er. Es spreche aber einiges dafür, dass es sich eher um eine Schwankung als um eine strukturelle Verschiebung handele, weil es bei den Neuinfektionen ausgesprochen niedrige Werte gebe.

Kollatz wies außerdem darauf hin, dass der R-Wert innerhalb einer Woche zuletzt zwischen 0,8 und 1,4 geschwankt habe. Es werde bei Statistik immer dann schwierig, wenn man es mit kleinen Zahlen zu tun habe. „Und das ist die Situation, die wir jetzt haben.“

Der Finanzsenator verteidigte die Entscheidung des Berliner Senats, statt auf eine Obergrenze auf mehrere Faktoren zur Bewertung der Entwicklung zu setzen: „Wir haben ein robusteres System, dadurch, dass wir verschiedene Größen nehmen.“

15.38 Uhr: Corona-Fälle in Postverteilerzentrum - weitere Mitarbeiter infiziert

Nachdem sich in einem Postverteilerzentrum in Stahnsdorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) vier Mitarbeiter mit dem Coronavirus infizierten, sind am Dienstag neue Fälle hinzugekommen. „Es sind acht Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden“, sagte ein Sprecher des Landkreises am Dienstag. Bei positiven Abstrich-Ergebnissen werde häusliche Quarantäne angeordnet, teilte der Kreis mit. Ob das gesamte Zentrum schließen müsse, werde man erst nach den Ergebnissen weiterer Tests beurteilen können, so der Sprecher.

Zunächst hieß es, dass alle 100 Mitarbeiter der Nachtschicht in Quarantäne geschickt worden seien. Am Dienstagnachmittag widersprach der Kreis: Bisher seien nicht alle Mitarbeiter in Quarantäne versetzt. „Es gibt daher bislang keine entsprechende Anordnung.“ Zuvor hatte die Zeitung „Potsdamer Neueste Nachrichten“ berichtet.

Insgesamt sind bis zum Dienstag nach Angaben des Kreises 58 Mitarbeiter der Nachtschicht sowie Mitarbeiter anderer Schichten getestet worden. Einige der Ergebnisse stünden noch aus. Bis die Tests abgeschlossen seien, werde das Gesundheitsamt mit der Standortleitung die getroffenen Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter besprechen. „Ziel ist es, mögliche weitere Infektionen zu verhindern“, teilte der Kreis weiter mit. Die Mitarbeiter seien zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln informiert worden. Angaben zum Hintergrund des Ausbruchs machte der Kreis zunächst nicht.

15.31 Uhr: Berliner Senat will Corona-Maßnahmen nur schrittweise lockern

In Berlin sollen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nur Schritt für Schritt zurückgenommen werden. Das erklärte Finanzsenator Matthias Kollatz nach der Senatssitzung am Dienstag vor Journalisten. Der SPD-Politiker wandte sich damit gegen Überlegungen des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke), der sich für ein Ende der allgemeinen Corona-Beschränkungen in Thüringen ausgesprochen und dies mit den geringen Infektionszahlen des Landes begründet hatte. „Was ich sagen kann, auch angesichts der Diskussion, die aus Thüringen vermeldet wird, es gibt in Berlin eine klare Auffassung darüber, dass es bei einem gestuften Lockerungskonzept bleiben soll“, erklärte Kollatz.

Auf dieser Basis sollen Kollatz zufolge auch die Beratungen bei der Sondersitzung des Senats am Donnerstag geführt werden. Dabei geht es zum Beispiel um die Frage, ob und wann Fitnessstudios, Kneipen und Bars, Clubs und Diskotheken wieder öffnen oder ab wann es keine Begrenzung der Teilnehmerzahl bei Demonstrationen mehr gibt. Kollatz kündigte an, dass der Senat eine Reihe solcher Details am Donnerstag diskutieren und auch entsprechende Beschlüsse fassen wolle.

15.30 Uhr: Brandenburg öffnet Theater und Kinos wieder unter Auflagen

Die coronabedingt geschlossenen Theater, Kinos und Konzerthäuser in Brandenburg können ab 6. Juni unter Auflagen wieder öffnen. Das teilte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag in Potsdam nach einer Kabinettssitzung mit. Die Theater und Kinos hatten seit Mitte März geschlossen. Ab Donnerstag (28. Mai) sind Demonstrationen und Gottesdienste im Freien mit bis zu 150 Teilnehmern erlaubt, so Woidke. Außerdem dürfen sich draußen wieder bis zu zehn Menschen treffen.

15.28 Uhr: 300 Millionen für BVG, S-Bahn und Regionalbahnen

Der Senat stellt im Rahmen seines Entwurfs für den zweiten Nachtragshaushalt weitere Hilfen für Landesbetriebe und andere Unternehmen in Aussicht. So sollen die BVG und weitere Eisenbahnunternehmen wie die S-Bahn oder die Regionalbahnen 300 Millionen Euro erhalten, um die Einbrüche in der Corona-Krise ausgleichen zu können. das kündigte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung an. Wie sich diese Summe unter die Unternehmen aufteilt, ist aber noch nicht ganz klar. Alle Details zum Nachtragshaushalt lesen Sie hier.

14.30 Uhr: Drive-In-Konzerte am Olympischen Platz abgesagt

Die Veranstalter zweier Autokonzerte am Olympischen Platz am Pfingstwochenende haben die Veranstaltungen am Dienstag abgesagt. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf habe kurzfristig neue Auflage gemacht, die laut Veranstalter finanziell nicht zuzumuten seien.

14.02 Uhr: Lebensmittel durch Corona-Krise deutlich teurer

Die Preise für Lebensmittel sind durch die Corona-Krise in Berlin und Brandenburg gestiegen. Im April waren Nahrungsmittel in Berlin im Schnitt 4,3 Prozent teurer als im Vorjahresmonat, im Brandenburg sogar 6,1 Prozent, wie aus Zahlen des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg vom Dienstag hervorgeht. Körperpflegeprodukte verteuerten sich demnach im Vergleich zum Vorjahresmonat in Berlin um 2,5 Prozent und in Brandenburg um 2,2 Prozent.

Den Angaben nach waren vor allem Fleisch sowie frisches Obst und Gemüse deutlich teurer, wobei der Preisanstieg in Brandenburg oftmals größer war als in Berlin. Fleisch kostete demnach in Berlin im Schnitt 9 Prozent mehr, in Brandenburg rund 12 Prozent. Beim Gemüse war der Anstieg in Brandenburg beim Blumenkohl am größten - er kostete fast 74 Prozent mehr als im April 2019. Lediglich Spargel und Gurken waren in Brandenburg günstiger als im Vorjahresmonat. Auch Haarfarbe und -tönungen wurden in beiden Ländern teurer.

13.59 Uhr: Rot-Rot-Grün einigt sich auf Finanzplan für Corona-Krise

Die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen iwollen wegen der Corona-Krise deutlich mehr Schulden aufnehmen als von Finanzenator Matthias Kollatz (SPD) ursprünglich geplant. Wie die Fraktionschefs am Dienstag mitteilten, planen SPD, Linke und Grüne mit sechs Milliarden Euro neuen Verbindlichkeiten.

Das Geld soll ab 2023 über insgesamt 27 Jahre zurückgezahlt werden. Damit haben sich die Fraktionschefs auf einen Kompromiss verständigt. Die Linken hatten auf eine längere Laufzeit des Tilgungsplans gedrängt, die Grünen wollten schneller die Schulden zurückzahlen. Die SPD hatte für 30 Jahre geworben. Mehr dazu lesen Sie hier.

13.44 Uhr: Abiball fällt aus - Schülern drohen Stornogebühren

Was tun mit dem geplanten Abiball, der nun in Zeiten von Corona ausfallen muss? Diese Veranstaltung wird ja traditionell von den Schülern selbst organisiert, oft mit Hilfe von Agenturen, die sich auf diesen Partybereich spezialisiert haben. Nun ist aber klar, die Bälle können dieses Jahr nicht wie geplant stattfinden – das lassen schon die aktuell geltenden Abstandsregeln nicht zu.

Nun drohen den Schülern hohe Stornogebühren, zwischen 500 und 6000 Euro. 42 solcher Fälle sind dem Landesschülerausschuss derzeit bekannt. Aus der Senatsverwaltung für Bildung heißt es pauschal: „Abiturbälle sind Privatsache“. Dort ist also kein Beistand zu erwarten. Aber zumindest in den Bezirken Neukölln und Charlottenburg-Wilmersdorf hatte man nun Einsehen. Die Schulstadträtinnen Karin Korte (SPD) und Heike Schmitt-Schmelz (SPD) werden mit ihrem Rechtsamt den Schülern juristisch zur Seite stehen.

Miguel Góngora, Landesschülersprecher, schlägt aber noch eine weitere Lösung vor. Der Berliner Senat solle einfach die Durchführung der Abibälle für den kommenden Zeitraum verbieten. „Dadurch könnten Abiturjahrgänge frei entscheiden, ob sie die Veranstaltungen auf die Zeit danach verschieben oder sofort kostenfrei stornieren bzw. ihr Geld zurück erhalten“, so Góngora.

13.21 Uhr: BVG schickt mehr Busse in den Schulverkehr - und weniger nach TXL

Wegen des wiederanlaufenden Schulbetriebs in der Hauptstadt wollen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ihren Frühverkehr verstärken. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Demnach wird ab dem 2. Juni bis zunächst zum Beginn der Sommerferien das Platzangebot im Schülerverkehr auf insgesamt 16 BVG-Linien erhöht. Verstärkung gibt es im Frühverkehr unter anderem auf den Linien M11, M37, M76 und M77. Im Gegenzug soll allerdings das Angebot auf den Buslinien zum Flughafen Tegel reduziert werden, da die Nachfrage sehr gering sei, hieß es weiter. Der Flughafen bleibe aber weiterhin mit 15 Fahrten pro Stunde gut angebunden.

Mit der Verstärkung des Schülerverkehrs sind nach Angaben der BVG dann mehr Busse als vor der Corona-Krise auf den Straßen Berlins unterwegs. Zudem verkürze sich auf den betroffenen Linien der Minutentakt.

12.34 Uhr: Berliner Verfassungsgerichtshof kippt teilweise Bußgeldkatalog

Der Berliner Verfassungsgerichtshof hat den Bußgeldkatalog für Verstöße gegen Corona-Bestimmungen teilweise außer Kraft gesetzt. Betroffen ist das Bußgeld für Verstöße gegen das Mindestabstandsgebot und das Gebot, physisch soziale Kontakte auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Diese Formulierungen seien zu unbestimmt, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss des höchsten Berliner Gerichts (VerfGH 81 A/20 vom 20. Mai). Bürger könnten so nicht klar erkennen, welche Handlung oder Unterlassung bußgeldbewehrt sei. Dies könne gerade rechtstreue Bürger veranlassen, sich in ihren Grundrechten noch weiter zu beschränken, als es erforderlich wäre, um keine Ordnungswidrigkeit zu begehen.

