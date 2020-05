Himmelfahrt: Was in Berlin erlaubt ist - und was nicht

Berlin. Ob auf dem Fahrrad, dem Bollerwagen oder zu Fuß – feuchtfröhliche Gruppenausflüge, Familientrips und Festbesuche sind am verlängerten Wochenende zu Christi Himmelfahrt für viele Tradition. Doch auch der Vatertag ist wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr einigen Regeln und Einschränkungen unterworfen. Was Berliner beachten müssen:

Mit wie vielen Personen darf ich unterwegs sein?

Personen, die im gleichen Haushalt leben, ist es erlaubt, gemeinsame Ausflüge zu unternehmen. Die alljährliche Gruppentour mit den Kumpels auf dem Fahrrad oder mit dem Bollerwagen muss jedoch ausfallen. Mitgliedern aus mehr als zwei Haushalten ist es nämlich nicht gestattet, gemeinsam unterwegs zu sein. Mitglieder zweier verschiedener Haushalte dürfen demnach an der frischen Luft zusammenkommen, unabhängig davon, wie viele Personen dauerhaft gemeinsam in einem Hausstand leben.

In welchem Umfang gelten die Abstandsregelungen?

Der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern ist in jeder Konstellation zu wahren, auch im angeheiterten Zustand – sei es zu Fuß, auf dem Wagen oder dem Fahrrad. Er gilt jedoch nicht für Personen, die jeweils im gleichen Haushalt leben. Die Berliner Polizei hat angekündigt, am Donnerstag die Corona-Verordnungen verstärkt zu kontrollieren. Wenn sich Menschen nicht an die Abstands- und Hygieneregeln halten, würden Anzeigen aufgenommen und Verfahren eingeleitet, so Polizeisprecher Michael Gassen.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Hat die Gastronomie geöffnet?

Reine Ausschank-Kneipen haben in Berlin nach wie vor geschlossen, dürfen jedoch Getränke im Straßenverkauf anbieten. Restaurants und Biergärten dürfen bis maximal 22 Uhr öffnen, sofern sie selbstgemachte Speisen verkaufen. Personen aus einem Haushalt dürfen an einem Tisch sitzen, für Mitglieder zweier Haushalte gilt es, den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Mitglieder aus mehr als zwei Haushalten dürfen nicht an einem Tisch sitzen.

Wird es Festveranstaltungen geben?

Alle Feste zu Vatertag und Christi Himmelfahrt wurden in Berlin und Brandenburg abgesagt. Versammlungen größerer Menschengruppen von mehr als zwei Haushalten sollen damit vermieden werden. Die evangelische Kirche plant aber, am Donnerstag Gottesdienste unter Abstandsregelungen im Freien, digital oder per Telefon durchzuführen.

Darf ich mich an öffentlichen Plätzen aufhalten?

Das gemeinsame Verweilen in Parks oder auf öffentlichen Plätzen ist nur für die Mitglieder maximal zweier Haushalte im Sicherheitsabstand von 1,5 Meter untereinander erlaubt. Versammlungen größerer Menschengruppen sind verboten. Zu Personen anderer Haushalte und weiteren Personengruppen ist im öffentlichen Raum ein Sicherheitsabstand von fünf Metern einzuhalten. Ausflugslokale, Parks und Badeseen würden im Rahmen der üblichen Streife überprüft, sagte Polizeisprecher Gassen am Dienstag. Eine Grundlage zum Sperren ausgewählter Plätze oder Orte gäbe es jedoch nicht.

Lesen Sie auch: Polizei will auch an Himmelfahrt Corona-Regeln durchsetzen

Darf ich zu Hause feiern?

„Wenn ich mit den Kumpels nicht Fahrrad fahren kann, feiere ich eben zu Hause oder im eigenen Garten.“ Diese Überlegung wird nur sehr eingeschränkt umsetzbar sein. Tatsächlich gilt auch in den eigenen vier Wänden die Regelung, dass Mitglieder maximal zweier Haushalte unter Wahrung des Abstandes zusammenkommen dürfen. Dieser gilt auch hier nicht für Mitglieder eines Haushalts. Bei Verstößen droht für den Veranstalter einer nicht erlaubten Vatertags-Feier ein Bußgeld von bis zu 2500 Euro.

Darf ich sportlichen und anderen Freizeitaktivitäten nachgehen?

Feste und Gruppen-Trinktouren mögen verboten sein, jedoch gibt es in Berlin am Vatertag viele Freizeit-Alternativen. So sind etwa kontaktloser Sport und Sport im Freien erlaubt, ebenso warten die Zoos und Tiergärten, Museen, Parks und Schlösser auf Besucher. Paddel- oder Kanuanbieter haben geöffnet.

Sind Ausflüge nach Brandenburg erlaubt?

Ausflüge ins Brandenburger Umland sind für Mitglieder maximal zweier Haushalte erlaubt. Marinas, Bootsanlegestellen und ähnliche Einrichtungen haben geöffnet. Jedoch ist es in Berlins Nachbarbundesland nur Mitgliedern eines einzigen Haushalts gestattet, in Gaststätten gemeinsam an einem Tisch zu sitzen, so Olaf Lücke von der Dehoga Brandenburg.

Sind Ausflüge an die Ostsee erlaubt?

Ein spontaner Trip an die Ostseestrände wird dieses Jahr nur teilweise möglich sein. In Mecklenburg-Vorpommern gilt bis zum 25. Mai ein Einreiseverbot. Auch Hotels, Pensionen und Campingplätze haben erst wieder ab 25. Mai geöffnet. Schleswig-Holstein plant zwar keine Betretungsverbote an der Ostsee, behält sich aber vor, etwa die Touristen-Hotspots an der Lübecker Küste bei Bedarf abzusperren, sollten sich die Abstandsregeln nicht einhalten lassen.

Sind Ausflüge an die Nordsee erlaubt?

Für geplante Ausflüge an die Nordsee gilt in Schleswig-Holstein ein Verbot von Tagestourismus auf den meisten Halligen, den nordfriesischen Inseln und auf Helgoland. Ausgenommen ist der Besuch von dort lebenden ansässigen Verwandten und Freunden. Von Seiten des Landes Niedersachsen gibt es zwar keine Verordnung, die Ausflüge an der Küste explizit verbietet. Jedoch können die niedersächsischen Kommunen im Zweifelsfall selbst entscheiden, ihre Strände zu schließen, sollten Abstands -und Hygieneregeln nicht eingehalten werden können. Die ostfriesischen Inseln sind derweil für Tagestouristen gesperrt.

Coronavirus in Berlin - Das müssen Berliner wissen: