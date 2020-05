Bereits das traditionelle Anbaden am Karfreitag im Strandbad Wannsee musste erstmals in diesem Jahr ins Wasser fallen. Auch die weitere Sommersaison verläuft in Corona-Zeiten alles andere als normal. „Das wird eine Freibadsaison, die es so noch nie gegeben hat“, sagt Matthias Oloew, Sprecher der Berliner Bäderbetriebe (BBB). Haben im vergangenen Jahr die ersten Freibäder am 19. April geöffnet, wird der Start diesmal nicht vor dem 25. Mai erfolgen.

Wie auch alle anderen öffentlichen Einrichtung müssen die Berliner Bäderbetriebe strenge Hygiene-Vorschriften einhalten und dafür zunächst die Voraussetzungen schaffen. Die Vorbereitungen in den Bädern laufen derzeit in Kooperation mit den zuständigen Senatsverwaltungen und den Gesundheitsämtern der Bezirke. „Die ersten Abnahmen von Bädern sollen noch in dieser Woche sein“, so Oloew.

Freibadbesucher müssen sich also auf eine außergewöhnliche Saison einstellen. Nicht nur, dass es zahlreiche Einschränkungen geben wird – jedes Freibad hat noch dazu sein ganz eigenes Konzept, um den Badebetrieb trotz des Coronavirus zu ermöglichen. „Wir wollen trotz aller Freude über den bevorstehenden Freibad-Start mit aller gebotenen Vorsicht an die Öffnung der Freibäder herangehen, um die Gesundheit sowohl unserer Kunden, wie aller dort eingesetzten Kollegen nicht zu gefährden“, sagt Johannes Kleinsorg, Vorstandsvorsitzender der BBB. Noch stehe auch die Eröffnung am 25. Mai unter Vorbehalt. Das Datum sei abhängig von der Entwicklung der offiziellen Infektionsschutzvorgaben.

Jahreskarten und ermäßigte Tarife gelten derzeit nicht

Ein erstes Konzept, wie der Badebetrieb gewährleistet werden könnte, liegt vor. Wichtigste Neuerung für Besucher: Statt des etablierten Tarifsystems wird es einen Einheitstarif für alle Bäder geben – voraussichtlich 3,80 Euro pro Besuch. Alle anderen Eintrittskarten, wie Mehrfachkarten, Jahreskarten, die BäderCard oder Tickets über Partner wie UrbanSportsClub, haben keine Gültigkeit. Auch eine Sommer-Mehrfachkarte wird es in diesem Jahr nicht geben.

Mit dieser Vereinfachung des Tarifsystems wollen die Bäderbetriebe Warteschlangen vermeiden. Zudem wird es dadurch möglich, Kontakte nachzuverfolgen, sollte ein Coronafall bekannt werden. Die Tickets müssen online und für ein bestimmtes Zeitfenster erworben werden. Auch ermäßigte Eintrittskarten wird es nicht geben.

Liegt der Sondertarif von 3,80 Euro in diesem Sommer unter dem Normaltarif von 5,50 Euro, ist er dennoch 30 Cent teurer als die ermäßigte Eintrittskarte für 3,50 Euro. Der Bädersprecher wirbt um Verständnis. „Wir haben einen Mittelwert aus allen Kartenpreisen ermittelt“, sagt Matthias Oloew. Um alle Hygieneregeln einzuhalten, hätten die Bäderbetriebe einen erhöhten Aufwand, der auch finanziert werden müsse. „Eigentlich ist ein Badebetrieb in diesen Pandemiezeiten so gut wie unmöglich“, so der Sprecher. Doch man hoffe, dass die Freude der Schwimmer, auch unter den derzeitigen Bedingungen ihre Bahnen ziehen zu können, überwiege.

Zu Hause duschen und schon Badekleidung anziehen

Die Umkleiden und Duschräume müssen geschlossen bleiben. Nur kalte Duschen im Freien sind in Betrieb. „Wir wünschen uns natürlich, dass die Badegäste geduscht ins Becken gehen“, sagt Matthias Oloew. Das bedeutet: Vorher zu Hause duschen und am besten gleich die Badesachen anziehen. Für das Wechseln der nassen Badesachen nach dem Schwimmen soll es einige Behelfskabinen geben. Aber die Erfahrungen würden zeigen, dass die meisten ein großes Badehandtuch zum Umziehen nutzen, so Oloew. Es sei dieses Jahr eben viel Improvisation nötig.

Das betrifft auch die Nutzung der Schwimmbecken. Die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln der Pandemie müssen ebenfalls im Wasser eingehalten werden. Der Bädersprecher sagt bereits voraus, dass nicht jeder Schwimmer unbedingt seine Stammbahn jederzeit nutzen kann. Zwar gilt das online gebuchte Zeitfenster für mehrere Stunden, aber die sind nicht identisch mit der Zeit, die die Badegäste im Schwimmbecken verbringen. Denn auch dort gilt eine Begrenzung der Anzahl von Kindern und Erwachsenen. Deshalb kann es sein, dass Besucher einen Moment am Rand warten müssen, bevor sie ins Becken können.

Welche Bäder zuerst öffnen und wann es genau losgeht, könnte noch im Laufe der Woche bekannt gegeben werden. Sicher ist: Die traditionelle Reihenfolge – Strandbad Wannsee, Olympiabad und Prinzenbad – ist in diesem Jahr außer Kraft gesetzt. Je nach Abnahme durch die zwölf bezirklichen Gesundheitsämter geht es los, „und da hat jeder Bezirk noch einmal seine eigenen Vorstellungen“, sagt Oloew. Die Freibäder werden schrittweise geöffnet. Voraussetzung ist, dass die Abstimmungen mit den Ämtern und Verwaltungen abgeschlossen sind und den Bäderbetrieben die Genehmigung zur Öffnung des jeweiligen Bades vorliegt.

„Je konsequenter die Verbreitung des Virus eingedämmt werden kann, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Freibadsaison störungsfrei verläuft“, erklärt Bäder-Vorstandschef Johannes Kleinsorg. Unter den erschwerten Vorzeichen der Pandemie seien all diese Regelungen notwendig. Sollten sich aufgrund der Erfahrungen, die in den ersten geöffneten Freibädern gemacht werden, sowie aus dem Verlauf des Pandemiegeschehens neue Handlungsspielräume ergeben, könnten sich diese Regelungen aber auch wieder ändern.

Berliner Freibäder vor Wiedereröffnung - Änderungen in der Übersicht

Die Freibadsaison wird nur möglich sein mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung und Rücksicht aller.

Die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln der Pandemie müssen eingehalten werden – auch im Wasser.

Es wird Einlassbeschränkungen geben, die sich voraussichtlich nach der Größe der Bäder und darüber hinaus der Kapazität der Schwimmbecken richten. Sie werden an jedes Bad und jedes Schwimmbecken angepasst.

Eintrittskarten werden ausschließlich online und mit einem exakten Zeitfenster erhältlich sein.

Statt des etablierten Tarifsystems wird es einen Einheitstarif für alle Bäder geben – voraussichtlich 3,80 Euro pro Besuch. Alle anderen Eintrittskarten haben keine Gültigkeit.

Umkleiden und Duschräume werden geschlossen bleiben.