Bei Verstößen gegen die genannten zwei Gebote können nun zunächst keine Bußgelder mehr erhoben werden. Andere Bußgelder, beispielsweise bei Verstößen gegen Hygieneregeln oder Obergrenzen bei Versammlungen, gelten indes weiter.

Im Bußgeldkatalog zur Corona-Eindämmungsverordnung des Landes sind Sanktionen von bis zu 25.000 Euro bei Verstößen gegen unterschiedlichste Beschränkungen vorgesehen. Bei Verstößen gegen das Mindestabstandsgebot von 1,5 Metern zu haushaltsfremden Personen im öffentlichen Raum etwa wurden bislang bis zu 500 Euro fällig.

Die komplette Urteilsbegründung des Berliner Verfassungsgerichtshof zum Corona-Bußgeldkatalog können Sie hier lesen.

12.20 Uhr: Autodisco auf dem Olympischen Platz am Pfingstwochenende

Am Pfingstwochenende (29. Mai bis 1. Juni) finden auf dem Olympischen Platz Autokonzerte im Rahmen der Konzertreihe „Drive-In Concert“ statt. Der DJ Alle Farben tritt am Freitag auf, Nico Santos am Pfingstmontag. Auf der Bühne vor den olympischen Ringen spielen sie über ein Soundsystem ihre Hits. Diese werden über eine UKW-Frequenz in die bis zu 550 Autos auf dem Olympischen Platz übertragen. Über drei große Leinwände können Besucher außerdem ihre Stars auf der Bühne sehen. Veranstaltet wird de Konzertreihe von Wohlthat Entertainment GmbH und Roden Eventcatering. In den folgenden Wochen soll es weitere Konzerte geben.

Ticketpreise

29.05.2020 Alle Farben: 95,00€/PKW (max. 4 Personen)

1.06.2020 Nico Santos: 100,00€/PKW (max. 4 Personen)

12.03 Uhr: Erste Corona-Hilfe für Berliner Club bewilligt

Die vom Berliner Senat bereitgestellte Corona-Hilfe für finanziell angeschlagene Sportvereine aufgrund der Pandemie läuft zügig an. Eine Woche nach der Zusicherung von Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) mit einer finanziellen Unterstützung über acht Millionen Euro wurde der erste Antrag bewilligt. „Der Antrag wurde heute angenommen. Wir wollen die Übergabe der Gelder zeitnah durchführen“, sagte Oliver Weiß, Pressesprecher des Landessportbundes Berlin (LSB), der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Der LSB zahlt die Gelder aus, die Beantragung kann bis zum 28. Februar 2021 über ein Online-Tool laufen. Weiß rechnet damit, dass LSB-Präsident Thomas Härtel noch in dieser Woche die erste Geldübergabe selbst vornehmen kann.

11.01 Uhr: Wieder etwas mehr neue Corona-Infektionen in Brandenburg

Das Coronavirus sorgt in Brandenburg weiter für neue Infektionen. Von Montag bis Dienstagmorgen zählte das Gesundheitsministerium acht neue bestätigte Fälle, zuvor war es nur ein neuer Fall. Seit Anfang März sind 3246 Covid-19-Patienten registriert worden, derzeit liegt die Zahl der aktiv Erkrankten bei rund 130. Während in Potsdam bisher 631 und im Kreis Potsdam-Mittelmark 534 Covid-19-Patienten gezählt wurden, hat die Prignitz nur 25 und Frankfurt (Oder) 29 Fälle. Bisher starben 170 Corona-Patienten, das sind zwei Todesfälle mehr als am Vortag. Als genesen gelten in Brandenburg rund 2950 Menschen, 20 mehr als am Montag.

5 Uhr: MIT fordert Öffnungen auch für Bars in Berlin

Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Berlin, Christian Gräff, fordert schnelle Öffnungen auch für Bars und Schankwirtschaften in der deutschen Hauptstadt. „Aus meiner Sicht ist es vollkommen inakzeptabel, nur Teilen der Gastronomie eine Öffnung zu ermöglichen und die Berliner Kneipen mit dem weiteren Verbot des Betriebes in massenhafte Insolvenzen zu schicken“, sagte der MIT-Landesvorsitzende Gräff am Montag der Berliner Morgenpost. Der CDU-nahe Wirtschaftsverband hat in Berlin rund 1000 Mitglieder. Gräff sitzt für die Christdemokraten auch im Berliner Abgeordnetenhaus.

4.56 Uhr: Senat diskutiert heute über weitere Lockerungen

Der Berliner Senat berät in seiner Sitzung am Dienstag (10.00 Uhr) über weitere Lockerungen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. So weitreichende allgemeine Lockerungen - wie sie in Thüringen diskutiert werden- sind nicht zu erwarten. Doch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat bereits angedeutet, dass beispielsweise die Beschränkungen beim Demonstrationsrecht wegfallen könnten. Denkbar ist auch, dass Fitnessstudios und Open-Air-Kinos bald wieder öffnen dürfen. Voraussichtlich verständigt sich der Senat am Dienstag bereits auf grundsätzliche Entscheidungen, Beschlüsse könnten dann auch noch am Donnerstag getroffen werden, wenn er schon wieder zusammenkommt.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat angekündigt, dass sie noch Gesprächsbedarf beim Hygienekonzept für die Gastronomie sieht. Ebenfalls mit der Corona-Pandemie hängt die Diskussion über den zweiten Nachtragshaushalt zusammen, mit dem sich der Senat beschäftigen muss.

4.38 Uhr: Hoteliers rechnen Pfingsten nur mit wenigen Gästen

Nach den ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen blickt die Beherbergungswirtschaft in der deutschen Hauptstadt nur verhalten optimistisch auf die weitere Geschäftsentwicklung. „Nach ersten Rückmeldungen einiger Hoteliers liegt die Auslastung zu Pfingsten gerade mal zwischen fünf und 15 Prozent, abhängig von Lage und Angebot. Das ist natürlich deutlich unter den Erwartungen und den Werten des vergangenen Jahres“, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Berlin, Gerrit Buchhorn, am Montag der Berliner Morgenpost. Es bleibe abzuwarten, wie sich die Lage weiter entwickele, so Buchhorn. Mehr dazu lesen Sie hier.

4.13 Uhr: Landtagspräsidentin hofft wieder auf Besucher - unter Auflagen

Der Brandenburger Landtag will prüfen, ob in der Corona-Krise unter bestimmten Bedingungen wieder Besucher begrüßt werden können. „Ich gehe davon aus, dass auch wieder Gäste den Landtag besuchen können“, sagte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke der Deutschen Presse-Agentur. „Bei Gruppen aus Schulen oder Seniorengruppen bin ich aber noch im Zweifel.“ Bis zum 30. Juni gelten nach ihren Angaben die Einschränkungen - für Besucher ist das Parlament derzeit geschlossen. „Ab 1. Juli können wir dann neu denken, wenn die Infektionszahlen es zulassen“, sagte sie.

Die wichtigsten Corona-News in Berlin am Montag, 25. Mai 2020

▸ Erste Corona-Ampel auf rot: R-Wert steigt

▸ Bürgerämter öffnen ab heute wieder

▸ Hotelbranche setzt auf die kommenden Monate

▸ Diese Freibäder öffnen ab heute für Besucher

21.06 Uhr: Berlins Regierender kritisiert Thüringen: „Ein gefährlicher Weg“

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow für seine Corona-Lockerungs-Entscheidung kritisiert. „Es gab ja eine Verabredung der Ministerpräsidenten, jetzt mindestens zu warten, bis die nächsten Beschlüsse bundesweit auch mit dem Kanzleramt gefasst werden. Er ist da jetzt ausgebrochen, und ich glaube, das ist ein gefährlicher und falscher Weg, den er geht“, sagte Müller am Montagabend in der RBB-„Spezial“-Sendung zur Corona-Pandemie.

Ramelow (Linke) hatte für ein Ende der allgemeinen Corona-Beschränkungen in Thüringen plädiert und dies mit den geringen Infektionszahlen des Landes begründet.

20.28 Uhr: Geisel - Senat will Demonstrationen ohne Teilnehmerbegrenzung

Demonstrationen sollen in Berlin voraussichtlich ab dem 4. Juni wieder ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl möglich sein. Das kündigte Innensenator Andreas Geisel am Montagabend in der RBB-„Abendschau“ an. „Wir werden morgen im Senat darüber beraten, zum 4. Juni Demonstrationen im öffentlichen Raum wieder vollständig freizugeben mit dem entsprechenden Abstandsgebot“, sagte der SPD-Politiker. „Die Menschen werden ungeduldig, was ich auch verstehe, die Infektionszahlen sind niedrig. Trotzdem ist Vorsicht immer noch ein guter Ratgeber“, sagte Geisel. „Aber ganz klar, die Einschränkung der Grundrechte muss beendet werden, das ist nächste Woche dann der Fall.“

Schnelle Lockerungen auf breiter Front hält der Innensenator dagegen für risikoreich. „Schritt für Schritt werden wir wieder Normalität in die Stadt einkehren lassen, sofern die Infektionszahlen das hergeben“, sagte Geisel, mahnte aber gleichzeitig zur Vorsicht: „Wenn wir alles auf einmal gleichzeitig freigeben, berauben wir uns aller Steuerungsmöglichkeiten, das ist in Zeiten einer Pandemie nicht gut.“

18.55 Uhr: 6651 Coronavirus-Infektionen in Berlin

In Berlin ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 6651 gestiegen. Das waren zehn mehr als am Vortag, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Montagabend mitteilte. 191 erkrankte Berliner sind bislang im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Seit Sonnabend ist kein weiterer Todesfall hinzugekommen. 6086 Betroffene gelten als genesen. 390 aktuelle Corona-Fälle gibt es derzeit insgesamt in Berlin.

Im Krankenhaus liegen - unverändert gegenüber Sonntagabend - 177 Menschen, 60 von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Infizierten sind häuslich isoliert.

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 740 (0) 693 Friedrichshain-Kreuzberg 519 (0) 481 Lichtenberg 290 (0) 245 Marzahn-Hellersdorf 353 (0) 330 Mitte 957 (+3) 917 Neukölln 740 (0) 668 Pankow 699 (0) 605 Reinickendorf 496 (0) 454 Spandau 300 (0) 257 Steglitz-Zehlendorf 544 (+5) 499 Tempelhof-Schöneberg 667 (+1) 610 Treptow-Köpenick 346 (+1) 327 Summe 6651 (+10) 6086

17.38 Uhr: Senat diskutiert am Dienstag über weitere Lockerungen

Der Berliner Senat berät in seiner Sitzung am Dienstag (10 Uhr) über weitere Lockerungen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. So weitreichende allgemeine Lockerungen - wie sie in Thüringen diskutiert werden - sind nicht zu erwarten. Doch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat bereits angedeutet, dass beispielsweise die Beschränkungen beim Demonstrationsrecht wegfallen könnten. Denkbar ist auch, dass Fitnessstudios und Open-Air-Kinos bald wieder öffnen dürfen. Voraussichtlich verständigt sich der Senat am Dienstag bereits auf grundsätzliche Entscheidungen, Beschlüsse könnten dann auch noch am Donnerstag getroffen werden, wenn er schon wieder zusammenkommt.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat angekündigt, dass sie noch Gesprächsbedarf beim Hygienekonzept für die Gastronomie sieht. Das Thema steht am Dienstag ebenfalls auf der Tagesordnung. Es hat an Brisanz noch gewonnen, nachdem am Wochenende bekannt geworden ist, dass sich in Niedersachsen am 15. Mai elf Menschen im Zusammenhang mit dem Besuch eines Restaurants im Landkreis Leer mit dem Coronavirus infiziert haben. Genau seit diesem Datum dürfen auch in Berlin Restaurants, Imbisse und Cafés wieder öffnen, wenn sie selbst zubereitetes Essen anbieten.

