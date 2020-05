Berlin. Es ist ein Bild wie aus einem Gruselfilm: Während entlang des Spazierwegs im Volkspark Wilmersdorf auf Höhe der Uhlandstraße die meisten Bäume im frischen Frühlingsgrün leuchten, stehen dazwischen immer wieder Gehölze, die komplett in weiße Spinnenweben eingesponnen sind.

Wer genau hinschaut entdeckt im Inneren der gigantischen Gewebe Unmengen weißliche Raupen, die unter dem Schutz ihres Netzes die befallene Pflanze bereits nahezu kahl gefressen haben. Doch Anlass zu Panik besteht trotz des unheimlichen Anblicks nicht, beruhigt das Pflanzenschutzamt.

Menschen droht keine Gefahr

„Eine gesundheitliche Gefährdung des Menschen geht von diesen Gespinstmotten nicht aus“, informiert die Behörde. Denn die hellen Raupen mit den schwarzen Flecken lösen, anders als die Raupen des Eichenprozessionsspinners, beim Menschen keine starken allergische Reaktionen aus. „Grundsätzlich sollte aber jede Berührung aller Raupen mit deutlicher Behaarung vermieden werden“, warnt das Amt.

Zu sehen ist das auffällige Naturphänomen derzeit nicht nur im Volkspark Wilmersdorf, sondern beispielsweise auch in der Neuköllner Hasenheide, in vielen begrünten Höfen, in Gärten oder am Straßenrand. Überwiegend seien Spindelsträucher betroffen, aber auch Schlehen oder Weißdornbüsche, so das Pflanzenschutzamt weiter.

Tipps für den Privatgärtner

Um Schäden an den Gehölzen zu vermeiden, sollten die Gespinste frühzeitig herausgeschnitten und vernichtet werden, empfiehlt das Berliner Pflanzenschutzamt. Die betroffenen Sträucher würden bei guter Versorgung mit Wasser und Nährstoffen noch in dieser Vegetationszeit erneut austreiben. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sei dagegen weder sinnvoll noch wirksam gegen die Raupen in den Gespinsten, da diese wasserabweisend wirken und die Raupen im Inneren schützen.