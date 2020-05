Berlin. Nach zwei Dürresommern in Folge stehen Berlins Straßenbäume unter Stress. Allein bis Ende 2019 mussten die Bezirke 3300 Straßenbäume fällen. Und nach dem viel zu trockenen April drohen auch im Frühling, viele Linden, Eichen, Robinien oder Ahornbäume zu vertrocknen. Umso wichtiger ist es, dass diese Pflanzen regelmäßig gegossen werden. Und zwar von den Berlinern selbst.

Das CityLAB, ein öffentliches Innovationslabor für Stadtentwicklung im ehemaligen Flughafen Tempelhof, hat daher nun die Online-Plattform „Gieß den Kiez“ ins Leben gerufen, die Bewohner der Hauptstadt dabei unterstützen soll, die Pflege der Bäume zu koordinieren. Auf www.giessdenkiez.de gibt es die Möglichkeit, sich über den Wasserbedarf von Bäumen in der Nachbarschaft zu informieren. Zudem können angemeldete Nutzer auf einer interaktiven Karte die Standorte markieren, die sie bereits gegossen haben und somit die Bewässerung untereinander organisieren. So lässt sich der Status eines jeden Straßenbaums offen visualisieren.

„Das CityLAB zeigt einmal mehr, was digitale Tools und Plattformen zu einer lebenswerten Stadt beitragen können“, lobt Frank Nägele, Staatssekretär für Verwaltungs- und Infrastrukturmodernisierung in der Berliner Senatskanzlei, die das CityLAB in Zusammenarbeit mit der Technologiestiftung Berlin betreibt. „Es wird leichter, sich einzubringen und mitzugestalten. Solche Angebote werden das Verhältnis der Bürgern und Bürgerinnen zu ihrer Stadt und auch zu ihrer Verwaltung positiv verändern.“

Interaktive Karte zeigt die benötigte Wassermenge

Insgesamt werden auf der interaktiven Karte 625.000 Straßen- und Anlagenbäume sowie Standorte von Wasserpumpen angezeigt. Interessierte können sich auch ohne Registrierung informieren: So verraten bunte Punkte zunächst Standort und Status der Bäume. Dabei wechselt je nach Niederschlagsmenge die Farbe der Punkte. Ist der Baum gelb markiert, braucht er dringend Wasser, weil es nicht geregnet hat. Lila hingegen steht für eine hohe Niederschlagsmenge von 300 Litern in 30 Tagen. Klickt man dann direkt auf einen der Punkte, werden Informationen zu Art, Alter und benötigter Wassermenge des Baumes angezeigt.

Wie die Anwendung "Gieß deinen Kiez" funktioniert

Für registrierte Benutzer gibt es zusätzlich die Funktion, den Stand der Bewässerung des Baumes anzugeben. Des Weiteren können sie einen Stadtbaum abonnieren, den sie gerne langfristig pflegen möchten. Nicolas Zimmer, Vorstandsvorsitzender der mitbetreibenden Technologiestiftung Berlin, ist natürlich begeistert. „Auf der Plattform kombiniert das CityLAB Datenbestände der Grünflächenämter und des deutschen Wetterdienstes zu einer nutzerfreundlichen Anwendung, um mehr Mitgestaltung zu ermöglichen“, sagt Zimmer, „das zeigt wieder, wie aus offenen Daten der Verwaltung durch kreative Weiternutzung Mehrwerte entstehen können“.

Empfehlung, wie man Bäume richtig gießt

Darüber hinaus gibt es Tipps, die beim Gießen beachtet werden sollten. Angelehnt an das Berliner Handbuch Gute Pflege empfiehlt das CityLAB, lieber seltener, aber dann in größeren Mengen zu wässern. Es empfiehlt für frisch gepflanzte Bäume bis zu 200 Liter pro Guss. Das sorge dafür, dass die Bodenfeuchte auch in der Tiefe erhöht wird.

Im Endeffekt schadeten aber auch kleinere Mengen gerade im Hochsommer nicht. Wichtig sei es, den ausgetrockneten Boden vor dem Gießen aufzulockern, sodass das Wasser in den Boden eindringen könne und nicht wegläuft oder sich falsch anstaue. Junge Pflanzen müssten im Allgemeinen öfter gegossen werden als ältere. Dagegen seien über 40 Jahre alte Bäume meist komplette Selbstversorger. Da frisch gepflanzte Sprosse bis zum Alter von drei Jahren in der Regel von den bezirklichen Grünflächenämtern mit Wasser versorgt würden, sollten die Berliner besonders Bäume im Alter zwischen vier und 15 Jahren gießen, rät das CityLAB.

Das CityLAB ist Teil des Zukunftspakts Verwaltung, den Senat und Bezirke im Mai 2019 geschlossen haben. Gemeinsam mit einem Netzwerk aus Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Start-ups arbeitet es an neuen Ideen für ein lebenswertes Berlin.

Neben dem Projekt „Gieß den Kiez“ arbeitet das CityLAB an weiteren Konzepten, um öffentlich zugängliche Daten auf Websites übersichtlich darzustellen. So soll in einem weiteren Projekt die sozio-ökonomische Situation der einzelnen Bezirksregionen auf einer interaktiven Karte angezeigt werden.

Für „Gieß den Kiez“ hat das Labor Daten aus dem Geoportal Berlin, dem Deutschen Wetterdienst und der Open Street Map zusammengetragen und visualisiert. Noch werden nicht alle Bäume von der Website erfasst. Das CityLAB will aber daran arbeiten, die Datenlage zu verbessern, um eine möglichst vollständige Darstellung des Baumbestandes zu erreichen.