Ebenfalls mit der Corona-Pandemie hängt die Diskussion über den zweiten Nachtragshaushalt zusammen, mit dem sich der Senat beschäftigen muss. Er soll voraussichtlich im Juni beschlossen werden und die Ergebnisse der Steuerschätzung und die neuen Schulden berücksichtigen. In diesem Jahr fließen voraussichtlich 3,05 Milliarden Euro weniger Steuern in Berlins Kassen als erwartet, das ist ein Zehntel aller im Haushalt verplanten Einnahmen. Der erste Nachtragshaushalt für 2020 sieht bereits pandemiebedingte Mehrausgaben von rund drei Milliarden Euro vor.

16.47 Uhr: Hochzeitsfeiern sind in Berlin weiter nur im kleinen Kreis erlaubt

Hochzeitsfeiern sind in Berlin wegen der Corona-Pandemie auch künftig vorerst nur in kleinem Kreis von maximal 20 Personen möglich. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin in einem Eilbeschluss entschieden (VG 14 L 144.20). Es hat damit den Eilantrag einer Antragstellerin abgelehnt, die ihre Hochzeit Ende Mai mit 80 Gästen feiern wollte, wie das Gericht am Montag mitteilte.

Nach Auffassung des Gerichts verletzt das Verbot das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit der Antragstellerin nicht. Bei der Beschränkung handele es sich um eine im überwiegenden Interesse der Allgemeinheit getroffene Maßnahme, die den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahre. Sie diene dem legitimen Zweck, Neuinfektionen mit dem Coronavirus soweit wie möglich vorzubeugen.

Nach der aktuellen Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus dürfen nichtöffentliche Zusammenkünfte grundsätzlich nicht stattfinden. Sie sind im privaten oder familiären Bereich ausnahmsweise gestattet, wenn sie aus zwingenden Gründen erforderlich sind und die Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt ist. Nach Ansicht des Gerichts erscheint es plausibel, dass die tatsächliche Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln bei Zusammenkünften im privaten Bereich nur bei einer sehr überschaubaren Anzahl von Teilnehmenden noch mit einer gewissen Verlässlichkeit erwartet werden könne.

Unabhängig davon sei die Gefahr der Ansteckung bei einer größeren Zahl entsprechend erhöht. Der Antragstellerin sei es vor dem Hintergrund voraussichtlich im Laufe des Jahres anstehender Lockerungen zuzumuten, die geplante Feier zu verschieben oder sich mit einem kleineren Rahmen zu begnügen. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.

13.27 Uhr: Homeoffice lässt Wasserverbrauch steigen

Es gebe einen leichten Anstieg des Wasserverbrauchs, der letztlich auch auf die Corona-Krise zurückzuführen sei, weil viele Leute ihre Gärten pflegen, sagte Jörg Simon, der Chef der Berliner Wasserbetriebe, am Montag. Das Netz habe die Bewegungsbeschränkungen zur Eindämmung des Virus gut überstanden, bilanzierte Simon. „Die Infrastruktur hat nicht gelitten.“

Mit der TU Dresden und dem Helmholtz-Zentrum arbeiten die Wasserbetriebe nach eigenen Angaben an einem Corona-Frühwarnsystem. Zwei bis vier Tage vor dem Ausbruch der Krankheit Covid-19 sei das Virus im Abwasser messbar. „Die Frage ist nur, wie genau bekommt man dieses System hin“, sagte Simon. Um kleine Bereiche zu erfassen, seien außer in den sechs Kläranlagen Messungen etwa auch in Pumpwerken und Speichern notwendig. Ergebnisse soll es Mitte des Jahres geben.

23.05.2020: Demonstranten tanzen in Berlin-Mitte Unter den Linden bei einer Kundgebung gegen die Corona-Einschränkungen.

23.05.2020: Am Rosa-Luxemburg-Platz vor der Volksbühne wird gegen die Rechten demonstriert, die bei den sogenannten „Hygiene-Demos“ gegen die Corona-Einschränkungen protestiert haben. Foto: Christophe Gateau / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

23.05.2020: Teilnehmer der Demonstration einer Gruppe namens "Gelbe Westen" mit dem Titel: "Heimat und Weltfrieden" stehen am Großen Stern. Foto: Carsten Koall / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

23.05.2020: Der Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude ist mit einem Bauzaun abgesperrt. Foto: Christophe Gateau / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

22.05.2020: Blick auf die Brücken über die Spree vom Restaurant des Fernsehturms. Nach der coronabedingten Zwangspause dürfen Interessierte ab wieder das Wahrzeichen besuchen - unter bestimmten Auflagen.



22.05.2020: Das Stadtderby zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union im Berliner Olympiastadion findet ohne Publikum statt. Polizisten sichern den Bereich vor dem Stadion. Foto: Maja Hitij / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

21. Mai 2020: Frühsommerliche Feiertagsstimmung am Schlachtensee. Foto: Sean Gallup / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

20. Mai 2020: Ein Polizeiboot auf Spree-Patrouille. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

20. Mai 2020: Pflegekräfte fordern auf einer Demonstration am Alexanderplatz mehr und bessere Schutzkleidung. Foto: Maja Hitij / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

20.05.2020: Dicht gedrängt steigen am Morgen die Fahrgäste in die U2 am U-Bahnhof Zoologischer Garten.



18.05.2020: Eine Schlange vor dem Einkaufszentrum Alexa am Alexanderplatz. Foto: ean Gallup / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

17.05.2020: Besucher auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Maja Hitij / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

16.05.2020: Polizisten vor dem Reichstag bei den Protesten gegen die Corona-Regeln. Foto: Sean Gallup / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

17.05.2020: Blick in das Stadion an der Alten Försterei während des Spiels zwischen Union Berlin und dem FC Bayern München. Foto: Hannibal Hanschke / AFP

17.05.2020: Gäste in einem Restaurant am Hackeschen Markt. Foto: Maja Hitij / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!



16.05.2020: Comedian Oliver Pocher (Mitte) und der Koch Attila Hildmann (r.) im Gespräch vor dem Reichstag. An der Kundgebung von Hildmann nahmen mehrere Hundert Menschen teil. Pocher, der mit Hildmann vor laufenden Kameras diskutierte, wurde von der Polizei vom Gelände geleitet. Foto: Jörg Carstensen / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

14.05.2020: Passanten mit Masken am Alexanderplatz. Foto: Maja Hitij / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

14.05.2020: Solo-Selbstständige und Künstler protestieren vor dem Bundeswirtschaftsministerium gegen Löcher im Rettungsschirm, der ihnen in der Corona-Krise helfen soll. Am Ende der Protestaktion wurde eine Petition mit Unterschriften an einen Vertreter des Ministeriums übergeben. Foto: Jörg Carstensen / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

14.05.2020: Das wegen der Corona-Epidemie geschlossene Freiluftkino Friedrichshain hat auf der Wiese Decken mit großem Abstand platziert, seine Sitzreihen reduziert und mit Abstandsmarkierungen versehen. Die Betreiber wollen damit zeigen, wie ein Konzept für eine Wiedereröffnung aussehen könnte. Die Kinos in der Hauptstadt sind seit Wochen geschlossen. Foto: Jens Kalaene / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

14.05.2020: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht das neu entstandene Corona-Behandlungszentrum auf dem Berliner Messegelände, begleitet von Projektleiter Albrecht Broemme (r.).



14.05.2020: Mitarbeiter von Reisebüros demonstrieren vor dem Brandenburger Tor für staatliche Hilfen. Foto: Sean Gallup / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

13.05.2020: Annett Greiner-Bäuerle, die Inhaberin vom Brauhaus Georgbraeu im Nikolaiviertel, und der Koch Andreas Reusner bereiten die Wiedereröffnung ihres Betriebs am 15. Mai um 12 Uhr vor. Foto: Jens Kalaene / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

12.05.2020: Eine Besucherin mit Mundschutz vor Rodins Skulptur „Der Denker“ in der Alten Nationalgalerie. Viele Berliner Museen haben seit dieser Woche wieder geöffnet. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

12.05.2020: Vor dem Alten Museum in Berlin klärt ein Schild auf die Verhaltensregeln für Besucher auf. Foto: OHN MACDOUGALL / AFP

12.05.2020: Der Arzt Ulrich Bohr trägt einen Mundschutz und Schutzkleidung, während er am "quicktest-Mobil" mit einer Frau spricht. Am Testmobil können sich Menschen auf eine Corona-Infektion testen lassen. Die Kosten liegen bei 158,65 Euro pro Test. Für einen Test muss man sich vorab online anmelden. Foto: Britta Pedersen / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!



12.05.2020: Arbeitskräfte aus dem Pflegebereich bei einer Demonstration vor dem Gesundheitsministerium in Berlin. Foto: Sean Gallup / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

12.05.2020: Ein Polizist mit einem Gesichtsschild bei einer Demonstration der Pflegekräfte vor dem Bundesgesundheitsministerium in Berlin. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

11.05.2020: Die Apple-Filiale am Kurfürstendamm hat am Montagvormittag erstmals seit Mitte März wieder geöffnet. Vor dem Zutritt zu dem Geschäft wird bei Kunden Fieber gemessen. Foto: Sean Gallup / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

11.05.2020: Die Stadtbibliothek in der Breiten Straße, die zur Zentral- und Landesbibliothek gehört, hat getrennte Türen für den Eingang und den Ausgang markiert. Einige Bibliothekten sind nach der Schließung wegen der Corona-Epidemie nun wieder für die Ausleihe und die Rückgabe geöffnet. Es gelten die Abstands- und Hygieneregeln. Foto: Jens Kalaene / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

11.05.2020: Mitarbeiter gehen durch das Corona-Behandlungszentrum Jafféstraße (CBZJ) auf dem Berliner Messegelände. Das Corona-Notfallkrankenhaus zur wurde offiziell eröffnet.



11.05.2020: Schulkinder gehen zum Unterricht in die Grundschule am Kollwitzplatz. An diesem Montag beginnt in Berlin für mehrere Klassenstufen wieder der Unterricht in den Schulen, der aufgrund der Corona-Pandemie wochenlang ausgefallen ist. Foto: Jörg Carstensen / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

10.05.2020: Eine Open-Air-Messe im Garten der Kapelle der Versöhnung an der Bernauer Straße. Foto: Maja Hitij / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

10.05.2020: Saisoneröffnung der Rennbahn Hoppegarten: Jockey Andrasch Starke (r.) siegt auf Rubaiyat. Das Rennen findet wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer statt. Foto: Andreas Gora / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

10.05.2020: Freizeitsportler spielen bei warmem Wetter Beachvolleyball im Volkspark Friedrichshain. Foto: Christophe Gateau / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

09.05.2020: Trotz der Lockerungen von Einschränkungen in der Corona-Krise haben am Samstag in Berlin zahlreiche Menschen gegen die Verordnungen demonstriert. Gegen Abend versammelten sich spontan laut Polizei etwa 1200 Menschen am Alexanderplatz zu einer nicht angemeldeten Zusammenkunft.



09.05.2020: Trotz der Lockerungen von Einschränkungen in der Corona-Krise haben am Samstag in Berlin zahlreiche Menschen gegen die Verordnungen demonstriert. Gegen Abend versammelten sich spontan laut Polizei etwa 1200 Menschen am Alexanderplatz zu einer nicht angemeldeten Zusammenkunft. Viele Teilnehmer skandierten unter anderem „Freiheit“, „Widerstand“, „Volksverräter“ und „Wir alle sind das Volk“. Foto: Sean Gallup / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

09.05.2020: Demonstranten halten vor dem Brandenburger Tor ein Transparent mit der Aufschrift „1bis19.de - Für Grundrechte und Rechtsstaat“. Die Veranstalter fordern klare und sinnvolle Ziele und Maßnahmen im Vorgehen gegen die Pandemie. Foto: Christophe Gateau / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

09.05.2020: Attila Hildmann wird bei einer Demonstration vor dem Reichstagsgebäude von Polizisten abgeführt. Foto: Christophe Gateau / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

08.05.2020: Teilnehmer der sogenannten „Hygiene-Demo“ am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte tragen Dinosaurier-Masken. Foto: Pool Pool / Getty Images

08.05.2020: Polizisten bei einer nicht angemeldeten Demonstration am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park in Berlin. Foto: David Gannon / AFP



07.05.2020: Ein Streifenwagen der Polizei fährt durch den Volkspark Schöneberg. Nach zahlreichen Lockerungen in der Coronakrise bleiben die Abstandsregeln und die Kontaktsperren vorerst bestehen. Foto: Kay Nietfeld / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

07.05.2020: Einem Buddy Bär auf dem Gelände eines Ausbildungszentrums der Berliner Polizei wurde einen Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt. Foto: Christophe Gateau / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

07.05.2020: Menschen stehen in Schlangen vor dem Elefantentor des Zoologischen Gartens an. Die Bundesregierung und die Länderchefs haben sich über eine Lockerungen der Corona-Beschränkungen verständigt. Foto: Wolfgang Kumm / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

06.06.2020: Passanten beim Shoppen auf dem Kurfürstendamm. Foto: Maja Hitij / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

06.05.2020: Polizeibeamte mit Helm und Mund-Nasen-Schutz lösen eine Demonstration vor dem Reichstagsgebäude auf. Mehrere hundert Menschen haben hier gegen eine Impfpflicht und gegen die Freiheitseinschränkenden Maßnahmen der Bundesregierung im Rahmen der Ausbreitung des Coronavirus demonstriert. Foto: Kay Nietfeld / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!



06.05.2020: Unter Einhaltung der Abstandsregeln spielen vier Männer Fußballtennis in der Abendsonne im Berliner Tiergarten. Foto: Kay Nietfeld / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

06.05.2020: Kinder und Passanten im Park am Gleisdreieck am Potsdamer Platz. Foto: Maja Hitij / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

05.05.2020: Ein Mann radelt auf der Museumsinsel an der geschlossenen Alten Nationalgalerie mit dem angrenzenden Neuen Museum (l.) vorbei. Während der Coronapandemie sind auch sämtliche Museen und Galerien in der Hauptstadt geschlossen. Im Zuge der bevorstehenden Lockerungen sollen auch Kunsteinrichtungen wieder geöffnet werden. Foto: Wolfgang Kumm / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

05.05.2020: Wieder geöffnet: Das KaDeWe begrüßt am Dienstagvormittag seine ersten Kunden nach der Schließung. Foto: Sean Gallup / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

05.05.2020: Leere Tische und Bänke stehen in einem Biergarten vor dem Bundeskanzleramt. Foto: Kay Nietfeld / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!



05.05.2020: Eine Demonstration vor dem Reichstag gegen eine neue Abwrackprämie. Foto: Tobias Schwarz / AFP

05.05.2020: Auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor sind nur wenige Menschen. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sind deutlich weniger Menschen in Berlins Innenstadt unterwegs. Foto: Christophe Gateau / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

05.05.2020: Auf der Frankfurter Allee steht eine Hinweistafel mit der Aufschrift "Unnötige Wege & Kontakte vermeiden! #WirBleibenZuhause". Foto: Christophe Gateau / dpaDeutsche Presse-Agentur! Honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!

04.05.2020: Ein Friseur schneidet einem Kunden die Haare in einem Friseursalon, der heute zum ersten Mal seit März während der neuartigen Coronavirus-Krise (Covid-19) geöffnet hat.

04.05.2020: Kunden stehen Schlange vor einer Saturn-Filiale am Kudamm. Foto: Maja Hitij / Getty ImagesGetty Images! Dienstbilder honorarfrei für FMG-Tageszeitungen!



30.04.2020: Der zentrale Festplatz in Berlin-Mitte, wo Corona-Tests durchgeführt werden. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

29.04.2020: Ein Blick in das Stadion "An der Alten Försterei", dem Heimstadion des Fußball-Bundesligisten 1.FC Union Berlin, zeigt leere Stehblöcke und verlassenen Rasen. Wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus können derzeit keine Zuschauer in das Stadion. Foto: Andreas Gora / dpa

29.04.2020: Selbstgenähte Masken als Mund- und Nasenschutz hängen in großer Auswahl vor einer Änderungsschneiderei in der Danziger Straße 71 in Prenzlauer Berg. Foto: Jens Kalaene / dpa

28.04.2020: Besucher beobachten die Seelöwen in ihrem Gehege im Berliner Zoo. Die Berliner Zoos haben unter strengen Auflagen wieder geöffnet. Foto: Kay Nietfeld / dpa

28.04.2020: Vor dem Charlottenburger Rathaus werden kostenlose FFP2-Masken verteilt. Foto: Sean Gallup / Getty Images,



28.04.2020: Ein Angestellter des Zoos bereitet an Morgen den Eingangsbereich des Zoos vor. Foto: Tobias Schwarz / AFP

27.04.2020: Fahrgäste mit Mund-Nasenschutz stehen am Morgen an der U-Bahnhaltestelle Alexanderplatz. In Berlin gilt im öffentlichen Nahverkehr zur Eindämmung des Coronavirus die Pflicht für das Tragen einer Bedeckung von Mund und Nase. Foto: Kay Nietfeld / dpa

26.04.2020: Am Mauerpark zeigt ein Graffito den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump mit Masken. Foto: Maja Hitij / Getty Images

26.04.2020: Paddler auf dem Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: David Gannon / AFP

25.04.2020: Kunden vor einem Geschäft am Alexanderplatz. Foto: Adam Berry / Getty Images



25.04.2020: Polizisten nehmen einen Demonstranten am Rosa-Luxemburg-Platz fest. Bei der „Hygiene-Demo“ hatten dort etwa 1000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Foto: Tobias Schwarz / AFP

24.04.2020: Klima-Aktivisten von „Fridays for Future“ haben vor dem Reichstag Protest-Plakate abgelegt. Foto: Sean Gallup / Getty Images

24.04.2020: Zahlreiche Menschen genießen den Sonnenuntergang am Ufer des Landwehrkanals. Foto: Jörg Carstensen / dpa

24.04.2020: Polizisten schließen einen Wochemarkt am Maybachufer in Neukölln wegen Überfüllung. Foto: David Gannon / AFP

24.04.2020: Berliner Gastronomen der nach eigenen Angaben unabhängig und privat organisierten Initiative "Leere Stühle" haben fast 800 Stühle vor dem Brandenburger Tor aufgestellt, um auf die schwierige Lage ihrer Branche hinzuweisen. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



23.04.2020: Ein Automat, an dem man neben Kontaktlinsen auch einfache Mundschutzmasken kaufen kann, steht am Bahnsteig der U-Bahnstation Turmstraße. Foto: Jörg Carstensen / dpa

23.04.2020: Die Berliner Arthousekinos haben sich zum Berliner Fassadenkino Windowflicks zusammengetan. Mitarbeiter Christian beschenkt eine Anwohnerin der Wilhelmstraße mit einer Tüte Popcorn. Foto: Jörg Carstensen / dpa

23.04.2020: Michael Müller (SPD, r), Berlins Regierender Bürgermeister, besucht in Begleitung von Albrecht Broemme (2.v.r), Projektleiter, und Andrea Grebe (l), Vorsitzende der Vivantes-Geschäftsführung, das Corona-Behandlungszentrum in der Jaffestraße.

23.04.2020: Das Coronatest-Drive-In auf dem Zentralen Festplatz in Mitte öffnet. Mitarbeiter vom Gesundheitsamt halten ein Abstrichstäbchen in ein Autofenster. Foto: Britta Pedersen / dpa

22.04.2020: So begrüßen die Mitarbeiterinnen des Kosmetikladens Rituals in den Wilmersdorfer Arcaden die Kunden. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services



22.04.2020: Desinfektionsmittel am Eingang eines Geschäftes. Kleinere Geschäfte dürfen unter Auflagen ab heute wieder öffnen. Foto: Britta Pedersen / dpa

22.04.2020: Ein BVG-Mitarbeiter mit Mund-Nasenschutz und Schutzhandschuhen reinigt einen Bus an der Endhaltestelle Kurt-Schumacher-Platz. Foto: Kay Nietfeld / dpa

22.04.2020: Eine große Europa-Flagge liegt bei einer Solidaritätsaktion mit Italien vor der italienischen Botschaft. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

21.04.2020: Selbstgenähte Masken für Mund und Nase in großer Auswahl: Auslage eines Geschäfts in Charlottenburg.

21.04.2020: Eine junge Frau fotografiert mit Mundschutz die blühenden Kirschbäume in der Norwegerstraße. Foto: Jörg Carstensen / dpa



20.04.2020: Corona-Motto auf einer Tafel: "Das Leben kann so einfach sein, Fenster uff und Sonne rein". Foto: Britta Pedersen / dpa

20.04.2020: Blick in die 10.000ste Lebensmittel-Tüte der Berliner Tafel e.V.. Seit rund drei Wochen beliefert die Berliner Tafel bedürftige Menschen zu Hause mit Lebensmittel-Tüten. Foto: Jörg Carstensen / dpa

20.04.2020: "Fuck the Virus" steht auf einem T-Shirt einer Schaufensterpuppe am Kurfürstendamm. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

19.04.2020: Besucher im Volkspark Wilmersdorf. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

19.04.2020: Die Polizei überwacht in Neukölln die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie. Foto: Fabian Sommer / dpa



18.04.2020: Am Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: David Gannon / AFP

19.04.2020: Die Straße vor dem Eingang zum Flughafen Tegel bleibt am Sonntagvormittag leer. Foto: Fabian Sommer / dpa

18.04.2020: Kunden warten vor einem Baumarkt in Friedrichshain. Foto: Sean Gallup / Getty Images

18.04.2020: Polizisten mit Atemschutzmasken stehen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. In Mitte haben sich mehrere Hundert Menschen an einer unerlaubten Demonstration beteiligt. Unter den Demonstranten waren bekannte Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme und Antisemiten.

17.04.2020: Besucher spazieren über das Tempelhofer Feld. Foto: Britta Pedersen / dpa



17.04.2020: Verlassen ist der Alexanderplatz. Foto: Carsten Koall / dpa

16.04.2020,: Ein Passant geht am Donnerstagmittag in das Einkaufszentrum "Boulevard Berlin" in Steglitz. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

15.04.2020: Lange Schatten wirft das Brandenburger Tor auf den nahezu menschenleeren Pariser Platz. Foto: Kay Nietfeld / dpa

15.04.2020: Eine Passantin überquert im ruhigen Feierabendverkehr den Kaiserdamm vor einer Anzeigetafel mit einem Hinweis zum Coronavirus. Foto: Kay Nietfeld / dpa

15.04.2020: Der leere Strand mit verwaisten Strandkörben im geschlossenen Strandbad Wannsee. Foto: Sean Gallup / Getty Images



15.04.2020: Ein Schild des Forstamts an einem Waldweg bittet Spaziergänger um Abstand von mindestens 1,50 Meter. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

13.04.2020: Der fast menschenleere Alexanderplatz mit dem Fernsehturm. Foto: Sean Gallup / Getty Images

13.04.2020: Fahrradfahrer fahren unter blühenden Kirschbäumen nahe des Landwehrkanals in Alt-Treptow den Mauerweg entlang. Foto: Christoph Soeder / dpa

07.04.2020: Eine Anzeigentafel am Tempelhofer Damm. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

06.04.2020: Die Potsdamer Straße am Abend. Foto: Sean Gallup / Getty Images



06.04.2020: Zwei Frauen sehen sich den Sonnenuntergang über Marzahn an. Foto: Britta Pedersen / dpa

06.04.2020: Die Friedrichstraße in Mitte, nur wenige Menschen sind dort unterwegs. Foto: Sean Gallup / Getty Images

06.04.2020: Das Holocaust Mahnmal liegt verlassen da. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

05.04.2020: Besucher stehen auf dem Tempelhofer Feld an einem Toiletten-Container Schlange. Foto: Christoph Soeder / dpa

05.04.2020: Der Strausberger Platz mit dem Fernsehturm im Hintergrund. Foto: Maja Hitij / Getty Images



05.04.2020: Besucher im Mauerpark in Prenzlauer Berg. Foto: Maja Hitij / Getty Images

05.04.2020: Polizisten im Volkspark Friedrichshain. Foto: Maja Hitij / Getty Images

05.04.2020: Im Schlauchboot auf dem Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: David Gannon / AFP

05.04.2020: Polizisten auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor. Foto: Maja Hitij / Getty Images

05.04.2020, Berlin: Leere Bahngleise vor den Hochhäusern des Potsdamer Platzes. Foto: Christoph Soeder / dpa



04.04.2020: Ein Polizeiwagen fährt zwischen Spaziergängern auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa

04.04.2020: Menschen sitzen im Mauerpark in Prenzlauer Berg und genießen das gute Wetter. Foto: Christophe Gateau / dpa

03.04.2020: Ein Schild mit Verhaltenshinweisen hängt an einem Wegeschild in einer Kleingartenanlage in Pankow. Foto: Jörg Carstensen / dpa

02.04.2020: Klopapier-Berge in einem türkischen Supermarkt am Mehringdamm in Kreuzberg.

02.04.2020: Ein Radfahrer vor der Berliner Mauer. Foto: Maja Hitij / Getty Images



02.04.2020: Ein Kunde an einem Döner-Stand in Berlin. Foto: Maja Hitij / Getty Images

02.04.2020: Der fast verlassene Heinrichplatz in Kreuzberg. Foto: Sean Gallup / Getty Images

02.04.2020: Freiwillige der Heilsarmee verteilen Essen an Obdachlose am Kottbusser Tor in Kreuzberg. Foto: Sean Gallup / Getty Images

02.04.2020: Das Kottbusser Tor in Kreuzberg. Foto: Sean Gallup / Getty Images

02.04.2020: Eine Schlange vor einem berliner Supermarkt. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices



01.04.2020: Am Park Inn Hotel am Alexanderplatz sind die Lichter in Herzform angeschaltet worden. Foto: Christophe Gateau / dpa

01.04.2020: Geschlossene Restaurants am Hackeschen Markt. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Geschlossene Cafés am Gendarmenmarkt. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Jogger an der Museumsinsel. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Spaziergänger am Landwehrkanal in Kreuzberg. Foto: Maja Hitij / Getty Images



01.04.2020: Die Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Foto: Maja Hitij / Getty Images

01.04.2020: Die Sonne geht hinter dem Brandenburger Tor auf. Foto: Paul Zinken / dpa

01.04.2020: Menschenleer ist der Lustgarten vor dem Alten Museum. Foto: Jörg Carstensen / dpa

01.04.2020: Der Berliner Hauptbahnhof ist menschenleer. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

01.04.2020: Eine Joggerin am Bahnhof Zoo. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services



01.04.2020: Bis auf einen Jogger ist die Wiese vor dem Reichstagsgebäude verlassen. Foto: Jörg Carstensen / dpa

01.04.2020: Ein Läufer und ein Spaziergänger am Spreeufer. Foto: Kay Nietfeld / dpa

01.04.2020: Das Kadewe ist geschlossen. Foto: Sean Gallup / Getty Images

31.03.2020: Das Staatsballett im Homeoffice. Vivian Assam Koohnavard trainiert auf dem Balkon. Foto: Britta Pedersen / dpa

31.03. 2020: Im Regierungsviertel. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services



30.03.2020: Ein Gabenzaun für Bedürftige in Berlin. Foto: Sean Gallup / Getty Images

30.03.2020: Blick auf die Hallen 25 und 26 auf dem Messegelände. Das Messegelände ist der Standort für ein Covid-19-Behelfskrankenhaus. Foto: Jörg Carstensen / dpa

30.03.2020: Der Platz vor der Mercedes-Benz-Arena in Friedrichshain ist menschenleer. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

29.03.2020: Passanten spazieren vor dem Berliner Dom und dem Alten Museum durch den menschenleeren Lustgarten. Foto: Carsten Koall / dpa

29.03.20200: Die Straße des 17. Juni bleibt am Morgen fast komplett leer. Foto: Fabian Sommer / dpa



28.03.2020: Auf der Partymeile "RAW Gelände" sind am Sonnabendabend alle Clubs und Bars geschlossen und nahezu keine Menschen unterwegs. Foto: Christophe Gateau / dpa

28.03.2020: Ein Paar auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Adam Berry / Getty Images

28.03.2020: Spaziergänger im Grunewald. Foto: Sean Gallup / Getty Images

28.03.2020: Besucher im Gleisdreieck-Park. Foto: Adam Berry / Getty Images

28.03.2020: Ein Einsatzfahrzeug der Polizei auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Adam Berry / Getty Images



28.03.2020: Eine Polizeistreife fährt durch den Treptower Park und fordert die Menschen auf, die Wiese zu verlassen. Foto: Paul Zinken / dpa

28.03.2020: Der Wochennmarkt an der Yorckstraße. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

27.03.2020,: Auf der Frankfurter Allee steht eine Hinweistafel mit der Aufschrift ""Mit d. Rad zur Arbeit schützt vor Infektion #FlattenTheCurve". Foto: Christophe Gateau / dpa

27.03.2020: Vor einem Imbiss in Berlin-Mitte sind die Stühle hochgestellt. Das Touristische Leben rund um den Checkpoint Charly ruht während der Corona-Krise. Foto: Michael Kappeler / dpa

27.03.2020: Eine Luftaufnahme der Gedächtniskirche. Foto: Sean Gallup / Getty Images



26.03.2020: Menschenleer ist der Hackesche Markt am Abend. Hier befindet sich eigentlich ein touristischer Hotspot, der von zahlreichen Menschen bevölkert ist. Die Gaststätten, Cafes und Bars sind geschlossen oder dürfen wegen der Corona-Epedemie nur noch Essen zum Mitnehmen anbieten.

26.03.2020: Selbst zur Rush Hour um 18 Uhr ist die U-Bahn Station Friedrichstraße leer. Während der Coronakrise fahren wenig Menschen mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Foto: Annette Riedl / dpa

27.03.2020: Eine Kassiererin arbeitet in einem Supermarkt hinter Plexiglasscheiben. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

25.03.2020: Der menschenleere Gendarmenmarkt in der "Blauen Stunde". Foto: Britta Pedersen / dpa

26.03.2020: Die Budapester Straße vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bleibt am Morgen fast leer. Foto: Fabian Sommer / dpa



24.03.2020: Polizisten gehen durch die Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße. Foto: Britta Pedersen / dpa

25.03.2020: Kunden stehen Schlange vor einem Supermarkt an der Annenstraße in Mitte. Foto: Sean Gallup / Getty Images

25.03.2020: Trotz maximal acht Grad Außentemperatur, geht ein Sportler zum Schwimmen in den kalten Weissensee. Während der Coronakrise versucht er sein Immunsystem fit zu halten. Die Schwimmhallen haben geschlossen. Foto: Annette Riedl / dpa

25.03.2020: Fahrgäste der BVG am Bahnhof Friedrichstraße. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

25.03.2020: Ein einzelner Mann sitzt im Amphitheater des Mauerparks. Foto: Jörg Carstensen / dpa



25.03.2020,: Am Haus der Kulturen der Welt hängt ein Banner mit der Aufschrift "Haltet zusammen mit ein bisschen Abstand". Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: Neues Graffito am Mauerpark in Prenzlauer Berg: Gollum aus „Der Herr der Ringe“ hält eine Klopapier-Rolle in der Hand. Foto: Maja Hitij / Getty Images

23.03.2020: Pia Fischer, Textilkünstlerin, näht in ihrem Geschäft in Berlin-Schöneberg Schutzmasken. Die Textilkünstlerin, die normalerweise Kleider und Accessoires herstellt, näht nun Schutzmasken und verkauft diese vom Fenster ihres Geschäfts. Foto: Christoph Soeder / dpa

23.03.2020: Der verlassene Eingangsbereich zum Club Berghain. Der Techno-Club ist wegen des Versammlungsverbotes in Folge der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: Auf der Scheibe eines Restaurants steht "#staythefuckhome" (Bleib verdammt noch mal daheim). Foto: Carsten Koall / dpa



23.03.2020: Musikalische Pause am Spree-Ufer. Foto: Sean Gallup / Getty Images

23.03.2020: Zwei Männer machen Sport am Landwehrkanal. Foto: David Gannon / AFP

23.03.2020: Nur wenige Passanten befinden sich vor dem Charlottenburger Schloss. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Kunden warten mit Sicherheitsabstand vor einem Berliner Supermarkt. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Einsatzkräfte der Polizei am Breitscheidplatz. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices



23.03.2020: Jogger laufen am Morgen durch den Volkspark Schöneberg. Sportliche Betätigungen sind trotz der Ausgangsbeschränkungen weiterhin erlaubt. U Foto: Kay Nietfeld / dpa

23.03.2020: Ein einsamer Jogger auf der Museumsinsel. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Eine fast leere S-Bahn. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Die Budapester Straße in der City West am Montagmorgen.

23.03.2020: Polizisten im Tiergarten. Foto: ODD ANDERSEN / AFP



23.03.2020: Der Bahnhof Zoo am Montagvormittag. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Kunden stehen mit Abstand voneinander auf einem Parkplatz an einem Lebensmitteldiscounter an. Foto: Jens Kalaene / dpa

23.03.2020: Mediziner stehen am Krankenhaus Köpenick am Eingang des Ambulanten Diagnostikzentrum der Abklärungsstelle für das Coronavirus. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020,: In einem Schaufenster macht ein Schriftzug "Toilettenpapier - Belieferung ab 10 Pakete nach telefonischer Vereinbarung oder per Mail" Werbung zur Lieferung von Toilettenpapier. Wegen Hamsterkäufen war in einigen Supermärkten zeitweise Toilettenpapier vergriffen. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: "Unnötige Wege & Kontakte vermeiden! #stay@home" steht auf einem Hinweisschild an der Straße an der Urania. Foto: Kay Nietfeld / dpa



19.03.2020: Sicherheitskräfte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stehen am Eingang zum U-Bahnhof am Alexanderplatz. Aufgrund der Corona-Krise ist der Alexanderplatz weitgehend menschenleer. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Der Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor am Morgen gegen 9.15 Uhr. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Vor allem bei Touristen ist der Checkpoint Charlie beliebt. Durch die Corona-Krise zeigt er sich komplett verwaist. Foto: Sean Gallup / Getty Images

20.03.2020: Zwei Männer trainieren im Volkspark Wilmersdorf an einer mit Absperrband gesperrten Fitnessanlage. Foto: Christoph Soeder / dpa

18.03.2020: Das KaDeWe mit verschlossenen Türen. Foto: Michael Kappeler / dpa



18.03.2020: Nur wenige Menschen sind in der Haupthalle des Flughafens Tegel zu sehen, wo sich sonst dichtgedrängt die Reisenden zu den Flugsteigen begeben. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

18.03.2020: Während die Bars geschlossen sind, sitzen Menschen vor den Spätkaufs am Ostkreuz. Foto: Christophe Gateau / dpa

19.03.2020: Mit Abstand stehen Passanten in der Schlange vor einem Obst- und Gemüsestand auf dem Wochenmarkt im Berliner Stadtteil Friedenau. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Apothekerin Bettina Schwidetzky bedient zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus hinter einer Plexiglasscheibe ihre Kundschaft. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Mit Mundschutz gehen Mutter und Sohn durch die Schlossstraße im Berliner Stadtteil Steglitz. Foto: Kay Nietfeld / dpa



19.03.2020: Der Eingang zur Technischen Universität (TU) ist mit Flatterband abgesperrt. Auch für die wissenschaftlichen Mitarbeiter an den Unis der Hauptstadt wird größtenteils das Arbeiten in den Gebäuden der Universität gestoppt. Foto: Michael Kappeler / dpa

19.03.2020: Freiwillige Helfer von "Laib und Seele", einer Aktion der Berliner Tafel, des RBB und der Kirchen, sortieren Essenspakete für Bedürftige in der Passionskirche. Die Berliner Tafeln versuchen, mit einem Krisenplan die Unterstützung der Bedürftigen während der Coronavirus-Pandemie weiterzuführen.

19.03.2020: Auf einem Inforscreen ruft das Land Berlin auf dem Kaiserdamm im Westen der Hauptstadt die Bevölkerung auf: „Reduzieren sie Ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum. Helfen Sie einander und seinen Sie solidarisch“. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Viele Menschen halten sich in Parks auf, so wie hier im Mauerpark in Prenzlauer Berg. Foto: Maja Hitij / Getty Images

18.03.2020: Ein Schild informiert über die Schließung eines Spielplatzes in Berlin. Foto: Maja Hitij / Getty Images



18.03.2020: Die Autobahn A12 von Berlin Richtung Polen. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

18.03.2020: „Ein Rolle Klopapier gegen ein Lächeln“ bietet die 17 Jahre alte Theresa in Berlin an. Foto: BARBARA SAX / AFP

18.03.2020: Nur ein Flugzeug von Eurowings steht auf dem leeren Rollfeld am Terminal E des Flughafens Tegel. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

18.03.2020,: Die Rolläden am Karstadt Warenhaus am Kurfürstendamm sind heruntergelassen. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020,: Der vordere Bereich eines BVG-Busses, in dem der Fahrer sitzt, ist mit Flatterband abgesperrt, um die Busfahrer vor dem Coronavirus zu schützen und den Kontakt mit den Passagieren zu minimieren. Foto: Christophe Gateau / dpa



18.03.2020: "Passt auf Euch auf - bis bald" steht auf einer Informationstafel vor dem Columbia Theater, das aufgrund der Corona-Krise geschlossen ist. Foto: Jens Kalaene / dpa

18.03.2020: Kaum Verkehr am Morgen gegen 9.50 Uhr auf der Karl-Liebknecht-Straße. Foto: Kay Nietfeld / dpa

20.03.2020: Kaum Betrieb auf dem Markt am Maybachufer in Neukölln. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

19.03.2020: Der Parkplatz vor dem Berliner Großbordell Artemis ist verwaist. Auch Prostitutionsstätten dürfen wegen der Corona-Krise nicht öffnen. Foto: Tobias Schwarz / AFP

19.03.2020: Sterne-Koch Max Strohe grüßt vor seinem Kreuzberger Restaurant Tulus Lotrek eine Frau, die Mahlzeiten abholt. In seinem Betrieb bereitet Strohe Essen vor für Mitarbeiter, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Foto: Tobias Schwarz / AFP



20.03.2020: Kunden stehen in einer Schlange vor dem Drogeriemarkt DM am Kurfürstendamm und werden durch das Sicherheitspersonal nur einzeln eingelassen. Foto: Michael Kappeler / dpa

20.03.2020: Ein Schild mit der Aufforderung, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Gästen zu halten, hängt am Bahnhof Zoologischer Garten am Tisch einer Currywurstbude. Foto: Christoph Soeder / dpa

20.03.2020: Ein Geschäft am Flughafen Tegel macht Werbung für Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

17.03.2020: Das Schloss Sanssouci ohne Besucher. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

16.03.2020: Verwaiste Cafés an der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices



31.03.2020, Berlin: Vivian Assam Koohnavard, Balletttänzerin, trainiert in ihrer Einzimmerwohnung im Berliner Stadtteil Charlottenburg auf dem Balkon. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Britta Pedersen / dpa

BERLIN, GERMANY - APRIL 06: Potsdamer Strasse stands nearly devoid of evening traffic at Leipziger Platz during the coronavirus crisis on April 06, 2020 in Berlin, Germany. The coronavirus and the disease it causes, Covid-19, are having a fundamental impact on society, government and the economy in Germany. Public life has been restricted to the essentials in an effort by authorities to slow the spread of infections. An economic recession seems likely as economic activity is slowed and many businesses, including restaurants, bars and most shops, are temporarily closed. Schools, daycare centers and universities remain shuttered. And government, both federal and state, seek to mobilize resources and find adequate policies to confront the virus and mitigate its impact. (Photo by Sean Gallup/Getty Images) Foto: Sean Gallup / Getty Images



12.48 Uhr: Berliner Virologe Drosten sieht Ramelows Pläne kritisch

Der Virologe Christian Drosten steht dem Ansatz von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, in der Corona-Pandemie künftig mehr auf Eigenverantwortung der Menschen zu setzen, skeptisch gegenüber. „Die Eigenverantwortung ist ja so das schwedische Modell und wir sehen in diesen Tagen und werden es in den nächsten Monaten noch stärker sehen, dass dort eine sehr hohe Übersterblichkeit entstanden ist“, sagte der Charité-Wissenschaftler am Montag im Deutschlandfunk. „Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles über Eigenverantwortung laufen kann.“

12.27 Uhr: Trotz des schlechten Wetters reges Treiben im Sommerbad Wilmersdorf

Obwohl es immer wieder leicht regnet, ist im Sommerbad Wilmersdorf einiges los. Besucher freuen sich über die Öffnung des Freibads am Montagmorgen. Besonders das 50-Meter-Becken ist beliebt. Dort dürfen in vier markierten Doppelbahnen bis zu 72 Personen gleichzeitig schwimmen, also 18 pro Bahn. Damit alle den gebotenen Abstand halten, stehen fünf Aufsichtspersonen am Beckenrand.

Auch das Kinder- und das Nichtschwimmerbecken sind geöffnet, der Andrang dort hält sich jedoch in Grenzen. Mark Reips beaufsichtigt an diesem Mittag das Nichtschwimmerbecken. Der 33-Jährige freut sich über die Wiedereröffnung. "Die Baderegeln sind die gleichen wie jedes Jahr. Ich muss nur zusätzlich aufpassen, dass sich nicht mehr als 75 Leute im Nichtschwimmerbecken aufhalten", sagt er. Zudem müssten er und seine Kollegen darauf achten, dass die Toiletten im 10-Minutentakt gereinigt werden.

In Berlin sind vier Freibäder ab Montag wieder geöffnet. Neben dem Sommerbad Wilmersdorf empfangen auch das Strandbad Wannsee, das Sommerbad Olympiastadion und das Kombi Spandau Süd wieder Gäste. Für einen Besuch müssen Bewohner der östlichen Berliner Bezirke teilweise lange Anfahrten in Kauf nehmen. So auch Cyrus Zahiri, der in Friedrichshain wohnt und 45 Minuten gefahren ist, um im Wilmersdorfer Freibad schwimmen zu gehen. "Es könnten schon mehr Freibäder öffnen, das ist ärgerlich. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass überhaupt etwas auf hat", sagt er, bevor er seine Schwimmbrille aufsetzt und ins Wasser geht. Zahiri hat sich für diese Woche zwei Tickets für das Zeitfenster zwischen 11 Uhr und 15 Uhr geholt. "Die Frühschwimmertickets um 7 Uhr waren ausverkauft", sagt er.

12.05 Uhr: Häusliche Gewalt - Warnung vor hoher Dunkelziffer

Alle Experten und Politiker gehen davon aus, dass es in den Zeiten der Pandemie mit Kontaktverboten sowie geschlossenen Kitas und Schulen einen Anstieg der häuslichen Gewalt gegen Kinder und Frauen gibt. Polizei und Justiz können diese Entwicklung aber noch nicht an mehr Strafverfahren oder mehr aus der Wohnung verwiesenen Männern ablesen. Das liege aber auch daran, dass es zwei bis drei Monate dauere, ehe ein festgestellter Fall die Justiz erreiche, sagte Abteilungsleiter Gero Meinen aus der Senatsjustizverwaltung am Montag im Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. „Die moderaten Zahlen beruhigen uns überhaupt nicht. Wir gehen von einer großer Dunkelziffer aus“, sagte Senatorin Dilek Kalayci (SPD).

Die Polizei wird aber häufiger als im Vorjahr wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt alarmiert. Die Funkwagen rückten in diesem Jahr zu 24 Prozent mehr Einsätzen aus als im gleichen Vorjahreszeitraum. Im Durchschnitt seien im vergangenen Jahr 28 Männer pro Woche vom Gericht von ihren Familien getrennt worden, derzeit seien es in Berlin mit 29,5 nur wenig mehr. Die Gewaltschutzambulanz der Charité berichtet aber, dass 90 Prozent der dort vorgestellten Fälle schlimmste Gewalttaten sind.

12.04 Uhr: Frauenhäuser - 72 Prozent der Corona-gerechten Plätze belegt

Staatssekretärin Barbara König berichtete, es seien derzeit 72 Prozent der 454 Corona-gerechten Plätze in den sechs Frauenhäusern und weiteren Unterkünften belegt. Die Kapazitäten wurden erhöht, weil der Senat zwei Stadthotels mit 100 beziehungsweise 30 Plätzen angemietet habe. In dem einen Hotel seien derzeit 40 Frauen und Kinder untergebracht, das kleinere Hotel sei für mit Corona infizierte Gewaltopfer gedacht und stünde noch leer. Die Frauen dort werden betreut von Mitarbeiterinnen eines Frauenprojekts, das im Lockdown seine Beratungsangebote herunterfahren musste.

Das größere Hotel kostet 20.000 Euro pauschal, jeder belegte Platz werde mit 50 Euro vergolten. Die Verpflegung koste für die Erwachsenen 25 Euro täglich, für Kinder zwischen sieben und 12,50 Euro. Das kleinere Hotel koste 8700 Euro pauschal.

Die Opposition forderte vehement die Einrichtung eines achten Frauenhauses, um die Hilfsangebote dauerhaft auszuweiten. Ein siebtes solches Haus ist bereits beschlossen und wird bald bereit stehen, wenn die Hotels wieder anderweitig benötigt würden, hieß es von der Senatsverwaltung. Auch die Präventionsangebote für potenzielle Täter müssten dringend ausgeweitet werden, um zu verhindern, dass es zu Gewalttaten komme.

11.48 Uhr: Kalayci über Thüringens Lockerungspläne - Pandemie noch nicht vorbei

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat die Ankündigung von weitreichenden allgemeinen Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Thüringen kritisch kommentiert. „Ich kann nur sagen: Vorsicht, die Pandemie ist noch nicht vorbei“, sagte sie am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Drei Punkte seien unverzichtbar: das Einhalten eines Mindestabstands von 1,5 Metern, das Tragen von Masken und die Kontaktbeschränkungen. Daneben sei die Einhaltung von Hygieneregeln wichtig. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte angekündigt, vom 6. Juni an auf allgemeine, landesweit gültige Corona-Schutzvorschriften zu verzichten.

11.37 Uhr: Nur ein neuer Corona-Fall in Brandenburg

In Brandenburg ist von Sonntag auf Montag nur ein neuer Coronavirus-Fall bekannt geworden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montagmorgen mit Stand 8 Uhr sind damit insgesamt 3238 bestätigte Infektionen seit Beginn der Pandemie erfasst. Von Samstag zu Sonntag waren fünf neue Fälle hinzugekommen, von Freitag auf Samstag waren es vier. Damit bleibt die Zahl der Neu-Infektionen im Land weiterhin auf niedrigem Niveau. Als genesen gelten etwa 2930 Patienten, zehn mehr als einen Tag zuvor. Die Zahl der erfassten Todesfälle stieg nicht weiter. Bislang starben landesweit 168 Menschen im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2.

10.37 Uhr: Mehr Corona-Tests in Berlin

Die Zahl der Corona-Tests ist in Berlin in den vergangenen Tagen leicht gestiegen. Von den 58.000 Untersuchungen, die in Berliner Laboren pro Woche theoretisch möglich wären, wurden in der vergangenen Woche 42 Prozent ausgenutzt, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) im Gesundheitsausschuss. Das wären mehr als 24.000 Tests. In der 19. Kalenderwoche seien die Kapazitäten mit knapp 21.000 Tests zu 36 Prozent ausgeschöpft worden.

Die Senatorin bekräftigte die Absicht, die Tests für bestimmte Gruppen in der Stadt deutlich auszuweiten. Es gehe um den Gesundheitsbereich, die Pflege, aber auch Schulen und Kitas. In 17 Pflegeheimen des städtischen Klinikkonzerts Vivantes seien jetzt alle Beschäftigten und Bewohner auf Covid-19 untersucht worden, sagte Kalayci. Die Zahl der positiven Fälle sei „sehr, sehr gering“.

9.45 Uhr: R-Wert in Berlin auf 1,37 gestiegen

Im Berliner Corona-Frühwarnsystem ist der erste Indikator auf Rot gesprungen: Der Reproduktionsfaktor, der so genannte R-Wert, lag am Montag das dritte Mal in Folge über der Grenze von 1,2, der die rote Linie für diesen Indikator markiert. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sagte, der R-Wert liege bei 1,37, nach 1,23 am Vortag und 1,22 am Sonnabend. Das habe das Robert-Koch-Institut für Berlin berechnet. „Das ist ein recht hoher Wert, der höchste aller Bundesländer“, sagte Kalayci. In der Vorwoche war der R-Faktor mit Werten zwischen 0,79 und 1,07 angegeben worden. Der R-Wert bezeichnet, wie viele andere Menschen eine infizierte Person mit dem Coronavirus ansteckt. Liegt der Wert deutlich über eins, bestehe die Gefahr eines exponentiellen Anstiegs der Zahlen von Infektionen und Erkrankungen, warnte die Senatorin.

Foto: BM

Zum Vergrößern bitte hier klicken

Gleichwohl gibt das Berliner Frühwarnsystem dem Senat noch keinen Handlungsauftrag. Denn die beiden anderen Ampel-Indikatoren, die absolute Zahl der Neuinfektionen und die von Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten in den Krankenhäusern, stehen noch deutlich auf Grün. Vereinbart ist, dass der Senat eingreift, wenn zwei der drei Indikatoren auf Gelb beziehungsweise Rot springen. Mehr dazu lesen Sie hier.

8.37 Uhr: 100 Personen dürfen an Demonstration teilnehmen

Am Montag sind in Berlin einige Lockerungen in Kraft getreten. Das Demonstrationsrecht wurde ausgeweitet. Bisher durften maximal 50 Personen an einer Versammlung teilnehmen - nun sind 100 Personen erlaubt.

5 Uhr: Berlins Bürgerämter ab heute wieder geöffnet

Nach mehrwöchigem Notbetrieb öffnen die Berliner Bürgerämter wieder. „Die aktuelle Lage ermöglicht eine schrittweise Erhöhung des Publikumsverkehrs, sodass die Bürger- und Standesämter ihren Service wieder erweitern“, teilt die zuständige Senatsinnenverwaltung mit. Wer spontan kommt, werde zwar abgewiesen werden. Allerdings will man ab Montag wieder Termine vergeben. Diese können online unter service.berlin.de/terminvereinbarung oder telefonisch unter der Behördennummer 115 gebucht werden. Letztere ist montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geschaltet.

4.31 Uhr: Hotels in Berlin und Brandenburg öffnen wieder für Touristen

Am Montag (25. Mai) dürfen die Herbergen wieder für die Gäste öffnen. Voraussetzung in der Corona-Pandemie ist, dass die Betreiber den vorgeschriebenen Mindestabstand und die Hygieneregeln sicherstellen können. So dürfen sich etwa die Gäste beim Frühstück noch nicht wieder selbst am Buffet bedienen. Die Berliner Polizei werde kontrollieren, ob die Regelungen eingehalten würden, kündigte der Senat im Internet auf seinem Portal zur Corona-Krise an.

Eine Maskenpflicht gibt es nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Brandenburg nicht. Reservierungen seien nicht vorgeschrieben, Hotels empfehlen das aber, denn mit Blick auf Pfingsten sind zahlreiche Herbergen gut gebucht.

4.13 Uhr: Kongresstourismus auch in Corona-Zeiten für Berlin immer wichtiger

Gerade in kleine Kongresse und Veranstaltungen setzt Visit-Berlin-Chef Burkhard Kieker große Erwartungen. „Ich rechne nicht damit, dass wir in diesem Jahr noch Kongresse mit mehreren tausend Teilnehmern hier sehen werden. Ich glaube, dass wir uns darauf konzentrieren müssen, Konzepte zu finden, wie Veranstaltungen mit weniger als 100 Teilnehmern wieder stattfinden können“, sagte der Geschäftsführer der Berliner Tourismusgesellschaft der dpa. „Wir haben im Jahr über 143 000 Veranstaltungen in Berlin, davon haben 84 Prozent unter 100 Teilnehmern“, so der Visit-Berlin-Geschäftsführer. Es sei schon viel erreicht, wenn es gelinge, davon auch nur einen kleinen Teil zu retten.

3.44 Uhr: Czaja - Ärzte der Corona-Klinik für Schuleingangsuntersuchung einsetzen

Ärzte aus dem Corona-Reservekrankenhaus auf dem Messegelände sollten nach Ansicht von Berlins ehemaligem Gesundheitssenator Mario Czaja für die Schuleingangsuntersuchung eingesetzt werden. „Durch den Lockdown und die von den Amtsärzten organisierte Kontaktnachverfolgung konnten Tausende Schuleingangsuntersuchungen in Berlin leider nicht stattfinden“, sagte der CDU-Politiker dem Tagesspiegel. „Dabei handelt es sich um die einzige vollständige Reihenuntersuchung, die für jeden Menschen in Deutschland verpflichtend ist. Diese Tests sind enorm wichtig, so lässt sich früh der Entwicklungsstand von Kindern begutachten.“ In den für die Untersuchungen zuständigen Gesundheitsämtern der Bezirke sind dem Bericht zufolge mehr als 200 finanzierte Stellen unbesetzt.

3.32 Uhr: Die ersten Schwimmbäder öffnen

Nach der Corona-Zwangspause öffnen am Montag acht Berliner Bäder. Darunter sind die Sommerbäder in Wilmersdorf, im Olympiastadion und in Spandau-Süd sowie die Strandbäder Wannsee, Jungfernheide, Lübars und Friedrichshagen. Den gewohnten Badespaß wird es allerdings noch nicht geben. Für die Anlagen der Bäder-Betriebe ist es nur möglich, vorher Online-Tickets für ein bestimmtes Zeitfenster zu buchen. Die Karten kosten einheitlich 3,80 pro Besuch. Um Infektionen nachverfolgen zu können, werden Besucher um Name und Telefonnummer gebeten.

Die Zahl der erlaubten Stunden im Schwimmbad ist auch von dessen Größe abhängig. Danach schließen die Bäder für eine Reinigungspause und öffnen später am Tag erneut. Von einigen Ausnahmen wie zum Beispiel in Wilmersdorf abgesehen, bleiben Innenduschen und Umkleiden erst einmal geschlossen. Das gilt oft auch für Spielplätze, Rutschen und Sprungtürme. Die Toilettenanlagen sind aber offen - alle Besucher werden um Händewaschen sowie Abstandhalten und Rücksichtnahme gebeten.

3.32 Uhr: Kitas in Brandenburg öffnen für mehr Kinder

Ab Montag (25.5.) können in Brandenburg noch mehr Kinder wieder in Kindergärten und Schulen gehen. So sollen ab Ende Mai alle Kita-Kinder mindestens einen Tag pro Woche eine Einrichtung besuchen dürfen. Kitas, die mehr Kapazitäten haben, können ihr Angebot ausweiten. Die Entscheidung dazu sollen nach Angaben des Bildungsministeriums die Landkreise und kreisfreien Städte regional treffen, weil die Situation im Land unterschiedlich sei. Vorrangig sollen Kinder im letzten Kita-Jahr vor der Einschulung betreut werden. Bislang ist etwas mehr als ein Drittel aller Kinder in Notbetreuung - der Anteil schwankt aber in den Kreisen von 27 bis 57 Prozent.

3.28 Uhr: Mehr Kinder wieder in Brandenburger Schulen

Der Präsenzunterricht an Brandenburger Schulen wird ausgeweitet. Die Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulen sollen ab Montag an zwei Tagen in der Woche Unterricht erhalten. Die Stufen 5 und 6 sollen nur noch einmal pro Woche zur Schule. Wenn genug Räume und Lehrkräfte da sind, kann das Angebot für die Klassen 5 und 6 ausgeweitet werden. Vor den am 24. Juni beginnenden Sommerferien soll allen Schülern in Brandenburg der Schulbesuch und die Teilnahme am Präsenzunterricht mindestens tage- oder wochenweise ermöglicht werden.

Sonntag, 24. Mai 2020

22.14 Uhr: Müller: Berliner Kliniken könnten Moskauer Corona-Patienten behandeln

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat der Partnerstadt Moskau angeboten, Corona-Patienten in Berliner Krankenhäusern zu behandeln. „Zusammen mit der Charité hatten wir Italien ein Angebot gemacht, das letztlich nicht angenommen werden musste. Stattdessen nahm unsere Uniklinik Patienten aus Frankreich auf, wofür sich Präsident Emmanuel Macron vor einigen Tagen per Brief bei uns bedankte“, sagte Müller dem „Tagesspiegel“. „Wir wollen gern weiter helfen, wenn unsere Kliniken dafür Möglichkeiten sehen. Auch unserer Partnerstadt Moskau habe ich ein Angebot übermittelt.“ Bislang habe es keine Reaktion gegeben.

Zur Diskussion über die Corona-Notklinik in Berlin, die bislang nicht benötigt wurde, sagte Müller: „Andere Städte hätten auch gerne eine solche Reserve. Bis nächstes Jahr wird die Notklinik auch vorgehalten. Eine zweite, heftigere Infektionswelle kann niemand ausschließen. Bis auf die Böden und Trennwände kann das gesamte medizinische Equipment danach in Berliner Kliniken zum Einsatz kommen.“

19.44 Uhr: Corona-Reproduktionszahl zum zweiten Mal in Folge im roten Bereich

Die Reproduktionszahl „R“ ist zum zweiten Mal in Folge im roten Bereich (1,23 nach zuvor 1,22 bei einem Grenzwert von 1,20). Darauf weist die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit hin. "Bei der dritten aufeinanderfolgenden Überschreitung würde die erste der drei Ampeln von grün auf rot springen", hieß es am Sonntag weiter. Die anderen Ampeln signalisieren mit einer Neuinfektionszahl von 5 pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche und einem Anteil der für COVID-19-Patienten benötigten Plätze auf Intensivstationen von 4,7% weiterhin grün. Die Reproduktionszahl ist ein wichtiges Instrument zur Einschätzung der Infektionsrate. Sie gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter während seiner Erkrankung mit dem Erreger ansteckt.

19.32 Uhr: Nun 6641 Coronavirus-Infektionen in Berlin

In Berlin ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle auf 6641 gestiegen. Das waren 5 mehr als am Vortag, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Sonntagabend mitteilte.

Im Krankenhaus liegen 177 Menschen, 60 von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Infizierten sind häuslich isoliert. 191 erkrankte Berliner sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Seit Sonnabend ist kein weiterer Todesfall hinzu gekommen. 6060 Betroffene gelten als genesen.

Bezirk Fallzahl genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 740 (+2) 690 Friedrichshain-Kreuzberg 519 (0) 479 Lichtenberg 290 (+1) 244 Marzahn-Hellersdorf 353 (0) 329 Mitte 954 (0) 910 Neukölln 740 (0) 663 Pankow 699 (0) 603 Reinickendorf 496 (0) 454 Spandau 300 (+1) 257 Steglitz-Zehlendorf 539 (0) 498 Tempelhof-Schöneberg 666 (+1) 608 Treptow-Köpenick 345 (0) 325 Summe 6641 (+5) 6060

17.52 Uhr: Endlich wieder plantschen: Die ersten Schwimmbäder öffnen

Nach der Corona-Zwangspause öffnen am Montag acht Berliner Bäder. Darunter sind die Sommerbäder in Wilmersdorf, im Olympiastadion und in Spandau-Süd sowie die Strandbäder Wannsee, Jungfernheide, Lübars und Friedrichshagen. Den gewohnten Badespaß wird es allerdings noch nicht geben. Für die Anlagen der Bäder-Betriebe ist es nur möglich, vorher Online-Tickets für ein bestimmtes Zeitfenster zu buchen. Die Karten kosten einheitlich 3,80 pro Besuch. Um Infektionen nachverfolgen zu können, werden Besucher um Name und Telefonnummer gebeten.

Die Zahl der erlaubten Stunden im Schwimmbad ist auch von dessen Größe abhängig. Danach schließen die Bäder für eine Reinigungspause und öffnen später am Tag erneut. Von einigen Ausnahmen wie zum Beispiel in Wilmersdorf abgesehen, bleiben Innenduschen und Umkleiden erst einmal geschlossen. Das gilt oft auch für Spielplätze, Rutschen und Sprungtürme. Die Toilettenanlagen sind aber offen - alle Besucher werden um Händewaschen sowie Abstandhalten und Rücksichtnahme gebeten.

17.24 Uhr: Rund 350 Menschen demonstrieren in Berlin gegen Flüchtlingslager

Mehrere Hundert Menschen haben am Sonntag vor dem Roten Rathaus in Berlin für eine Evakuierung der Flüchtlingslager in Griechenland demonstriert. Laut Polizei kamen etwa 350 Menschen zu den drei rund um das Gebäude angemeldeten Kundgebungen. „In Berlin sind zurzeit nur Versammlungen mit 50 Teilnehmern erlaubt. Eine weitere Anmeldung haben wir vor Ort zugelassen“, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Menschen wurden demnach per Lautsprecherdurchsage aufgefordert, sich zu entfernen.

Allgemein seien die Versammlungen weitgehend friedlich verlaufen. Die rund 75 Einsatzkräfte vor Ort nahmen eine Person wegen Beleidigung kurzzeitig fest, schrieben eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Abstandregeln und erteilten drei Platzverweise.

Einige Teilnehmer folgten einem Aufruf der Initiative Seebrücke und legten alte Schuhe, Papierschiffe und Plakate mit Forderungen am Eingang des Rathauses ab. Die Seebrücke fordert von der Berliner Regierung, Flüchtlinge aus den Lagern in der Hauptstadt aufzunehmen.

Einen Tag vor der Kundgebung fand in mehr als 50 Städten in acht Ländern ein Aktionstag unter dem Motto „Leave No One Behind“ (deutsch: Lasst niemanden zurück) statt.

12.13 Uhr: Vier Coronafälle in Postverteilerzentrum in Stahnsdorf

In einem Postverteilerzentrum in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) haben sich vier Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Eine Person stammt aus Potsdam-Mittelmark, eine aus Potsdam und zwei aus Berlin, wie der Landkreis mitteilte. Der Kreis kündigte an, die Beschäftigten auf das Virus zu testen: „Beginnend mit der Nachtschicht von Sonntag auf Montag werden alle Mitarbeiter/innen abgestrichen.“ Pro Schicht arbeiteten rund 100 Menschen in dem Postverteilerzentrum. Zuvor hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet.

9.53 Uhr: Pop-up-Radwege sollen in Berlin bestehen bleiben

In Berlin werden derzeit im Eiltempo breite und sichere Fahrrad-Spuren eingerichtet. Die sogenannten Pop-up-Radwege, während der Corona-Pandemie angeordnet und kurzfristig eingerichtet, sollen Lücken im Fahrradnetz schließen und den Bewohnern pandemiesichere Wege eröffnen. In Berlin sollen diese eigentlich vorübergehend angelegten Streifen jedoch dauerhaften Bestand haben. Das erklärten die Fraktionschefinnen der Berliner Grünen, Silke Gebel und Antje Kapek, im Interview mit der Berliner Morgenpost.

9.20 Uhr: Finanzsenator Kollatz - Wohlstandsverlust durch Corona-Krise dauerhaft

In einem Gastbeitrag für die Berliner Morgenpost skizziert Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) die Langzeitfolgen der Corona-Krise. Er schreibt: "Wir werden ein dauerhaft geringeres Wohlstandsniveau haben. Auch von diesem niedrigeren Niveau aus wird es hoffentlich rasch ein Wachstum geben, aber der Niveaueffekt des Wohlstandsverlustes wird dauerhaft spürbar bleiben." Den gesamten Gastbeitrag von Matthias Kollatz lesen Sie hier.

